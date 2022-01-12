День ангела 12 января: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела – особый праздник. Когда ребенка крестят, он получает от Бога бестелесного охранника, который защищает его всю жизнь. ТСН.ua подготовил для вас список имен, которые 12 января празднуют свой День Ангела.

12 января 2022 свои именины празднуют обладатели 8 имен: Антон, Даниил, Лев, Макар, Анисия, Ирина, Арина, Мария.

Мужские имена

Антон

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Образовалось это имя от древнеримского Антония, что означает "достойный похвалы". Также существует версия, что имя происходит от древнегреческого слова, которое переводится как цветок. Растет Антон довольно спорным мальчиком. С одной стороны это честный, порядочный и общительный ребенок, но с другой может быть резким и категоричным. Антону не нравятся люди, которые могут солгать, поэтому он пытается держаться от них подальше. Во взрослом возрасте это очень трудолюбивые мужчины, всегда старающиеся достичь карьерных высот.

Даниил

Имя происходит от древнееврейского Даниэль, означающего "Бог мой судья". В детстве Даниил отличается спокойным и тихим характером, родители не испытывают проблем с его воспитанием, потому что он их охотно слушается во всем. Во взрослом возрасте Даниила можно охарактеризовать как оптимиста и лидера. Он всегда старается видеть в ситуациях и людях только самое лучшее. Этот мужчина очень не любит спешить, для него важно, чтобы другие люди прислушивались к его словам.

12 января свой день ангела празднуют Антон, Даниил, Лев, Макар / Pexels

Лев

Есть сразу две версии происхождения этого имени. По одному оно образовалось из латинского слова "leo", по другому - пришло к нам из древнегреческого "лион". Как бы то ни было, но значение имени одинаковое - "лев", "царь зверей". Это упорные, добросовестные и очень искренние люди. Они отличаются терпимостью, но лишь до тех пор, пока кто-то не посмеет пренебречь толерантностью Льва. Во взрослом возрасте такие мужчины дипломатические и достаточно гибкие. У Льва хорошо развита интуиция, но только в тех случаях, которые касаются профессиональной сферы.

Макар

Имя происходит от древнегреческого слова, которое в переводе звучит как счастливый, блаженный, благословенный. Это довольно честный и открытый человек, умеющий быть прямолинейным и справедливым по отношению к другим. Мужчины, которые носят это имя, мужественны, выносливы, настойчивы. Их нервничает излишняя суета. Внешне они всегда смотрятся спокойно и сосредоточенно. В жизни Макар часто добивается успеха благодаря ежедневному саморазвитию. Все новое их очень интересует, поэтому они с радостью учатся и приобретают новые знания.

Женские имена

Анисия

Имя пришло к нам из древнегреческого языка и означает "благотворительный", "исполнительный". Анисия сдержанная и волевая натура, старательно работающая, чтобы получить в жизни только самое лучшее. Она умеет расставлять приоритеты и часто увлекает своими идеями других людей. В детстве Анисью тяжело назвать ярко выраженным лидером. Легче всего девушке даются гуманитарные науки. Во взрослом возрасте Анисья может оказаться слишком покладистой и эта черта характера не идет ей на пользу. Полностью раскрывается в семейной жизни, ведь для нее важны теплые и постоянные отношения.

Ирина

Имя происходит из древнегреческого имени Эйрена, которое означает "мир и покой". В детстве Ирина отличается любознательностью и инициативностью. Это достаточно активный ребенок, который увлекается разными занятиями. Среди сверстников Ирина – однозначный лидер, благодаря своей рассудительности и серьезности. Во взрослом возрасте Ирина становится жизнерадостной, подвижной, энергичной и целеустремленной женщиной. Обычно отличается аналитическим складом разума. Поэтому он полагается только на факты и логику. Ирина имеет влюбчивую натуру, но никогда не теряет головы. Ей тяжело найти спутника жизни, потому что отношения должны вписываться в работу, хобби и ежедневные дела.

12 января свой день ангела празднуют Анисия, Ирина, Арина, Мария / Pexels

Арина

Это редкое имя имеет несколько версий происхождения. По одной — она образовалась от имени Ирина. По другой - это измененная форма старославянского имени Ярина. Арина с самого детства очень нежная и обаятельная. Во взрослом возрасте становится идеалом женственности. Но его внутренний мир всегда остается закрытым для других людей. Особой чертой характера можно назвать ответственность. Девушка никогда не отступает от своих планов и делает все возможное, чтобы превратить их в жизнь.

Мария

Происходит из древнееврейского языка и имеет сразу несколько вариантов перевода: "печальная", "отвергнутая", "госпожа", "горькая". В детстве Мария очень ласкова, добра и порядочна. Она может отличаться плаксивым характером, не умеющим отвечать своим обидчикам. Часто у девочки слабое здоровье. Во взрослом возрасте Мария становится увереннее в себе и своих силах, находит друзей, но остается скромной и доброй. Часто является интровертом, поэтому ей трудно заводить новые знакомства. Мария выбирает творческую профессию, иногда занимается волонтерской деятельностью.

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