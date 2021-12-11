День ангела 12 декабря: кого поздравлять с именинами в этот день

В этот день именины празднуют носители 14 имен.

День ангела – это чествование святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называется именинным.

День ангела (именины) 12 декабря празднуют: Александр, Анастасия, Артем, Герман, Елена, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Марк, Матвей, Семен, Степан, Юлиан.

Мужские именины

Александр

Александр – это имя древнегреческого происхождения, что в переводе означает "защищающий людей". В детстве Александру свойственны активность, мечтательность и настойчивость. Он любит производить хорошее впечатление, может быть хорошим другом, впрочем, круг его друзей крайне ограничен. В работе Александр наибольшего успеха может добиться в предпринимательской деятельности. Именно отсутствие внешнего контроля позволяет ему проявить все свои таланты.

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Артем

Артем происходит от греческого имени Аремиос и в переводе означает "невредимый" или "безупречный здоровье". Владелец имени Артем – это добрый, храбрый, уверенный и спокойный человек. Артем ситуации оценивает объективно. В любом возрасте инициативный, активный, всегда пытающийся стать лидером. Не любит лжи, говорит только правду, за что его недолюбливают окружающие. Доброжелательный и общительный, но иногда может быть жестким.

Герман

Имя Герман имеет латинское происхождение и в переводе имеет значение "близкий" и "родной". Если считать, что это имя имеет древнегерманское происхождение, тогда оно переводится как "воинственный" или просто "воин". Герман – смелый, волевой и целеустремленный мужчина. Он притягивает к себе людей и обладает лидерскими способностями. Герман отлично понимает психологию людей и успешно этим пользуется. Он часто становится руководителем достаточно высокого ранга.

Иосиф

Имя Иосиф имеет древнееврейское происхождение, значение этого имени – "увеличение", "прибыль", "Бог так умножит". Из Иосифов вырастают сговорчивые, добрые, чистосердечные люди, отзывчивые на любую беду, всегда готовы прийти на помощь нуждающимся. Они хорошие мужчины и родители.

Леонид

Имя Леонид — это двухкорневое имя древнегреческого происхождения и означает оно "потомок льва" или "подобный льву". Леонид может найти общий язык с кем-либо, а его умение разбираться в людях нередко выручает его и помогает в жизни. В работе Леонид обладает лидерскими качествами, что позволяет с легкостью занимать руководящие должности. Семейные отношения Леонид строит с серьезным подходом. Он очень требователен к бытовым привычкам партнерши, так что будущая жена пройдет серьезный отбор.

Макар

Макар – это имя греческого происхождения, в переводе имеет значение "блаженный", "счастливый". Макар – сдержанный, уравновешенный и скромный. Эти качества позволяют ему с легкостью расположить к себе окружающих, а вот пользуется он этим редко. Макар не бросает слов на ветер, а если пообещал что-нибудь, то сделает все возможное, чтобы выполнить обещание.

Максим

Происхождение этого имени имеет римские корни, а произошло от родового имени Maximus. Историки утверждают, что имя Максим означает "большой". Максим – это уверенный мужчина, он стремится достичь значительного места в обществе и материального благополучия. Он коммуникабельный и умеет преподнести себя. В работе Максим не рвется к особым высотам, но и за маленькую зарплату работать не будет. Часто его работа связана с успехами в точных науках.

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Марк

Есть несколько теорий происхождения имени Марк. Если полагать, что оно происходит от латинского слова Marcus, то в переводе означает "молоток". Молоток символизирует силу и стойкость. К тому же молот в Риме один из видов оружия, используемых в гладиаторских боях. Вторая теория – это происхождение имени Марк от имени римского бога войны Марса. Значение имени Марк в этом случае не имеет точного простого перевода, а представляет собой перенесение эпитетов Марса на Марка. Это сила, мужество и воинственность в одном лице. Марку свойственны такие черты характера как эгоизм и самолюбие. В то же время, его мужество, сильная воля и прагматизм находят полезные жизненные применения.

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Матвей

Матвей – это древнееврейское имя, известное оно с давних времен. Буквальный перевод – "подаренный Богом". У взрослого Матвея не все складывается в жизни хорошо. Из-за своей скромности они не выделяются в толпе. Матвей не любит конфликты и споры. Ему может оказаться плохо, если он становится участником или свидетелем каких-либо конфликтов. Матвей – скромный и честный, если его обвиняют во лжи, то он яростно будет доказывать свою правоту. От Матфея можно ожидать непредсказуемых поступков.

Семен

Лингвисты утверждают, что имя Семен происходит от древнего иудейского имени Симеон и в переводе имеет значение "слушающий", "услышанный Богом". Семен наделен энергичностью, настойчивостью и самолюбием. Энергичность ему свойственна в начале любого задуманного мероприятия, а упорство позволяет его довести до конца. В то же время он очень обидчив.

Степан

Лингвисты утверждают, что имя Степан происходит от греческого имени Стефаноса и в переводе оно означает "венец" или "венок". Степан – это серьезный и привлекательный мужчина. Он психологически устойчив, а его сильный характер привлекает к себе многие. Так же люди подмечают сильную волю Степана, что делает его еще более популярным. Он не любит заниматься саморекламой и не бросает слова на ветер. У Степана всегда много друзей и товарищей.

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Юлиан

Это имя имеет латинское происхождение и переводится как "принадлежащий к роду Юлиев". Юлиан наделен высокой самооценкой, самолюбием и лидерскими качествами, помогающими ему добиваться своего. Настоящих друзей у Юлиана немного, поскольку он доверяет только тем, кого хорошо знает и считает честным и порядочным. Он часто пробует свои силы в творчестве. Отличительная черта Юлиана – стремление к свободе, он не терпит насилия над своей личностью.

Женские именины

Анастасия

С греческого языка имя Анастасия означает "возвращенная к жизни". Анастасия противоречива, склонна к быстрому изменению настроений и легкой нервозности, имеет отличную интуицию и аналитические способности. Она очень сентиментальна и доверчива, однако в то же время – семейно ориентированный человек. Любит мужчин с ярко выраженным мужеством. Верная и заботливая супруга.

Елена

Одной из теорий считается происхождение имени Елена от имени греческого бога Гелиоса. Так же считается, что имя Елена переводится как "солнечный свет" или "солнечный луч". Елена легко увлекается каким-нибудь делом. Пытается вязать, шить, вышивать. По характеру больше похожа на отца. Смолоду производит впечатление замкнутой и застенчивой, но при более близком знакомстве можно увидеть в ней жизнерадостную, эмоциональную натуру с богатой фантазией. В отношениях Елена ожидает полной самоотдачи, болезненно относится к тому, что забирает у нее мужчину – друзей, работы, увлечений.

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