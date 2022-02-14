День ангела 14 февраля: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 14 февраля: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела — честь памяти святого или мученика, имя которого носит ребенок. Церковь утверждает, что именно в этот момент создается особая духовная связь между покровителем небес и христианином. ТСН.ua подготовил для вас список имен, которые 14 февраля празднуют свой День Ангела.

14 февраля 2022 года свои именины празднуют обладатели пяти имен: Петр, Трифон, Николай, Василий и Давид.

Мужские имена 14 февраля

Петр

Пришло к нам из Древней Греции и означает "жесткий". В детстве Петр мужественный мальчик, не боящийся идти к своей цели. Во взрослом возрасте становится несколько авторитарным. Не умеет скрывать свои эмоции. Интересны факты об имени Петр: имеет организаторские способности, но они работают только когда он верит в успех.

Трифон

Имя греческого происхождения, которое переводится как роскошный. В детстве Трифон покладист и незлобив. Иногда он может быть безответственным. Во взрослом возрасте становится несколько уязвимым. Эта черта характера может помешать ему в жизни. Интересные факты об имени Трифон: ему не нравится монотонный труд.

Николай

Имя древнегреческое и означает "победитель народов". В детстве Николай общителен и спокоен мальчик. Ему легко заводить новые знакомства. Во взрослом возрасте отличается самообладанием и выдержкой. Интересные факты об имени Николай: в жизни мужчины важное место занимает работа.

14 февраля день ангела празднуют Николай, Петр, Трифон, Василий, Давид / Pexels

Василий

Имя пришло из Древней Греции. Его можно перевести как "царь". В детстве Василий спокоен и не озорен. Этим он сильно отличается от сверстников. Во взрослом возрасте становится очень приятным в общении, легко находит общий язык с окружающими. Интересные факты об имени Василий: очень дорожит дружбой.

Давид

В переводе с иврита имя означает "любимец". В детстве Давид весел, уравновешен и уверен в своих силах. У него рано появляются задатки лидера. Во взрослом возрасте становится настойчивым и смелым. Интересные факты об имени Давид: этот мужчина живет ради своей семьи.

Женские имена 14 февраля

14 февраля именины празднуют только мужчины.

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