День ангела 13-19 декабря: кого поздравить с именинами на этой неделе

День ангела 13-19 декабря: кого поздравить с именинами на этой неделе

Узнайте, кого можно поздравить с Днем ангела в течение недели 13-19 декабря.

День ангела – это чествование святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называется именинным. ТСН.ua подготовил список именин, которые будут отмечаться в течение недели 13-19 декабря. Здесь можно ознакомиться, кого из своего окружения в течение недели можно поздравить с именинами.

Именины 13 декабря

День Ангела 13 декабря отмечают носители имен Андрей и Иван. В этот день православные чтят Андрея Первозавного – одного из двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа и брата апостола Петра. Андрей стал свидетелем воскресения Спасителя и его вознесения на небо. Поэтому именины в этот день установлены в честь именно этого святого.

Именины 14 декабря

14 декабря День ангела празднуют Дмитрий и Наум.

Считается, что имя Дмитрий означает "посвящённый богине Деметре".

означает "посвящённый богине Деметре". Имя Наум имеет древнееврейское происхождение и в переводе означает "утешающий". В Библии Наум – древнееврейский пророк, предсказавший гибель Ниневии.

Именины 15 декабря

Именины 15 декабря отмечают носители 16 мужских имен и 5 – женских. Это – Алексей, Андрей, Антонина, Афанасий, Борис, Вера, Владимир, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Кузьма, Маргарита, Мария, Матвей, Мирра, Николай, Павел, Сергей, Степан, Тамара, Федор.

Именины 16 декабря

С Днем ангела 16 декабря можно поздравить Андрея, Гаврила, Георгия, Ефрема, Ивана, Николая, Фёдора.

Именины 17 декабря

День ангела 17 декабря празднуют носители пяти женских имен и семи мужских: Анастасия, Варвара, Василий, Геннадий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Кира, Николай, Александр, Алексей, Ульяна.

В этот день православные верующие чтят память святой мученицы Варвары, пострадавшей за веру в 306 году нашей эры. Поэтому в старину рожденную в этот день девочку было принято называть именно Варварой.

Именины 18 декабря

18 декабря поздравлять нужно мужчин с именем Геннадий, Захар, Илья, Сергей.

Геннадий – это имя греческого происхождения. Переводится оно как "благородное" или "благородное происхождение". Еще есть значение имени Геннадий — "рожденный Гермесом" или "рожденный Зевсом".

– это имя греческого происхождения. Переводится оно как "благородное" или "благородное происхождение". Еще есть значение имени Геннадий — "рожденный Гермесом" или "рожденный Зевсом". Лингвисты утверждают, что имя Захара происходит от библейского имени Захария и в переводе значения этого имени — "Яхве упомянул".

происходит от библейского имени Захария и в переводе значения этого имени — "Яхве упомянул". Значение имени Илья в переводе с древнееврейского языка означает "Яхве – мой бог" или "Мой бог Господь".

в переводе с древнееврейского языка означает "Яхве – мой бог" или "Мой бог Господь". Как утверждают историки, Сергей – это римское родовое имя, означающее "высокий" или "знатный".

Именины 19 декабря

19 декабря День ангела празднуют носители только двух мужских имен: Максим и Николай.

В целом, для всех Николаев этот день – большой праздник. Поскольку именно 19 декабря православная церковь отмечает День святителя Николая Чудотворца. Святитель Николай считается покровителем путешественников и мореплавателей и является одним из самых почитаемых святых в православном мире. Именно 19 декабря украинцы массово празднуют День святого Николая — в этот праздник принято поздравлять детей и дарить им подарки, а мальчиков, рожденных 19 декабря, называть Николаями.

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