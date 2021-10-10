День ангела 11 октября: кого поздравлять с именинами в этот день

В этот день именины празднуют носители 25 имен.

День ангела — это почитание святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 11 октября празднуют: Александр, Алексей, Анатолий, Афанасий, Валентин, Василий, Вячеслав, Анна, Георгий, Григорий, Ефрем, Иван, Иларион, Илья, Кирилл, Макар, Мария, Марк, Матвей, Моисей, Прохор, Сергей, Татьяна, Ульяна, Федор.

Мужские именины

Александр

Александр — это имя древнегреческого происхождения, в переводе означает "защищающий людей". В детстве Александру свойственны активность, мечтательность и настойчивость. Он любит производить хорошее впечатление, может быть хорошим другом, впрочем круг его друзей крайне ограничено. В работе Александр наибольшего успеха может достичь в предпринимательской деятельности. Именно отсутствие внешнего контроля позволяет ему проявить все свои таланты.

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Алексей

Имя Алексей с греческого языка переводится как "предохраняющий". Большинство владельцев такого имени — очень терпеливые люди. Они всегда уверены в своих силах. Алексей всегда старательно исполняет свои обязанности. Он способен сделать хорошую карьеру в различных отраслях. Также Алексею присущи такие черты как вдумчивость, тактичность от природы и умение общаться с людьми.

Анатолий

Это имя греческого происхождения и переводится как "восток", "восточный", "восход солнца". Анатолий — волевой, упрямый человек с переменчивым характером. Он не любит проигрывать и одновременно может найти общий язык с кем угодно, особенно, если ему что-то нужно.

Афанасий

Имя Афанасий имеет греческое происхождение и переводится как "бессмертный". Взрослый Афанасий — это добрый и отзывчивый человек. Он умеет по-настоящему дружить, а его близкие ценят его заботу и внимание. Еще можно заметить, что Афанасий — сторонник "золотой середины" во всем. Он умеет отдыхать, но не забывает и работать. В работе Афанасия отличает надежность и аккуратность. Он ценит свой коллектив и довольно покладистый в отношениях с коллегами.

Валентин

Имя происходит от латинского слова "валео", что означает "быть здоровым". Валентин проявляет больше интереса к гуманитарным наукам. В юношеском возрасте он может увлечься философией или психологией, и вполне может стать хорошим врачом психиатром или психотерапевтом. Впрочем, он может достичь успехов и в других сферах деятельности. Свободное время посвящает чтению, может посидеть за шахматами или кроссвордом. Валентин предпочитает спокойную прогулку не слишком ли далеко от дома и не отправится в туристический поход с возможными приключениями. В женщине прежде всего ценит скромность, ровный характер.

Василий

Имя Василий имеет греческое происхождение и в переводе означает "царский". Василий не любить торопить события и поспешные принятия решений. Обычно он негласный лидер компании, поскольку все равно самое главное слово за ним. Чаще всего работа Василия связана с техникой и электронным оборудованием, но может успешно работать и в других отраслях. Нередко сам коллектив выдвигает Василия в руководители.

Вячеслав

Вячеслав — это мужское имя славянского (древнерусского) происхождения. Значение имени Вячеслав — "более славный". В детстве Вячеслав хорошо учится, любит конструкторы и имеет тягу к порядку. Взрослому Вячеславу характерные консерватизм, доброта и некоторая простота. Он импульсивный, наделенный определенными лидерскими задатками, выбирает профессию, где нужно работать руками.

Георгий

Георгий — это имя древнегреческого происхождения, в переводе означает "земледелец". Георгий умеет выслушивать своего собеседника, ему можно довериться в щекотливой ситуации. Может сохранить чужую тайну. Способен хорошо излагать свои мысли в письменной форме. В любой работе очень тщательно и серьезно относится к порученному делу. В целом он дружелюбен к людям. С женщинами Георгий нерешителен, но семейная жизнь складывается обычно счастливо.

