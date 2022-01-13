День ангела 13 января: кого поздравлять с именинами в этот день

По церковной традиции каждый день посвящают святым или мученикам с определенными именами. И все тезки святых празднуют свои именины. В такие дни люди обращаются к своим блюстителям с молитвой. ТСН.ua подготовил для вас список имен, которые 13 января празднуют свой День Ангела.

13 января 2022 года свои именины празднуют обладатели 4 имен: Михаил, Петр, Мелания, Мартына.

Мужские имена 13 января

Михаил

Имя имеет древнееврейское происхождение. Михаэль, то есть "равный Богу", "подобный Богу" пришел к нам из Древней Греции, а туда попал от ближневосточных евреев. В детстве Михаил любознательный и очень хороший ребенок. Он очень привязан к дому и особенно к матери. Михаил отличается неуверенностью в себе, поэтому его нужно время от времени подбадривать. Во взрослом возрасте это тактичный и дружелюбный мужчина, который не смотрит на других свысока. Это обидчивый, но не злопамятный человек. В любви Михаил терпелив, может добиваться любимую девушку годами. Пытается доказывать любовь не словами, а делами.

13 января свой день ангела празднуют Михаил и Петр / Pexels

Петр

Имя происходит от древнегреческого слова "петра", которое в переводе означает "камень", "каменная глыба". В детстве Петр отличается любознательностью. С самого раннего возраста ему все интересно, что может быть затруднительно для его родителей, которым нужно отвечать на множество вопросов. Часто мальчик музыкально одаренный. Петр хорошо учится, все знания ему даются легко. Во взрослой жизни Петр естественный лидер. Он имеет склонность к систематизации и анализу, поэтому все решения в жизни принимает взвешенно. Выбирать жену не торопится. Поначалу он будет долго обозревать всех знакомых девушек. Важнейшей составляющей брака считает верность.

Женские имена 13 января

Мелания

Имя имеет греческое происхождение и в дословном переводе означает "черное", "темное". Мелании часто обладают противоречивой натурой. С одной стороны, эта девушка с детства довольно сообразительна и любознательна. Но при этом остается достаточно чувствительным. Основным коньком Мелании считается общение. Она находит общий язык практически с любым человеком. Часто Мелании не хватает дисциплины, потому после школы она может долго выбирать профессию. Это вспыльчивый человек, который любит выяснять отношения с окружающими. Но в душе она остается добрым и незлопамятным человеком.

13 января свой день ангела празднуют Мелания и Мартына / Pexels

Мартына

Имя имеет латинское происхождение и переводится как "принадлежащая Марсу", "воинственная". Мартина очень редкое и красивое имя, которое в Украине используют нечасто. В детстве девочка отличается благоразумием и пунктуальностью. Она важно относится к старшим людям, но в кругу сверстников чувствует себя некомфортно. Мартына часто умна не по годам. Во многих случаях с ней совещаются даже взрослые. Сильными сторонами взрослой Мартыны можно назвать смелость, целеустремленность, стойкость, самостоятельность и великодушие.

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