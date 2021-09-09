День ангела 10 сентября: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 10 сентября: кого поздравлять с именинами в этот день

В этот день именины отмечают носители 25 имен.

День ангела — это почитание святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 10 сентября празднуют: Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Арсений, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Денис, Ефим, Захар, Иван, Игнат, Иларион, Иосиф, Леонтий, Макар, Моисей, Николай, Павел, Сергей, Степан, Сусанна, Федор.

Мужские именины

Александр

Александр — это имя древнегреческого происхождения, в переводе означает "защищающий людей". Александр любит производить хорошее впечатление, может быть хорошим другом, впрочем круг его друзей крайне ограничен. В работе Александр наибольшего успеха может достичь в предпринимательской деятельности. Именно отсутствие внешнего контроля позволяет ему проявить все свои таланты.

Алексей

Имя Алексей с греческого языка переводится как "предохраняющий". Большинство владельцев такого имени — очень терпеливые люди. Они всегда уверены в своих силах. Алексей всегда старательно исполняет свои обязанности. Он способен сделать хорошую карьеру в различных отраслях. Также Алексею присущи такие черты как вдумчивость, тактичность от природы и умение общаться с людьми.

Анатолий

Это имя греческого происхождения и переводится как "восток", "восточный", "восход солнца". Анатолий — волевой, упрямый человек с переменчивым характером. Он не любит проигрывать одновременно может найти общий язык с кем угодно, особенно, если ему что-то нужно.

Арсений

Имя Арсений происходит из греческого языка и в переводе означает "мужской" или "мужественный". Арсению присущи эгоизм и самолюбие. В то же время он может быть застенчивым и добродушным человеком.

Василий

Имя Василий имеет греческое происхождение и в переводе означает "царский". Василий не любить торопить события и поспешные принятия решений. Обычно он негласный лидер компании, поскольку все равно самое главное слово за ним. Чаще всего работа Василия связана с техникой и электронным оборудованием, но может успешно работать и в других отраслях. Нередко сам коллектив выдвигает Василия в руководители.

Вениамин

Имя Вениамин — это имя древнееврейского происхождения, на языке оригинала звучало как Биньямин. В переводе имеет значение "сын правой руки". Иногда еще переводится как "счастливый сын", но это более вольная трактовка, хотя она больше отражает суть. Вениамин — уверенный и самостоятельный человек, который несмотря на свое мужество наделен мягким и добрым характером. Он пользуется большой популярностью у женщин, и вообще часто становится негласным лидером мнений.

Георгий

Георгий — это имя древнегреческого происхождения, в переводе означает "земледелец". В детстве Георгий держится несколько в стороне от своих сверстников. Умеет выслушивать своего собеседника, ему можно довериться в щекотливой ситуации. Может сохранить чужую тайну. Способен хорошо излагать свои мысли в письменной форме. В любой работе очень тщательно и серьезно относится к порученному делу.

Григорий

Имя происходит от древнегреческого слова, означающего "Неспящие". Григорий имеет повышенную душевную чувствительность, он легко уязвим. Старается всегда быть приятным в любом обществе. Уделяет большое внимание одежде и внешнему виду. Он приятный в общении и может освоить любую профессию.

Денис

Имя Денис — это одна из форм имени Дионисий, с древнегреческого переводится как "посвящен Дионису». Денис — веселый и общительный человек. Он склонен к аналитической работы, вовсе не исключает прекрасную воображение. Он может легко работать как в театре, так и банковским аналитиком. Он может быть ярким и экспрессивным, но только в привычной компании. В компании с ним вам редко будет скучно, он умеет приятно проводить время.

Захар

Имя Захар имеет очень древнее происхождение. Лингвисты утверждают, что оно происходит от библейского имени Захария и в переводе имеет значение "Яхве вспомнил". Захара характеризуют таки особенности как спокойствие, добродушие и скромность. Захар - отзывчивый и сопереживающий человек. Он всегда придет на помощь друзьям, если может им помочь.

Иван

Имя Иван (Иоанн) означает "помилован Богом", "милость Божья", "подарок Божий". Главные качества характера: добропорядочность, трудолюбие, уравновешенность.

Игнат (Игнатий)

Имя Игнатий переводится с латыни как "огненный", а по другой версии — "нерожденный". Оно давалось ребенку, чтобы уберечь его от злых духов, так как делало рождение малыша незаметным для темных сил. Игнатий в полной мере наделен чертами лидера и обычно говорит нечасто, но веско. Он способен самостоятельно построить свою жизнь, высоко подняться по служебной лестнице и увлечь за собой людей.

