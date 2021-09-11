День ангела 12 сентября: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 12 сентября: кого поздравлять с именинами в этот день

В этот день именины отмечают носители 21 имени.

День ангела — это честь святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют днем рождения.

День ангела (именины) 12 сентября празднуют: Александр, Алексей, Ангелина, Арсений, Василий, Гавриил, Григорий, Даниил, Евгения, Елизавета, Ефрем, Иван, Игнат, Макар, Максим, Николай, Павел, Петр, Семен, Степан, Федор .

Мужские именины

Александр

Александр — это имя древнегреческого происхождения, в переводе означает "защищающий людей". Александр любит производить хорошее впечатление, может быть хорошим другом, впрочем круг его друзей крайне ограничен. В работе Александр наибольшего успеха может достичь в предпринимательской деятельности. Именно отсутствие внешнего контроля позволяет ему проявить все свои таланты.

Алексей

Имя Алексей с греческого языка переводится как "предохраняющий". Большинство владельцев такого имени — очень терпеливые люди. Они всегда уверены в своих силах. Алексей всегда старательно исполняет свои обязанности. Он способен сделать хорошую карьеру в различных отраслях. Также Алексею присущи такие черты как вдумчивость, тактичность от природы и умение общаться с людьми.

Арсений

Имя Арсений происходит из греческого языка и в переводе означает "мужской" или "мужественный". Арсению присущи эгоизм и самолюбие. В то же время он может быть застенчивым и добродушным человеком.

Василий

Имя Василий имеет греческое происхождение и в переводе означает "царский". Василий не любить торопить события и поспешные принятия решений. Обычно он негласный лидер компании, поскольку все равно самое главное слово за ним. Чаще всего работа Василия связана с техникой и электронным оборудованием, но он может успешно работать и в других отраслях. Нередко сам коллектив выдвигает Василия в руководители.

Гавриил

В переводе с древнееврейского — "божественный воин". В Библии Гавриил — ангел, который согласно "Евангелию от Луки" сообщил священнику Захарию о рождении Иисуса. Эти мужчины — лидеры. Владеют иностранными языками. Рационалисты. Они всегда поступают взвешенно, обдумывая каждый шаг. Не поддаются влиянию, могут выслушать совет, но сделают по-своему. Гавриил имеет хорошую интуицию, коммуникабелен, им присущи и карьеристские рассуждения, и они нередко достигают успехов в жизни, преодолевают препятствия и не останавливаются перед трудностями в делах и работе.

Григорий

Имя происходит от древнегреческого слова, означающего "неспящий". Григорий имеет повышенную душевную чувствительность, он легко уязвим. Старается всегда быть приятным в любом обществе. Уделяет большое внимание одежде и внешнему виду. Он приятный в общении и может освоить любую профессию.

Даниил

В переводе с древнееврейского имя Даниил означает "судья мой Бог" или "Бог мой судья". Даниил — спокойный и добрый мальчик. Характером больше похож на мать. Мало болеет и любит подвижные игры. Общительный, постоянно окружен друзьями. Он не выносит лжи, может даже вспылить, но тут же быстро отходит и зла долго не помнит. Рожденные зимой Даниилы всегда талантливы и многое достигают в жизни.

Ефрем

Имя Ефрем происходит от древнееврейского имени Ефрайим, что в переводе означает "плодотворный". Ефрем имеет мрачноватый и замкнутый характер. Однако с годами эти качества переходят в сдержанность. К любому делу Ефрем относится серьезно и ответственно. В целом он имеет взрывной характер, поэтому от мужчин с этим именем не стоит ждать спокойствия и уравновешенности. Ответственность, с которой Ефрем относится к работе, в определенной степени препятствует его личной жизни.

Иван

Имя Иван (Иоанн) означает "помилован Богом", "милость Божья", "подарок Божий". Главные качества характера: добропорядочность, трудолюбие, уравновешенность.

Игнат (Игнатий)

Имя Игнатий переводится с латыни как "огненный", а по другой версии — "нерожденный". Оно давалось ребенку, чтобы уберечь его от злых духов, так как делало рождение малыша незаметным для темных сил. Игнатий в полной мере наделен чертами лидера и обычно говорит нечасто, но веско. Он способен самостоятельно построить свою жизнь, высоко подняться по служебной лестнице и увлечь за собой людей.

