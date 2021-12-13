День ангела 14 декабря: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 14 декабря: кого поздравлять с именинами в этот день

В этот день празднуют только мужские именины.

День ангела – это чествование святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называется именинами.

День ангела (именины) 14 декабря отмечают: Дмитрий, Наум.

Мужские именины

Дмитрий

Древние греки считали, что имя Дмитрий означает "посвящённый богине Деметре". Дмитрий – упорный, изобретательный и с оригинальным складом ума. Его упорство легко передается окружению. Дмитрий – надежный и хороший друг. Аналитический ум и смекалка Дмитрия помогают ему быстро продвигаться по службе. Он умеет производить хорошее впечатление, что дает ему еще одно конкурентное преимущество в жизни.

Наум

Имя Наум имеет древнееврейское происхождение и в переводе означает "утешающий". В Библии Наум – древнееврейский пророк, предсказавший гибель Ниневии. Наум – общительный и добрый человек. Он гостеприимный и сами любит ходить в гости. Уязвим, но не держит долго зла. Может быть музыкантом, врачом, инженером, педагогом или архитектором. Наум обычно хороший семьянин, умеющий создавать уют в доме, несмотря на тяжелый характер жены.

Женские именины

Поскольку женские имена сегодня в православном календаре отсутствуют, чтобы назвать рожденную в этот день девочку соблюдая традиции, следует прежде всего обратить внимание на ближайшие к дню рождения ребенка дни.

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