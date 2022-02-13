День ангела 13 февраля: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 13 февраля: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела — честь памяти святого или мученика, имя которого носит ребенок. Церковь утверждает, что именно в этот момент создается особая духовная связь между покровителем небес и христианином. ТСН.ua подготовил для вас список имен, которые 13 февраля празднуют свой День Ангела.

13 февраля 2022 года свои именины празднуют обладатели 6 имен: Виктор, Афанасий, Иван, Никита, Илья, Виктория.

Мужские имена 13 февраля

Виктор

Пришло к нам с латинского языка и означает победитель. В детстве Виктор отличается целеустремленностью и упорством в обучении. У мальчика очень сильная воля. Во взрослом возрасте становится настойчивым и несколько аристократичным с виду. Интересные факты об имени Виктор: отзывчивый и доверчивый, потому часто попадает в неприятности.

Афанасий

Имеет древнегреческие корни и означает "бессмертный". В детстве Афанасий уравновешен и спокоен. Очень любознательный мальчик. Во взрослом возрасте становится хорошим и мягким. Может иметь проблемы с уверенностью в себе. Интересны факты об имени Афанасий: часто обижается и выходит из себя.

Иван

Древнеиудейское имя, которое переводится как «помилованный Богом». В детстве Иван очень зависит от внешней оценки и страдает, когда его не ценят. Во взрослом возрасте становится неторопливым и спокойным. Интересные факты об имени Иван: станет отличным отцом и верным мужем.

13 февраля именины празднуют Виктор, Афанасий, Иван, Никита, Илья / pixabay.com

Никита

Пришло к нам из Древней Греции и означает победитель. В детстве Никита любит все познавать, хорошо учится, чем очень радует родителей. Плохо воспринимает любое давление. Во взрослом возрасте становится радостным и активным. Любит шумные компании. Интересные факты об имени Никита: любит путешествия.

Илья

Еврейское имя, которое переводится как верующий. В детстве Илья сразу позиционирует себя обладателем жизни. Он активен и энергичен. Во взрослом возрасте становится несколько эгоистичным. У компании всегда лидер. Интересны факты об имени Илья: в своих решениях бывает непредсказуемым.

Женские имена 13 февраля

13 февраля день ангела празднует Виктория / pixabay.com

Виктория

С латинского языка имя можно перевести как победительница. В детстве Виктория волевая девочка с сильным характером. Учеба никогда не занимает в ее жизни особое место. Во взрослом возрасте становится ответственным и самостоятельным. Интересны факты об имени Виктория: имеет аналитический склад ума, не доверяет интуиции.

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