Григорий

Имя происходит от древнегреческого слова, означающего "неспящий". Григорий имеет повышенную душевную чувствительность, он легко уязвим. Старается всегда быть приятным в любом обществе. Уделяет большое внимание одежде и внешнему виду. Он приятный в общении и может освоить любую профессию.

Ефрем

Имя Ефрем происходит от древнееврейского имени Ефрайим, что в переводе означает "плодотворный". Ефрем имеет мрачноватый и замкнутый характер. Однако с годами эти качества переходят в сдержанность. К любому делу Ефрем относится серьезно и ответственно. В целом он имеет взрывной характер, поэтому от мужчин с этим именем не стоит ждать спокойствия и уравновешенности. Ответственность, с которой Ефрем относится к работе, в определенной степени препятствует его личной жизни.

Иван

Имя Иван (Иоанн) означает "помилован Богом", "милость Божья", "подарок Божий". Взрослого Ивана характеризуют такие черты как покой и добропорядочность. Иван — неторопливый и в спешке относится крайне отрицательно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. Из таких ребят выходят замечательные инженеры и технологи. В семейных отношениях Иван — это примерный муж и замечательный отец.

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Иларион

Иларион — это имя греческого происхождения и в переводе имеет значение "веселый" или "радостный". Взрослый Иларион так же, как и в детском возрасте все застенчивый и нерешительный. Он закрытый человек, к которому сложно найти подход. Он умеет по-настоящему веселиться и отдыхать, но расслабиться может только в кругу доверенных лиц.

Илья

Значение имени Илья в переводе с древнееврейского языка означает "Яхве — мой бог" или "Мой бог Господь". В целом Илья доброжелательный, это помогает ему легко заводить знакомства и находить общий язык с разными людьми. Семья в жизни Ильи, можно сказать наиболее главная составляющая. Илья ищет человека похожего на него по отношению к жизни и по темпераменту. Любит детей и хочет обычно их много.

Кирилл

В переводе с греческого имя Кирилл значение "господин" или "владыка". Кирилл спокойный и жизнерадостный мужчина. У него прекрасное чувство юмора, контрастирующее с железной волей и серьезным отношением ко многим вещам. Кирилл не любит проявлять свои чувства открыто, только ближайшие могут знать, что у него на душе. Кирилл любит большие и шумные компании, хотя и держится на таких мероприятиях немного обособленно. Самостоятельность и целеустремленность Кирилла помогает ему в карьерном росте и получении авторитета у коллег.

Макар

Макар — это имя греческого происхождения в переводе с греческого имеет значение "блаженный", "счастливый". Макар — сдержанный, уравновешенный и скромный. Эти качества позволяют ему с легкостью расположить к себе окружающих, а вот пользуется он этим редко. Макар не бросает слов на ветер, а если пообещал что-то, то сделает все возможное, чтобы выполнить обещание.

Марк

Существует несколько теорий происхождения имени Марк. Если считать, что оно происходит от латинского слова Marcus, то в переводе означает "молоток". Молоток символизирует силу и устойчивость. К тому же, молот в Риме один из видов оружия, который использовался в гладиаторских боях. Вторая теория — это происхождение имени Марк от имени римского бога войны Марса. Значение имени Марк в этом случае не имеет точного простого перевода, а представляет собой перенос эпитетов Марса на Марка. Это сила, мужество и воинственность в одном лице. Марку присущи такие черты характера как эгоизм и самолюбие. При этом его мужество, сильная воля и прагматизм находят полезные жизненные применения.

Матвей

Матвей — это древнееврейское имя, известное оно с давних времен. Буквальный перевод — "подаренный Богом". У взрослого Матвея не все складывается в жизни хорошо. Из-за своей скромности он не выделяется в толпе. Матвей не любит конфликты и споры. Ему может стать плохо, если он становится участником или свидетелем каких-либо конфликтов. Матвей — скромный и честный, если его обвиняют во лжи, то он яростно доказывать свою правоту. От Матвея можно ожидать непредсказуемых поступков.

