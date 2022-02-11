День ангела 11 февраля: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 11 февраля: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела — честь памяти святого или мученика, имя которого носит ребенок. Церковь утверждает, что именно в этот момент создается особая духовная связь между покровителем небес и христианином. ТСН.ua подготовил для вас список имен, которые 11 февраля празднуют свой День Ангела.

11 февраля 2022 года свои именины празднуют обладатели 6 имен: Игнат, Герасим, Дмитрий, Роман, Иван, Константин.

Мужские имена 11 февраля

Игнат

С латинского языка имя переводится как "огненный". В детстве Игнат немногословен мальчик, который всегда уверен в своих силах. Имеет решительный и волевой характер. Во взрослом возрасте становится настоящим лидером. Это мужественный мужчина, вызывающий искреннее восхищение. Интересны факты об имени Игнат: иногда его самолюбие может быть болезненным.

Герасим

Имеет древнегреческое происхождение и означает "чтимый". В детстве Герасим спокоен и уравновешен. Он усердно относится ко всем школьным задачам, хорошо учится. Во взрослом возрасте становится добрым и отзывчивым. Интересны факты об имени Герасим: его аккуратность часто сравнивается с подлинным педантизмом.

Дмитрий

Это древнегреческое имя, которое переводится как "хлебороб". В детстве Дмитрий подвижен и несколько непослушен. За ним следует внимательно следить, чтобы он не попал в неприятности. Во взрослом возрасте становится спокойным и уравновешенным, совсем не похожим на того маленького мальчика, которым еще недавно был. Интересны факты об имени Дмитрий: часто выбирает работу с возможностью постоянного роста.

11 февраля именины празднуют Игнат, Герасим, Дмитрий, Роман, Иван, Константин / Pexels

Роман

Имя пришло из Византии и означает "римский". В детстве Роман очень любознательный и активно ищет ответы на все свои вопросы. Очень упорный и хорошо учится. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым, хотя свои плоды эта черта характера приносит ему уже после 30 лет. Интересные факты об имени Роман: страстный темперамент и любит искусство.

Иван

Это древнеиудейское имя, которое переводится как "подарок Бога". В детстве Иван чуткий мальчик, любящий всем помогать. Очень зависит от положительной оценки со стороны родителей и других взрослых. Во взрослом возрасте становится добропорядочным мужчиной, который не любит торопиться. Интересные факты об имени Иван: работает чаще руками.

Константин

Имеет древнеримские корни и означает "постоянный". В детстве Константин дружелюбный и нерезкий мальчик. С ним всегда приятно общаться, поэтому у него много друзей. Во взрослом возрасте становится неординарной личностью, с которой никогда не будет скучно. Интересные факты об имени Константин: имеет высокую самооценку, никогда не останавливается на достигнутом.

Женские имена 11 февраля

11 февраля именины празднуют только мужчины.

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