Макар

Макар — это имя греческого происхождения в переводе с греческого имеет значение "блаженный", "счастливый". Макар — сдержанный, уравновешенный и скромный. Эти качества позволяют ему с легкостью расположить к себе окружающих, а вот пользуется он этим редко. Макар не бросает слов на ветер, а если пообещал что-то, то сделает все возможное, чтобы выполнить обещание.

Максим

Происхождение этого имени имеет римское корни, а пошло оно от родового имени Maximus. Историки утверждают, что имя Максим означает "большой". Максим — это уверенный человек, он стремится достичь значительного места в обществе и материального благосостояния. Максим — коммуникабельный и умеет подать себя. В работе Максим не рвется к особым высотам, но и за маленькую зарплату работать не будет. Часто его работа связана с успехами в точных науках.

Николай

Имя происходит от древнегреческого имени Николаос, что переводится как "победитель народов". Николай — уравновешенный, трудолюбивый и работоспособный человек. Он способен овладеть любой профессией, будет хорошо зарабатывать. В коллективе прост в общении, общительный. Николай легко увлекается женщинами. В любви страстен, но ревнив.

Павел

Имя Павел пришло к нам из латинского языка и в переводе имеет значение "малый" или "небольшой". Павел уделяет искреннее внимание к окружающим его людям, он очень открытый человек. Работа и желание зарабатывать характерны для Павла. Он трудолюбив и настойчив.

Петр

Петр — это имя греческого происхождения и в переводе означает "скала" или "камень". Характерными для Петра чертами можно назвать его прямоту и склонность к независимости. Он не любит лицемерия и всячески отстаивает свое право говорить то, что думает. Его можно назвать идеалистом. Петр — это человек с горячим сердцем. Он ищет идеальные любовь и дружбу.

Семен

Лингвисты утверждают, что имя Семен происходит от древнего иудейского имени Симеон и в переводе имеет значение "слушает", "услышанный Богом". Семен наделен энергичностью, настойчивостью и самолюбием. Энергичность ему присуща в начале любого задуманного мероприятия, а упорство позволяет его довести до конца. В то же время он очень обидчив.

Степан

Имя происходит от древнегреческого слова "Стефанос" и означает "венок". У Степана много друзей и знакомых, для него открыты все двери. Он быстро ориентируется в новой обстановке. Особенно хорошо чувствует себя в женском обществе. В семейной жизни отношения Степана с женой будут складываться не так безоблачно. Чрезмерная общительность будет давать повод для ревности.

Федор

Федор — происходит от греческого имени Теодорос и означает "дар Божий". Федор — серьезный человек. В работе ко всему подходит ответственно, он умеет находить необычные и эффективные решения многих сложных задач. Обычно очень заботливый к своей семье.

Женские именины

Ангелина

Самой популярной гипотезой является то, что имя Ангелина происходит от греческого языка и переводится как "вестник" или "посланник". Ангелина — своенравная и достаточно тяжелая в общении. Отношения с коллегами в Ангелины строятся трудно. Ее характер и на работе не дает ей покоя. Однако присущие ей упорство и умение стоять на своем, могут принести успех в карьере.

Евгения

Евгения — это имя греческого происхождения и в переводе имеет значение "представительница знатного рода". Евгения серьезно относится к любым проявлениям нечестности и фальши. Может легко сделать замечание человеку, несмотря на субординацию. Она честная и преданная. Если Евгения пообещала что-то сделать, то точно приложит все усилия, чтобы сдержать обещание.

Елизавета

Считается, что имя Елизавета имеет древнееврейское происхождение и переводится как "Бог мой — клятва", "чтит Бога". У Елизаветы сложный характер. Она добрая и капризная, веселая и напряженная. У нее прекрасное чувство юмора, которое ее выручает по жизни. Она простодушная и обладает особой чувствительностью, что делает ее весьма уязвимой. Елизавета общительная и находит себя в профессиях, связанных с общением. Она имеет прекрасную интуицию, поэтому выбирает оптимальные решения, которые сама не сможет объяснить.

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