Моисей

Существует несколько версий происхождения имени Моисей. Первый вариант — библейский, и в переводе с еврейского языка оно означает "извлеченный из воды". Если считать, что это имя происходит из древнего Египта, тогда оно переводится как "дитя". Мужчинам с именем Моисей свойственны такие черты характера, как прямолинейность, честность, справедливость, резкость, самоуверенность, обидчивость, лидерство, непредсказуемость, трудолюбие и настойчивость.

Прохор

Имя Прохор имеет греческое происхождение, оно имеет значение "руководящий хором". Прохор приятный в общении человек. В трудовой деятельности у Прохора проявляется свойственное ему еще с детства трудолюбие. Он умеет сосредоточенно работать длительное время. Окружение уважает его за честность и добросовестное отношение ко всем сферам в жизни. Семейные отношения раскрывают Прохора как заботливого и нежного мужа, хотя он и стесняется проявлять эти качества в присутствии посторонних. Прохор — однолюб и очень ответственно относится к своему браку.

Сергей

Как утверждают историки, Сергей — это римское родовое имя. Более глубокая этимология имени тяжелая, поскольку сам род Сергиев относит себя к этрускам, а то и к троянцам. Некоторые специалисты утверждают, что значение имени Сергей — "высокий" или "знатный". Все Сергеи достаточно обидчивые. Их можно зацепить даже наименьшей критикой. Сергей очень непредсказуем. У него хорошая интуиция, он способен видеть людей насквозь. С ним невозможно не поссориться и трудно ужиться.

Федор

Федор — происходит от греческого имени Теодорос и означает "дар Божий". Федор — серьезный человек. В работе ко всему подходит ответственно, он умеет находить необычные и эффективные решения многих сложных задач. Нередко выбирает профессию в технической области, хотя может преуспеть и в творческих направлениях, например, в сочинительстве или журналистике. Федор — очень заботливый к своей семье. Обычно он замечательный хозяин, который умеет делать в доме почти все.

Женские именины

Анна

Имя Анна пришло к нам из Греции, а туда с еще более древней иудеи. На иврите имя Анна означает "добрая воля" или "благосклонность". Анна слишком добра в современном мире может мешать в жизни. Она трудолюбивая и ответственная, любит заботиться о родных и близких.

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Мария

Имя Мария имеет древнееврейское происхождение. Существует несколько значений имени — "горькая", "печальная", "отвергнутая". Мария — добрая, нежная, спокойная девочка. Она очень уязвима, тяжело переживает даже небольшое замечание в свой адрес. В то же время в ее характере присутствует твердость, достоинство, способность постоять за себя. Она ответственно относится к учебе в школе и всегда старательно исполняет домашние обязанности.

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Татьяна

В имени Татьяна древнегреческое происхождение. Оно берет начало от слова tatteo, которое в переводе означает "обустраивать", "и, что велит", "поставлена". Существует также латинская версия происхождения. В Древнем Риме было распространено мужское имя Татиан. Считается, что Татьяна — его женская форма. У Татьяны удивительно сильная интуиция, люди доверяют ее предчувствию. Она легка в общении, умеет очаровать собеседника. Отличается сильной волей, практически не поддается чужому влиянию, верит в свои способности и силы. Она смелая, искренняя и имеет прекрасное чувство юмора. Татьяна — прирожденный руководитель. Она может организовать работу любого коллектива. Но комфортнее все же чувствует себя в творческой сфере.

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Ульяна

Считается, что имя Ульяна имеет общую этимологию с именами Юлия, Юлиана и происходит из древнеримского языка, впрочем значение немного отличается и в переводе означает "принадлежность Юлию". Главными характеристиками Ульяны можно назвать ее честность и порядочность. Она с возрастом учится на портить отношения с окружающими. Если в детстве она обязательно скажет негодяю о его низости, то с возрастом молча сделает выводы. Ульяна пытается никого не обидеть и прийти к взаимовыгодному решению в любой ситуации.

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