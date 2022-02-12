День ангела 12 февраля: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 12 февраля: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела — честь памяти святого или мученика, имя которого носит ребенок. Церковь утверждает, что именно в этот момент создается особая духовная связь между покровителем небес и христианином. ТСН.ua подготовил для вас список имен, 12 февраля празднующих свой День Ангела.

12 февраля 2022 года свои именины празднуют обладатели 10 имен: Вольдемар, Владимир, Василий, Иван, Григорий, Максим, Степан, Петр, Федор, Пелагея.

Мужские имена 12 февраля

Вольдемар

Немецкое имя, означающее "владеющий миром". В детстве Вольдемар достаточно активный мальчик, но родителям не доставляет никаких хлопот. Очень нежный. Во взрослом возрасте становится прагматиком и скептиком. Интересные факты об имени Вольдемар: это очень ревнивый мужчина.

Владимир

Имя пришло к нам из древнегерманского языка и означает "большая власть". В детстве Владимир активный и хороший мальчик, обладающий способностями к обучению. Родителям главное не упустить его талант. Во взрослом возрасте становится лидером, умеющим вести за собой. Интересные факты об имени Владимир: отличный стратег, отличающийся трудолюбием.

Василий

Древнегреческое имя, которое можно перевести как царь. В детстве Василий очень отличается от сверстников. Он любит спокойные игры, часто проводит время в одиночестве. Во взрослом возрасте становится дружелюбным мужчиной, с которым приятно общаться. Интересные факты об имени Василий: умеет общаться с женщинами, чувствует себя рядом с ними уверенно.

12 февраля именины празднуют Вольдемар, Владимир, Василий, Иван / pixabay.com

Иван

С древнееврейского языка имя переводится как Божья милость. В детстве Иван добр и нежен, но может быть и достаточно сильным. В нем часто сочетаются разные черты характера. Во взрослом возрасте становится преданным своим близким и друзьям. Интересные факты об имени Иван: ему сложно принимать решение, ведь мужчина не умеет прислушиваться к интуиции.

Григорий

Пришло из древнегреческого языка и означает "бдительный". В детстве Григорий чувствителен мальчик, которого легко ранить словом или делом. Не умеет отказывать людям. Во взрослом возрасте становится всесторонне развитым. Строит успешную карьеру. Интересные факты об имени Григорий: любит следить за своей внешностью.

Максим

Имя имеет римские корни и означает "большой". Во взрослом возрасте Максим чуткий и добрый мальчик. Он очень коммуникабельный. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе мужчиной, знающий, чего хочет добиться в жизни. Интересные факты об имени Максим: к высотам на работе не рвется, но работает хорошо.

12 февраля день ангела празднуют Григорий, Максим, Степан, Петр, Федор / pixabay.com

Степан

Имя происходит из греческого языка и переводится как "венец". В детстве Степан озорной и веселый. Ему легко найти общий язык со сверстниками. Во взрослом возрасте становится привлекательным и серьезным. Интересные факты об имени Степан: для жены станет настоящей опорой.

Петр

Пришло к нам из Древней Греции и означает "камень". В детстве Петр любит поступать правильно. У родителей с ним не будет никаких проблем. Во взрослом возрасте становится сильным мужчиной, стремящимся достичь в жизни всего лучшего. Интересны факты об имени Петр: умеет хорошо все организовывать, но только в том случае, если верит в себя.

Федор

Греческое имя, которое переводится как дарованный Богом. В детстве Фёдор очень эмоциональный мальчик. Его может огорчить хоть какой поступок либо нехорошее слово. Во взрослом возрасте становится энергичным и творческим. Интересные факты об имени Федор: честный, напористый и независимый мужчина.

Женские имена 12 февраля

12 февраля именины празднует Пелагея / pixabay.com

Пелагея

Имеет древнегреческие корни и означает "морскую". В детстве Пелагея очаровательная, добрая и веселая девочка. Она отзывчива, всегда придет на помощь. Поэтому ее любят все вокруг. Во взрослом возрасте становится терпеливой женщиной с хорошим чувством юмора. Очень переживает из-за неудач. Интересны факты об имени Пелагея: имеет таинственную натуру, которая очень привлекает мужчин.

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