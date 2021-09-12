День ангела 13 сентября: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 13 сентября: кого поздравлять с именинами в этот день

В этот день празднуют только мужские именины.

День ангела — это почитание святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 12 сентября празднуют: Александр, Владимир, Геннадий, Дмитрий, Мирон, Михаил.

Мужские именины

Александр

Александр — это имя древнегреческого происхождения, в переводе означает "защищающий людей".

В детстве Александру свойственны активность, мечтательность и настойчивость. Он любит производить хорошее впечатление, может быть хорошим другом, впрочем круг его друзей крайне ограничен. В работе Александр наибольшего успеха может достичь в предпринимательской деятельности. Именно отсутствие внешнего контроля позволяет ему проявить все свои таланты. Семейные отношения в жизни Александра занимают одно из важнейших мест. Он любящий муж и отец, обожает баловать своих домашних разными подарками и приятными сюрпризами.

Владимир

Значение имени Владимир образуется из двух корней явно родственных в старонемецком языке, а по некоторым теориям и более ранней индоевропейской основе языков. Значение имени Владимир — "большая сила" или "большая власть".

На работе Владимир — трудоголик. Любит доводить дело до конца и очень нервно реагирует, если его отвлекают по пустякам. Добросовестный, но не любит спешки. Отношения с сотрудниками у Владимира хорошие и часто даже дружеские, но это больше такой стиль общения. По настоящему в близкий круг людей Володи попасть крайне сложно.

В семье Владимир — оплот спокойствия. Не любит резких движений в жизни и тот же принцип переносит в семью. Редко расстается, поскольку это не в его стиле, но бывают исключения. От него не нужно ожидать океана страсти, а скорее надежного партнера. Детей любит, но в основном заниматься имя придется все же жене Владимира.

Геннадий

Имя Геннадий — это имя греческого происхождения. Переводится оно как "благородный" или "благородного происхождения". Еще значение имени Геннадий может означать — "рожденный Гермесом" или "рожденный Зевсом".

Геннадий аккуратный и наделен особой чистоплотностью, хорошими волевыми качествами и сильной нервной системой. Он серьезный, спокойный и нацеленный на результат человек, любит поговорить и перед принятием важного решения хорошо подумать. Иногда страдает самолюбием и болезненно реагирует на замечания, даже если они обоснованы. Он не стремится к карьерным вершинам, любит спокойную и неспешную работу с гарантированным результатом.

Дмитрий

Древние греки считали, что имя Дмитрия означает "посвященный богине Деметре".

Маленький Дима обычно больше похож на маму, но с возрастом это становится не так заметно. Он хороший малыш и легко находит общий язык со сверстниками. Взрослый Дмитрий — настойчивый, изобретательный и с оригинальным складом ума. Его настойчивость легко передается окружающим. Дмитрий — надежный и хороший друг. Аналитический ум и сообразительность Дмитрия помогают ему быстро продвигаться по службе. Он умеет производить хорошее впечатление, что дает ему еще одно конкурентное преимущество в жизни. Надежность и основательность Дмитрия делают из него хорошего мужа и любящего отца.

Мирон

Существуют несколько версий происхождения имени Мирон, одна из них утверждает, что это имя берет начало из греческого языка и переводится как "душистая смола" или более литературно — "душистый". Другая версия — это персидское происхождение имени и в этом случае Мирон переводится как "повелитель" или "эмир".

Мирон волевой и трудолюбивый человек. Он принципиальный, эрудированный и добрый. Все знают его, как честного и бескорыстного человека. Его волевые качества позволяют ему добиваться успеха там, где у многих опускаются руки. В работе особенно проявляются трудолюбие и эрудированность. Из Мирона получится отличный хирург или педагог. Семейные отношения для Мирона очень важны. Он может по-настоящему расслабиться рядом только с близкими. Это делает из него домоседа. Мирон дома очень спокойный и всегда настроен на компромисс.

Михаил

На Ближнем Востоке имя было популярным у евреев и первоначально звучало как Михаэль и в переводе означает "кто как Бог".

Михаил с малого возраста — дружелюбный и общительный парень. Он обычно имеет замечательную коммуникабельность, с ним легко устанавливать контакт. Он не подвержен злопамятности, Михаил или прощает обиды или просто их забывает. В работе Михаил — ответственный и настойчивый работник. Он легко справляется с работой, связанной с руководством людьми, хотя и не сильно стремится к этому. Прекрасные данные у него в сфере финансовых услуг и других сферах, связанных с аналитикой.

Михаил к женщинам относится с особой трепетностью. Он так долго может любить любимую, что недостатки увидит только спустя много-много лет. Дети для Михаила являются очень важной составляющей семейной жизни. Обожает радовать своих детей подарками и с удовольствием уделяет им внимание.

Женские именины

Поскольку женские имена сегодня в православном календаре отсутствуют, чтобы назвать родившуюся в этот день девочку следуя традициям, следует прежде всего обратить внимание на ближайшие ко дню рождения ребенка дни.

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