День ангела 11 августа: кого сегодня поздравлять с именинами

Сегодня День ангела отмечают носители десяти имен.

День ангела — это почитание святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) сегодня, 11 августа, празднуют: Александр, Алексей, Анатолий, Вениамин, Константин, Кузьма, Михаил, Николай, Роман, Серафима.

Мужские именины

Александр

Александр — это имя древнегреческого происхождения, в переводе означает "защищающий людей".

В детстве Александру свойственны активность, мечтательность и настойчивость. Он любит производить хорошее впечатление, может быть хорошим другом, впрочем круг его друзей крайне ограничен. В работе Александр наибольшего успеха может достичь в предпринимательской деятельности. Именно отсутствие внешнего контроля позволяет ему проявить все свои таланты.

Семейные отношения в жизни Александра занимают одно из важнейших мест. Он любящий муж и отец, обожает баловать своих домашних разными подарками и приятными сюрпризами.

Алексей

Имя Алексей с греческого языка переводится как "охраняющий".

Еще в детстве Алексей сильно привязан к матери. Он чувствует себя ее защитником. Сам по себе Алеша очень дружелюбный, предпочитает больше делом заниматься, чем болтать впустую. В определенном смысле такие люди честолюбивы. Маленький Алеша умеет нравится взрослым и иногда этим пользуется.

Бесконечные переживания по любому поводу часто приводят к развитию у Алексея творческих способностей. Большинство владельцев такого имени очень терпеливые люди. Они всегда уверены в своих силах. Алексей всегда старательно исполняет свои обязанности. Он способен сделать хорошую карьеру в различных отраслях. Также Алексей присущи такие черты как вдумчивость, тактичность от природы и умение общаться с людьми. Это помогает достигать Алексею больших успехов в дипломатии.

Анатолий

Это имя греческого происхождения и переводится как "восток", "восход солнца".

Взрослого Анатолия можно охарактеризовать как волевого, сложного и упрямого человека. У него изменчивый характер, он не любит проигрывать, но одновременно может найти общий язык с кем угодно, особенно, если ему что-то нужно.

Анатолий ответственный работник, а его сообразительность часто выручает его самого и коллег. В семейных отношениях Анатолий редко бывает счастлив. Обычно он легко добивается взаимности и это делает Анатолия самоуверенным и эгоистичным. Часто с помощью красивых женщин он удовлетворяет собственные амбиции. С таким начальным подходом сложно построить крепкую семью.

Вениамин

Имя Вениамин — это имя древнееврейского происхождения, на языке оригинала звучало как Биньямин. В переводе имеет значение "сын правой руки". Иногда еще переводится как "счастливый сын", но это более вольная трактовка, хотя она и больше отражает суть.

Взрослый Вениамин — это уверенный и самостоятельный человек, который несмотря на свое мужество наделен мягким и добрым характером. Он пользуется большой популярностью у женщин, и вообще часто становится негласным лидером мнений. Вениамин серьезно относится к любому делу, за которое взялся. Чаще всего владельцы имени выбирают творческие направления деятельности, но не меньшего успеха достигают и в науке.

Семейные отношения Вениамина долго обходят стороной, ведь он пользуется большой популярностью у противоположного пола. Нередко Вениамин женится на женщине старше себя, при этот он надежный семьянин.

Константин

Константин — это имя латинского происхождения и в переводе означает "устойчивый" или "постоянный".

Во взрослом возрасте Константин становится более смелым и решительным, он спокойно выслушивает советы и всегда оставляет решение за собой. Работа — это одна из важнейших сфер в его жизни. Он легко достигает успеха в бизнесе или двигаясь по карьерной лестнице. Константин имеет отличную деловую интуицию, хотя в других сферах жизни она не проявляется.

Семья у Кости стоит не на первом месте. Она для него важна, но скорее как обязательная программа жизненного успеха. Он достаточно хороший семьянин, любит детей и жену. Костя с удовольствием отдыхает с семьей, но требует периодического самостоятельного отдыха. Нередко Константин бывает женат несколько раз.

Кузьма

В переводе с греческого Кузьма (Косма) означает "кузнец".

Кузьма чувствительный человек. Он легко поддается влиянию друзей. Не всегда уверен в себе, хотя бывает упрям и настойчив, иногда безосновательно говорит "нет", что является лишь способом самоутверждения. Кузьма молчаливый, терпеливый, обязательный, хорошо приспосабливается к обстоятельствам, любит путешествовать. Мужчина с этим именем выбирает профессии, связанные с поездками. Парень по имени Кузьма любит природу, животных, может быть лесничим, сотрудником природных заповедников.

Михаил

На ближнем востоке имя было популярным у евреев и первоначально звучало как Михаэль и в переводе означает "тот, кто как Бог".

Михаил с малого возраста доброжелательный и общительный парень. Он обычно имеет отличную коммуникабельность, с ним легко устанавливать контакт. Он не злопамятен, Михаил или прощает обиды или просто их забывает. В работе Михаил ответственный и настойчивый работник. Он легко справляется с работой связанной с управлением людьми, хотя и не сильно стремится к этому. Прекрасные данные у него в сфере финансовых услуг и других сферах связанных с аналитикой.

Михаил к женщинам относится с особой трепетностью. Он так долго может любить любимую, что недостатки увидит через много-много лет. Дети для Михаила являются очень важной составляющей семейной жизни. Обожает радовать своих детей подарками и с удовольствием уделяет им внимание.

Николай

Имя происходит от древнегреческого имени Николаос, что переводится как "победитель народов".

Николай уравновешенный, трудолюбивый и работоспособный человек. Он способен овладеть любой профессией, будет хорошо зарабатывать. В коллективе прост в общении, общительный. Николай легко увлекается женщинами. В любви страстен, но ревнив. Способен много работать над благоустройством своего дома. Помогает жене в кулинарии, ходит за покупками.

Роман

Роман от латинского слова означает "римский", "римлянин".

Роман не терпит в жизни однообразия. Он внезапно может прервать учебу в институте и пойти работать. Увлекшись чем-либо, он загорается и пытается увлечь своей затеей других. Первое время семейная жизнь серьезно будет затруднена его тягой к разнообразию отношений, невозможностью сосредоточиться на одном деле и довести его до конца. С появлением в семье детей остепеняется и становится хорошим отцом. В семье Роман предпочитает быть лидером. Но без лишнего диктата. Он охотно помогает по хозяйству. Умеет развеселить окружающих.

Женские именины

Серафима

Имя Серафима — это латинское теоморфное (религиозное) имя, а его происхождение очень тесно связано с Библией. В переводе с древнееврейского означает "огненная".

Всю жизнь Серафиме присущи детская непосредственная радость, некоторая наивность и эмоциональность. Обладательница имени имеет внешнюю экстравагантность. Она не любит нести ответственность за свои поступки, часто нарушает данное слово и еще чаще опаздывает. При этом она коммуникабельная и умеет нравиться людям, у нее много друзей. В работе она ответственна и работоспособна. Из нее получится отличный педагог. Если говорить о семье, то Серафиме нужен спокойный и терпеливый человек. Детей Серафима очень любит, но не умеет быть строгой.

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