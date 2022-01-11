День ангела 11 января: кого поздравлять с именинами в этот день

Если день рождения - это дата физического появления человека на свет, то в День ангела ребенок получает своего небесного телохранителя, в честь которого он был назван. ТСН.ua подготовил для вас список имен, 11 января празднующих свой День Ангела.

11 января 2022 свои именины празднуют обладатели 7 имен: Иван, Марк, Георгий, Наталья, Евдокия, Анна и Варвара.

Мужские имена

Иван

Происходит имя от древнеиудейского Иоанн и переводится как "милость Божия", "помилованный Богом", "подарок Бога". В детстве Иван очень сильно зависит от оценки окружающих, поэтому любую критику он воспринимает отрицательно. Особенно крепко мальчики привязываются к матери и эта привязанность остается на всю жизнь. Во взрослом возрасте Иван отличается дружелюбием и умением спокойно решать любые проблемы. Обычно работает руками, но может преуспевать также в умственном труде.

Марк

Есть сразу три версии происхождения этого имени. По одному Марк происходит от греческого имени Маркос, что означает "молоток". За второй – берет свое начало от имени бога войны Марса. А еще некоторые считают, что Марк происходит от французского слова "маркиз". В раннем детстве обладатели этого имени достаточно эгоцентричны. Но во взрослой жизни Марк учится маскировать эту черту характера по вежливости и улыбке. Это довольно скрытный человек, не открывающийся полностью даже ближайшим родственникам.

11 января день ангела празднуют Иван, Марк, Георгий / Pexels

Георгий

Происходит имя от древнегреческого слова, которое переводится как "пахарь", "земледелец". Имя Георгий стало очень популярным на Руси после принятия христианства, потому что одним из верных последователей Христа звали именно так. Это сдержанные и рассудительные мужчины, мечтающие о стабильной работе и любящие проводить свободное время в семейном кругу. По характеру Георгий часто меланхолик, поэтому для окружающих часто кажется эмоционально неустойчивым человеком. Но это только на первый взгляд. На самом деле натура у Георгия довольно нежная и тонкая.

Женские имена

Наталья

Имя происходит от латинской фразы Dies Natalis Domini, которая означает День рождения Господа, Рождество, поэтому его значение можно трактовать как рождественская. Часто именно так называют девочек, рожающих в период празднования рождественских праздников. В детстве Наталья очень приятный и легкий ребенок. Она жизнерадостна, дружелюбна и имеет хорошие отношения как со сверстниками, так и с учителями. Во взрослом возрасте Наталья сохраняет свой положительный характер. Но также получает такую ​​черту, как уверенность в себе. Поэтому с легкостью идет к своей цели. У Натальи часто много друзей, у нее очень близкие отношения с родителями. А нестандартное воображение помогает без проблем разрешать любые жизненные ситуации.

Евдокия

Есть две версии происхождения этого имени. По одной оно пришло из Древней Греции и является производным от мужского Евдоким (означает "пользующийся славой"). По другой версии это имя переводится с греческого языка как "благость" или "благоволение". На территории Руси пришло из Византии после принятия христианства. В детстве Евдокия открыта и дружелюбна девочка, которая может быть одновременно очень подвижной и непоседливой. Во взрослом возрасте часто выдвигает высокие требования к противоположному полу, знает, чего хочет, и не останавливается, чтобы этого добиться.

11 января день ангела празднуют Наталия, Евдокия, Анна и Варвара / Pexels

Анна

Имя происходит от древнееврейского Ханна, что означает "храбрость", "расположение", "сила". С детства девочка отличается участливым и добрым характером. Ей легко знакомиться с новыми людьми, она уважает взрослых и любит животных. Часто Анна проявляет артистизм, носит творческий характер. Поэтому ей следует помочь развить свои таланты. С течением времени характер Анны мало меняется. Во взрослой жизни она остается несколько наивной, но добросердечной.

Варвара

Исследователи полагают, что это имя имеет старинное происхождение. Так называли девочек еще в Древнем Риме и Греции. На территорию Руси пришло из Византии вместе с христианством. В переводе с латыни означает "чужеземка", "дикарь". Потому Варвара с самого детства проявляет сильный характер. Это твердый, независимый и рассудительный человек. Хотя снаружи Варвара может быть спокойной, однако внутри в ней бушуют чувства. Чтобы контролировать их, она может запираться в себе. Мечтательность у Варвары интересно сочетается с непреклонностью. В выдуманном мире она может быть кем угодно, а в реальном остается спокойной, сосредоточенной и трудолюбивой.

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