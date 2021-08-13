День ангела 14 августа: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 14 августа: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 14 августа празднуют носители шести имен.

День ангела — это честь святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) сегодня, 14 августа, празднуют: Александр, Дмитрий, Леонтий, София, Тимофей, Федор.

Мужские именины

Александр

Александр — это имя древнегреческого происхождения, в переводе означает "защищающий людей".

В детстве Александру свойственны активность, мечтательность и настойчивость. Он любит производить хорошее впечатление, может быть хорошим другом, впрочем круг его друзей крайне ограниченный.

В работе Александр наибольшего успеха может достичь в предпринимательской деятельности. Именно отсутствие внешнего контроля позволяет ему проявить все свои таланты.

Семейные отношения в жизни Александра занимают одно из важнейших мест. Он любящий муж и отец, обожает баловать своих домашних разными подарками и приятными сюрпризами.

Дмитрий

Древние греки считали, что имя Дмитрий означает "посвященный богине Деметре».

Маленькой Дима обычно больше похож на маму, но с возрастом это становится не так заметно. Он хороший малыш и легко находит общий язык со сверстниками.

Взрослый Дмитрий настойчив, изобретателен и с оригинальным складом ума. Его настойчивость легко передается окружающим. Дмитрий — надежный и хороший друг. Аналитический ум и сообразительность Дмитрия помогают ему быстро продвигаться по службе. Он умеет производить хорошее впечатление, что дает ему еще одно конкурентное преимущество в жизни.

Надежность и основательность Дмитрия делают из него хорошего мужа и любящего отца.

Леонтий

В переводе с древнегреческого имя Леонтий означает "львиный".

С детства он упрямый, хотя у родителей с ними нет особенных проблем. В общении довольно трудный, выбирая себе друзей, преследует определенную выгоду. Жадный, не лишенный карьеризма, к людям относится с высокомерием. Очень похож на мать. Осваивает самые разнообразные профессии: столяра и врача, администратора и следователя, программиста и педагога, механика и артиста.

Леонтий пользуется успехом у женщин и сам уделяет им повышенное внимание. В то же время, он очень застенчивый и пытается скрыть это. Мужчина с этим именем обладает хорошей интуицией. Леонтий — прекрасный руководитель, и коллектив, которым он руководит, всегда дружественный и сплоченный.

Тимофей

Имя Тимофей пришло из греческого языка и в переводе означает "почитать бога".

Одной из характеристик Тимофея можно назвать уязвимость. Он внимательно выслушивает собеседника и искренне ему сопереживает. Это часто позволяет ему дать хороший совет. Он хорошо видит человека изнутри, но не делится этими наблюдениями с окружающими.

В работе Тимофея характеризует скрупулезность, умение углубляться в детали и усидчивость. Если ему нравится то, чем он занимается, то такое рвение вы увидите не часто. Он при желании легко осваивает новые направления. Не умеет управлять людьми. Он их прекрасно чувствует, но его темперамента не хватает для управления. В общении с женщинами Тимофей нежный и мягкий.

Федор

Федор — происходит от греческого имени Теодорос и означает "дар Божий".

Маленький Федор — это тихий, воспитанный и серьезный ребенок. Он редко бездельничает, а его дружелюбие позволяет ему легко находить компанию.

Во взрослом возрасте Федор обычно так и остается серьезным человеком. В работе ко всему подходит ответственно, он умеет находить необычные и эффективные решения многих сложных задач. Нередко выбирает профессию в технический отрасли, хотя может преуспеть и в творческих направлениях, например, в сочинительстве или журналистике.

Федор — очень заботливый к своей семье. Обычно он отличный хозяин, который умеет делать в доме почти все.

Женские именины

София

В переводе с древнегреческого имя София означает "мудрость". На заре христианства прославилась святая София и ее дочери — Вера, Надежда и Любовь. В Древнюю Русь это имя пришло после введения христианства. Это имя часто давали девочкам в царских династиях, поэтому оно стало считаться благородным. В крестьянских семьях его использовали редко.

Женщины с именем София часто находят себя в творчестве, науке, журналистике или открывают свой бизнес, причем ведут его очень успешно. Они всегда готовы прийти на помощь.

Чаще всего в Софии натура лидера. Кроме этого она трудолюбивая и последовательная, ей свойственно принимать тщательно обдуманные решения.

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