Иларион

Имя Иларион — это имя греческого происхождения и в переводе имеет значение "веселый" или "радостный". Взрослый Иларион так же, как и в детском возрасте застенчивый и нерешительный мужчина. Он закрытый человек, к которому сложно найти подход. Он умеет по-настоящему веселиться и отдыхать, но расслабиться может только в кругу доверенных лиц.

Иосиф

Имя Иосиф имеет древнееврейское происхождение, значение этого имени — "увеличение", "прибыль", "Бог так умножит". Иосиф вырастает добрым, чистосердечным человеком, отзывчивым на любую беду, всегда готовым прийти на помощь тем, кто нуждается. Он хороший муж и отец.

Леонтий

В переводе с древнегреческого имя Леонтий означает "львиный". С детства Леонтий упрямый, хотя у родителей с ними нет особенных проблем. В общении довольно тяжелый, выбирая себе друзей, преследует определенную выгоду. Жадный, не лишенный карьеризма, к людям относится с высокомерием. Очень похож на мать. Осваивает самые разнообразные профессии: столяра и врача, администратора и следователя, программиста и педагога, механика и артиста. Леонтий пользуется успехом у женщин и сам уделяет им повышенное внимание.

Макар

Макар — это имя греческого происхождения, в переводе с греческого это имя означает "блаженный", "счастливый". Макар — сдержанный, уравновешенный и скромный. Эти качества позволяют ему с легкостью расположить к себе окружающих, а вот пользуется он этим редко. Макар не бросает слов на ветер: если он пообещал что-либо, то сделает все возможное, чтобы выполнить обещание.

Николай

Имя происходит от древнегреческого имени Николаос, что переводится как "победитель народов". Николай — уравновешенный, трудолюбивый и работоспособный человек. Он способен овладеть любой профессией, будет хорошо зарабатывать. В коллективе прост в общении, общительный. Николай легко увлекается женщинами. В любви страстен, но ревнив.

Моисей

Существует несколько версий происхождения имени Моисей. Первый вариант — библейский, и в переводе с еврейского языка оно означает "извлеченный из воды". Если считать, что это имя происходит из древнего Египта, тогда оно переводится как "дитя". Мужчинам с именем Моисей свойственны такие черты характера, как прямолинейность, честность, справедливость, резкость, самоуверенность, обидчивость, лидерство, непредсказуемость, трудолюбие и настойчивость.

Павел

Имя Павел пришло к нам из латинского языка и в переводе имеет значение "малый" или "небольшой". Павел уделяет искреннее внимание к окружающим его людям, он очень открытый человек. Работа и желание зарабатывать характерны для Павла. Он трудолюбив и настойчив.

Сергей

Как утверждают историки, имя Сергей — это римское родовое имя. Более глубокая этимология имени тяжелая, поскольку сам род Сергиев относит себя к этрускам, а то и к троянцам. Некоторые специалисты утверждают, что значение имени Сергей — "высокий" или "знатный". Все Сергеи достаточно оскорбительные. Их можно зацепить даже наименьшей критикой. Сергей очень непредсказуем. У него хорошая интуиция, он способен видеть людей насквозь. С ним невозможно не поссориться и трудно ужиться.

Степан

Имя происходит от древнегреческого слова "Стефанос" и означает "венок". У Степана много друзей и знакомых, для него открыты все двери. Он быстро ориентируется в новой обстановке. Особенно хорошо чувствует себя в женском обществе. В семейной жизни отношения Степана с женой будут складываться не так безоблачно. Чрезмерная общительность будет давать повод для ревности.

Федор

Федор — происходит от греческого имени Теодорос и означает "дар Божий". Федор — серьезный человек. В работе ко всему подходит ответственно, он умеет находить необычные и эффективные решения многих сложных задач. Обычно очень заботливый к своей семье.

Женские именины

Анна (Анна)

Имя Анна пришло к нам из Греции, а туда из еще более древней иудеи. На иврите имя Анна означает "добрая воля" или "благосклонность". Анна слишком добра в современном мире и это может мешать в жизни. Она трудолюбивая и ответственная, любит заботиться о родных и близких.

Сусанна

Сусанна — это женское имя еврейского происхождения, в переводе имеет значение "лилия", и исторически восходит к древнеегипетскому слову, означающее "лотос". Сусанна — зажигательная, самовлюбленная, ранимая женщина, но в груди у нее бьется доброе сердце. Сусанна никогда не сделает что-нибудь, не подумав — она рассудительная и упрямая.

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