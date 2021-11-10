День ангела 11 ноября: кого поздравить с именинами в этот день

В этот день именины празднуют носители 15 имен.

День ангела – это чествование святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 11 ноября празднуют: Алексей, Анастасия, Андрей, Анна, Василий, Виктор, Евгений, Иван, Кирилл, Михаил, Леонид, Мария, Николай, Павел, Филипп.

Мужские именины

Алексей

Имя Алексей с греческого языка переводится как "оберегающий". Большинство владельцев такого имени – очень терпеливые люди. Они всегда уверены в своих силах. Алексей всегда усердно выполняет свои обязанности. Он способен сделать хорошую карьеру в разных отраслях. Также Алексею присущи такие черты, как вдумчивость, тактичность от природы и умение общаться с людьми.

Андрей

Имя происходит от греческого слова "Андрос", что означает "мужественный" или "отважный". Характер Андрея – импульсивный и непредсказуемый. Сложно предположить, что он сделает в следующую минуту, однако Андрей никогда не жалеет о сделанном. Изменчивость проявляется и в личной жизни. Признание в любви одной девушке или женщине не помешает ему завтра же выразить свою горячую симпатию другой, за что женщины часто на него обижаются.

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Василий

Имя Василий имеет греческое происхождение и в переводе означает "царский". Василий не любит торопить события и поспешные принятия решений. Обычно он негласный лидер компании, поскольку все равно самое главное слово за ним. Чаще работа Василия связана с техникой и электронным оборудованием, но может успешно работать и в других отраслях. Нередко сам коллектив выдвигает Василия в руководители.

Виктор

Лингвисты утверждают, что имя Виктор имеет происхождение от римских родовых имен Victor, Victorinus и Victorianus. Они же в свою очередь произошли от латинского слова victor, что в переводе означает "победитель". Виктор – импульсивный человек. Он может быть чрезмерно самовлюбленным, что влияет на его отношения с окружающими людьми. В то же время у Виктора широкий кругозор, и мужчина с этим именем во время общения часто производит приятное первое впечатление. Этим он часто и пользуется. Виктор может удачно работать в разных профессиях.

Евгений

Имя Евгений в переводе с древнегреческого означает "благородный" или "знатный". Одной из приятных характеристик Евгения является трудолюбие. Это особенно любят его работодатели. А вот к собственному делу у него нет таланта. Его целеустремленность обычно не выдерживает испытаний временем. Идеальны для него сферы точных наук и работа в области электроники.

Иван

Имя Иоанн (Иоанн) означает "возлюбленный Богом", "милость Божия", "подарок Божий". Взрослого Ивана характеризуют такие черты как покой и добропорядочность. Иван – неторопливый и к спешке относится крайне отрицательно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. Из таких ребят выходят отличные инженеры и технологи. В семейных отношениях Иван – это образцовый мужчина и отличный отец.

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Кирилл

В переводе с греческого имени Кирилл имеет значение "господин" или "владыка". Кирилл спокойный и жизнерадостный человек. У него прекрасное чувство юмора, которое контрастирует с железной волей и серьезным отношением ко многим вещам. Кирилл не любит проявлять свои чувства открыто, только самые близкие могут знать, что у него на душе. Кирилл любит крупные и шумные компании, хоть и держится на таких мероприятиях немного уединенно. Самостоятельность и целеустремленность Кирилла помогает ему в росте и получении авторитета у коллег.

Михаил

На Ближнем Востоке имя было популярно у евреев и первоначально звучало как Михаэль и в переводе означает "тот, кто как Бог". Михаил с малолетнего возраста — дружелюбный и общительный парень. Он обычно имеет отличную коммуникабельность, с ним легко устанавливать контакт. Он не склонен к злопамятности, Михаил или прощает обиды или просто их забывает. В работе Михаил – ответственный и упорный работник. Он легко справляется с работой, связанной с руководством людьми, хотя и не сильно стремится к этому. Михаил к женщинам относится с особой трепетностью. Дети для Михаила являются очень важной составляющей семейной жизни.

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Леонид

Имя Леонид — это двухкорневое имя древнегреческого происхождения и означает оно "потомок льва" или "подобный льву". Леонид может найти общий язык с кем угодно, а его умение разбираться в людях нередко выручает его и помогает в жизни. В работе Леонид обладает лидерскими качествами, что позволяет с легкостью занимать руководящие должности. Семейные отношения Леонид строит с серьезным подходом. Он очень требователен к бытовым привычкам партнерши, так что будущая жена пройдет серьезный отбор.

Николай

Имя происходит от древнегреческого имени Николаос, переводящегося как "победитель народов". Николай – уравновешенный, трудолюбивый и трудоспособный мужчина. Он способен овладеть любой профессией, будет хорошо зарабатывать. В коллективе прост в общении, общителен. Николай легко увлекается женщинами. В любви страстный, но ревнивый.

Павел

Имя Павел пришло к нам с латинского языка и в переводе имеет значение "малый" или "небольшой". Павел уделяет искреннее внимание к окружающим, он очень открытый человек. Работа и желание зарабатывать свойственны Павлу. Он трудолюбив и настойчив.

Филипп

Филипп – это имя греческого происхождения. Считается, что наиболее точное значение имени Филипп — "любящий лошадей". Филипп – сдержанный мужчина, он умеет себя показать с лучшей стороны и занимает высокое положение в обществе. Ради места под солнцем он готов хитрить и обманывать, но, конечно, он пытается делать это тайно. Его общительный характер привлекает много людей, так что у Филиппа много товарищей. Для удачной семейной жизни Филиппу нужна спокойная и терпеливая жена.

Женские именины

Анастасия

По греческому языку имя Анастасия означает "возвращенная к жизни". Анастасия противоречива, склонна к быстрому изменению настроений и легкой нервозности, имеет отличную интуицию и аналитические способности. Она очень сентиментальна и доверчива, однако в то же время – семейно-ориентированный человек. Любит мужчин с ярко выраженным мужеством. Верная и заботливая супруга.

Анна

Имя Анна пришло к нам из Греции, а туда из еще более древней иудеи. На иврите имя Анна означает "добрая воля" или "расположение". Анна слишком хороша, что в современном мире может мешать в жизни. Она трудолюбива и ответственна, любит беспокоиться о родных и близких.

Мария

Имя Мария имеет древнееврейское происхождение. Существует несколько значений имени — "горькая", "печальная", "отвергнутая". Мария – добрая, нежная, спокойная девочка. Она очень ранима, тяжело переживает даже небольшое замечание в свой адрес. В то же время в ее характере присутствует твердость, достоинство, способность постоять за себя. Она ответственно относится к учебе в школе и всегда усердно выполняет домашние обязанности.

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