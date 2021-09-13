День ангела 14 сентября: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 14 сентября: кого поздравлять с именинами в этот день

В этот день именины отмечают носители четырех имен.

День ангела — это почитание святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 14 сентября празднуют: Марфа, Наталья, Семен, Татьяна.

Мужские именины

Семен

Лингвисты утверждают, что имя Семен происходит от древнего иудейского имени Симеон и в переводе имеет значение "слушает", "услышанный Богом".

Семен наделен энергичностью, настойчивостью и самолюбием. Энергичность ему присуща в начале любого задуманного мероприятия, а упорство позволяет его довести до конца. В то же время он очень обидчив. В работе Семену помогает его богатое воображение. Он может быть отличным иллюстратором, дизайнером, модельером. Однако нередко Семен выбирает обычную профессию, где тоже добивается определенного успеха.

Семейные отношения Семен строит довольно долго и осторожно. Его требовательность к взаимоуважению часто не проходит проверку временем, так что он старается лишний раз не торопиться. Семен хороший семьянин и прекрасный хозяин дома. Он с легкостью помогает жене, считая это необходимым проявлением любви. Семен любит своих детей и проводит с ними много свободного времени.

Женские именины

Марфа

Имя Марфа по происхождению еврейское и упоминается в Новом Завете. Это имя носила сестра Лазаря Вифанского, у которого останавливался Иисус Христос.

Марфа обычно доброжелательная, гостеприимная, коммуникабельная, красноречивая, подвижная, энергичная и добродушная. В большинстве женщины с этим именем, положительные, способны найти свое место в любом обществе. Они всегда способны находить хорошее в плохом. Носительницы этого имени ненавидят людей корыстных, навязчивых и слишком самоуверенных.

Наталья

Наиболее вероятной считается теория происхождения имени в первые века новой эры. Считается, что оно образовано от слова "natalis", что в переводе с латинского означает "родная". Если быть более точным, то произошло это от словосочетания "Natalis Domini", что в переводе означает "рождество". Это породило представление, что значение имени Наталья — "благословенная" или "рождественская".

Наталья — приятная в общении и милая девушка. Она честная и ни в коем случае не будет участвовать в неблаговидной деле и осуществлять недостойные поступки. На работе Наталья трудолюбивая. Она держит дистанцию с коллегами и лишь изредка позволяет себе побыть расслабленной. Успех Натальи характерен почти во всех типах работ. Ее имя положительно сказывается на продвижении по карьерной лестнице, хотя с учетом ее работоспособности и талантливости, это лишь малая часть ее успеха.

Семья для Натальи — самое важное в ее жизни. Мужа она выбирает довольно быстро, благо претендентов на руку и сердце предостаточно. Она создаст наиболее уютный дом и будет лучшей матерью, но периодически ей нужно будет от всего этого отдохнуть и побыть слабой. В этом она на вряд ли признается, но это уже задача близких.

Татьяна

У имени Татьяна древнегреческое происхождение. Оно берет начало от слова tatteo, которое в переводе означает "обустраивать", "и, что велит", "поставлена". Существует также латинская версия происхождения. В Древнем Риме было распространено мужское имя Татиан. Считается, что Татьяна — его женская форма.

У Татьяны удивительно сильная интуиция, люди доверяют ее предчувствию. Она легка в общении, умеет очаровать собеседника. Отличается сильной волей, практически не поддается чужому влиянию, верит в свои способности и силы. Она смелая, искренняя и имеет прекрасное чувство юмора. Таня — прирожденный руководитель. Она может организовать работу любого коллектива. Но комфортнее все же чувствует себя в творческой сфере. Не зря среди обладательниц этого имени большое количество талантливых личностей: актрис, певиц, журналисток, телеведущих.

Женщины с таким именем любят кокетничать, они обожают флирт. Подкаблучник Таню не интересуют. Она мечтает следовать за своим любимым, а не "волочить" мужчину за собой. Спутник жизни обладательницы этого имени не должна иметь прочный характер.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку