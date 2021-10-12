День ангела 13 октября: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 13 октября: кого поздравлять с именинами в этот день

В этот день именины празднуют носители 11 имен.

День ангела — это почитание святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 13 октября празднуют: Александр, Александра, Алексей, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Семен.

Мужские именины

Александр

Александр — это имя древнегреческого происхождения, в переводе означает "защищающий людей". В детстве Александру свойственны активность, мечтательность и настойчивость. Он любит производить хорошее впечатление, может быть хорошим другом, впрочем круг его друзей крайне ограничен. В работе Александр наибольшего успеха может достичь в предпринимательской деятельности. Именно отсутствие внешнего контроля позволяет ему проявить все свои таланты.

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Алексей

Имя Алексей с греческого языка переводится как "предохраняющий". Большинство владельцев такого имени — очень терпеливые люди. Они всегда уверены в своих силах. Алексей всегда старательно исполняет свои обязанности. Он способен сделать хорошую карьеру в различных отраслях. Также Алексею присущи такие черты как вдумчивость, тактичность от природы и умение общаться с людьми.

Василий

Имя Василий имеет греческое происхождение и в переводе означает "царский". Василий не любить торопить события и поспешные принятия решений. Обычно он негласный лидер компании, поскольку все равно самое главное слово за ним. Чаще всего работа Василия связана с техникой и электронным оборудованием, но может успешно работать и в других отраслях. Нередко сам коллектив выдвигает Василия в руководители.

Вячеслав

Вячеслав — это мужское имя славянского происхождения. Значение имени Вячеслав — "более славный". В детстве Вячеслав хорошо учится, любит конструкторы и имеет тягу к порядку. Взрослому Вячеславу характерные консерватизм, доброта и некоторая простота. Он импульсивный, наделенный определенными лидерскими задатками, выбирает профессию, где нужно работать руками.

Григорий

Имя происходит от древнегреческого слова, означающее "неспящий". Григорий имеет повышенную душевную чувствительность, он легко уязвим. Старается всегда быть приятным в любом обществе. Уделяет большое внимание одежде и внешнему виду. Он приятный в общении и может освоить любую профессию.

Леонид

Леонид — это имя древнегреческого происхождения и означает оно "потомок льва" или "подобный льву". Леонид может найти общий язык с кем угодно, а его умение разбираться в людях нередко выручает его и помогает в жизни. В работе Леонид имеет лидерские качества, что позволяет с легкостью занимать руководящие должности. Семейные отношения Леонид строит с серьезным подходом. Он очень требователен к бытовым привычкам партнерши, так что будущая жена пройдет серьезный отбор.

Матвей

Матвей — это древнееврейское имя, известное оно с давних времен. Буквальный перевод — "подаренный Богом". У взрослого Матвея не все складывается в жизни хорошо. Из-за своей скромности он не выделяется в толпе. Матвей не любит конфликты и споры. Ему может стать плохо, если он становится участником или свидетелем каких-либо конфликтов. Матвей — скромный и честный, если его обвиняют во лжи, то он яростно доказывать свою правоту. От Матвея можно ожидать непредсказуемых поступков.

Михаил

На Ближнем Востоке имя было популярным у евреев и первоначально звучало как Михаэль и в переводе означает "кто как Бог". Михаил с малого возраста — дружелюбный и общительный парень. Он обычно имеет замечательную коммуникабельность, с ним легко устанавливать контакт. Он не подвержен злопамятность, Михаил или прощает обиды или просто их забывает. В работе Михаил — ответственный и настойчивый работник. Он легко справляется с работой, связанной с руководством людьми, хотя и не сильно стремится к этому. Михаил к женщинам относится с особой трепетностью. Дети для Михаила очень важной составляющей семейной жизни.

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Петр

Петр — это имя греческого происхождения и в переводе означает "скала" или "камень". Характерными для Петра чертами можно назвать его прямоту и склонность к независимости. Он не любит лицемерия и всячески отстаивает свое право говорить то, что думает. Его можно назвать идеалистом. Петр — это человек с горячим сердцем. Он ищет идеальные любовь и дружбу.

Семен

Лингвисты утверждают, что имя Семен происходит от древнего иудейского имени Симеон и в переводе имеет значение "слушает", "услышанный Богом". Семен наделен энергичностью, настойчивостью и самолюбием. Энергичность ему присуща в начале любого задуманного мероприятия, а упорство позволяет его довести до конца. В то же время он очень обидчив.

Женские именины

Александра

Имя Александра пришло к нам из Греции и переводится как "оберегающая человечество" или "надежда". Александра обладает женственностью и умением прекрасно выглядеть. Она открыта и доброжелательна в общении, однако эта "открытость" скорее показательная и узнать, что на душе Александры, дано не всем. Ее активная натура заряжает бодростью окружающих и помогает в обладательницы имени в достижении хорошего положения в обществе.

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