День ангела 12 августа: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 12 августа: кого поздравлять с именинами в этот день

Сегодня День ангела отмечают носители восьми имен.

День ангела — это почитание святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) сегодня, 12 августа, празднуют: Агния, Анатолий, Ангелина, Валентин, Герман, Иван, Максим, Павел.

Мужские именины

Анатолий

Это имя греческого происхождения и переводится как "восток", "восточный", "восход солнца".

Взрослого Анатолия можно охарактеризовать как волевого, сложного и упрямого человека. У него изменчивый характер, он не любит проигрывать, и одновременно может найти общий язык с кем угодно, особенно, если ему что-то нужно. Анатолий ответственный работник, а его сообразительность часто выручает его самого и коллег. Его нельзя назвать трудоголиком, поскольку работает он только ради денег. Толик любит жизнь во всех проявлениях и обожает отдыхать.

Валентин

Имя происходит от латинского слова "валео", что означает "быть здоровым".

Валентин проявляет больше интереса к гуманитарным наукам. В юношеском возрасте он может увлечься философией или психологией, и он вполне может стать хорошим врачом психиатром или психотерапевтом. Впрочем, он может достичь успехов и в других сферах деятельности. Свободное время посвящает чтению, может посидеть за шахматами или кроссвордом. Валентин предпочитает спокойную прогулку не слишком далеко от дома, и не отправится в туристический поход с возможными приключениями. В женщине в первую очередь ценит скромность, ровный характер.

Герман

Имя Герман имеет латинское происхождение и в переводе означает "близкий" и "родной". Если считать, что это имя имеет давнегерманское происхождение, тогда оно переводится, как "воинственный" или просто "воин".

Герман смелый, волевой и целеустремленный человек. Он притягивает к себе людей и имеет лидерские способности. Герман прекрасно понимает психологию людей и успешно этим пользуется. Умение управлять людьми и понимать их потребности наиболее полезны в работе Германа. Он часто становится руководителем достаточно высокого ранга. В семейных отношениях Герман также обязательно занимает место лидера. Жену ищет уступающую, полностью и безоговорочно принимающую его лидерство.

Иван

Имя Иван (Иоанн) означает "помилованный Богом", "милость Божья", "подарок Божий".

Взрослого Ивана характеризуют такие черты как покой и добропорядочность. Иван неторопливый и в спешке относится крайне отрицательно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. В бизнесе легко решают организационные вопросы, уверенно чувствуют себя в окружении творческих людей. Из таких ребят выходят замечательные инженеры и технологи. Их серьезное отношение к работе вызывает уважение коллег и руководства.

В семейных отношениях Иван — это примерный муж и замечательный отец. Он тщательно подходит к выбору любимой. Обычно Иван идеальный отец, хотя иногда чрезмерно балует детей.

Максим

Происхождение этого имени имеет римские корни, а пошло оно от родового имени Maximus. Историки утверждают, что имя Максим означает "большой".

Максим уверенный человек, он стремится достичь значительного места в обществе и материального благополучия. Максим коммуникабельный и умеет подать себя. В работе он не рвется к особым высотам, но и за маленькую зарплату работать не будет. Часто его работа связана с его успехами в точных науках. Он обычно выбирает технические специальности. Максим в семье замечательный исполнитель, который хочет считать себя при этом лидером.

Павел

Имя Павел пришло к нам из латинского языка и в переводе означает "малый" или "небольшой".

Павел уделяет искреннее внимание к окружающим его людям, он очень открытый человек. Работа и желание зарабатывать характерны для Павла. Он трудолюбив и настойчив. На работе с коллегами сдержан, но иногда рабочие отношения вырастают в крепкую дружбу. В отношениях Павел надежный партнер, однако никакой особой романтики или итальянских страстей от него не стоит ждать. Его отношение к детям просто образцовое.

Женские именины

Агния

Самой популярной версией происхождения имени Агния можно назвать греческую версию. В этом случае значение имени Агния "невинная" или "непорочная". По другой — латинской версии — имя Агния означает "агнец" или "ягненок".

Агния редко вступает в споры и на словах часто соглашается с другими. На самом деле ей совершенно неважно, что говорят люди. Она редко прибегает к посторонней помощи. Даже от самых близких она не хочет получать поддержку. Агния обычно упорная, уверенно достигает своей цели. Она часто становится архитектором. дизайнером или модельером. Эти профессии позволяют выявить ее врожденную тягу к прекрасному и желание этим прекрасным делится. Семейные отношения для Агнии очень важны. Она умеет по-настоящему понять своего мужчину и жить с ним "душа в душу". Именно теплота отношений в семье является отличительной чертой обладательниц этого имени.

Ангелина

Самая популярная гипотеза происхождения имени, что имя Ангелина происходит от греческого языка и переводится как "вестник" или "посланник".

Ангелина своенравная и достаточно тяжелая в общении. Отношения с коллегами у Ангелины строятся трудно. Ее характер и на работе не дает ей покоя. Однако присущие ей упорство и умение стоять на своем, могут принести успех в карьере. Ангелина хорошая хозяйка, что совершенно не свойственно ей в детстве. Замуж Ангелина может выйти рано, но первый брак у нее редко бывает удачным.

Читайте также: Церковный праздник 12 августа: день памяти мученика Иоанна Воина

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку