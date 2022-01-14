День ангела 14 января: кого поздравлять с именинами в этот день

По церковной традиции каждый день посвящают святым или мученикам с определенными именами. И все тезки святых празднуют свои именины. В такие дни люди обращаются к своим блюстителям с молитвой. ТСН.ua подготовил для вас список имен, которые 14 января празднуют свой День Ангела.

14 января 2022 свои именины празднуют обладатели 11 имен: Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Иван, Иеремий, Платон, Трофим, Яков, Ян, Эмилия.

Мужские имена

Богдан

Имя имеет старославянское происхождение и означает "данный Богом". В детстве Богдан отличается способностью к обучению. Но в воспитании это довольно сложный ребенок, часто не слушающийся родителей. Во взрослой жизни становится смелым и сильным мужчиной. С Богданом достаточно просто общаться, ведь он притягивает к себе людей своим внешним спокойствием и хорошей репутацией.

Василий

Имя происходит от древнегреческого "царь", "царский". В детстве Василий очень любит возиться с животными и всегда с особой нежностью относится к каждому живому существу. На первом месте у Василия всегда остается общение. В работе он не отстает, хотя не всегда добивается высот. Для него важнее семья. Жену Василий выбирает долго, ведь она должна быть скромной и доброй. Для Василия особенным событием становится рождение ребенка.

Вячеслав

Это древнеруськое имя, которое можно перевести как "самый славный", обладающий наибольшей славой”. В детстве Вячеслав активный, добрый, любознательный и довольно отзывчивый ребенок. Любит участвовать в разных играх, поэтому у него достаточно много друзей. Впрочем, из-за импульсивности и воспалительного характера ему часто трудно общаться со сверстниками. Во взрослом возрасте Вячеслав начинает остро реагировать на всякую несправедливость. Ему тяжело контролировать вспышки гнева. Но этот мужчина очень хозяйственный, пунктуальный и ответственный.

Григорий

Имя происходит от древнегреческого слова, что означает "бдительный". Обычно Григорий отличается непоседливостью, жаждой новых знаний, любознательностью и чрезвычайной харизмой. С детства это очень чувствительный ребенок, который легко ранить словом. Однако образы он помнит недолго. Григорию легко очаровать людей, поэтому у него всегда много друзей. Во взрослой жизни это всесторонне развитый мужчина, который может построить успешную карьеру в любой сфере.

Иван

С древнееврейского языка переводится как "Божья милость". С детства Иван отличается особой добротой ко всему живому. Хотя во взрослом возрасте эти мужчины могут быть разными: в их лице часто сочетаются совершенно противоположные черты характера. Но всегда Иван остается человеком чести, он очень предан своим близким и друзьям, на него можно положиться в трудную минуту. В критической ситуации этот мужчина никогда не будет сидеть, сложа руки.

14 января свой день ангела празднуют Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Иван, Иеремий, Платон, Трофим, Яков и Ян / Pexels

Иеремий

Происходит от древнееврейского слова, означающего "воспитанный Богом". Иеремий к жизни относится достаточно трезво и просто. Он является хорошим собеседником, а также уравновешенным и спокойным человеком. Иеремия всегда слушает своего оппонента, отличается терпением. Также это довольно скрытный мужчина с мощным интеллектом и аналитическими способностями. Он умеет так управлять другими людьми, что об этом не будут даже догадываться.

Платон

Имя происходит из древнегреческого языка и переводится как "широкоплечий", "широкий". В детстве очень озорным и вредным ребенком, но во взрослом возрасте он их лишается. Платон ценит домашний уют и считает семью важнейшей ценностью. У мужчины бывает довольно жесткий, иногда даже жесткий характер. Но Платон всегда готов прийти на помощь.

Трофим

Имя происходит от древнегреческого слова "питомец" или "кормилец". С детства Трофим довольно загадочное лицо, но при этом умеет постоять за себя не только словом, но и делом. Во взрослом возрасте становится мужественным и достаточно активным. В то же время у него может быть несколько завышена самооценка. Немного легко найти друзей, ближние ценят его за честность и благородство. Иногда бывают прямолинейные, что может приводить к конфликтам.

Яков

Происходит от древнееврейского слова, которое дословно на украинский язык можно перевести как "следующий". Мальчиком Яков ведет себя очень активно. А во взрослом возрасте может приобрести такие черты характера, что другим трудно с ним общаться. У мужчины достаточно развитый интеллект, это прагматик, который умеет планировать и предполагать, используя анализ. Выбирая профессию, Яков не любит, когда ему что-то советуют. Но в любом случае карьера не дается ему просто.

Ян

Считается, что это имя происходит от Ивана. Однако она является самостоятельной именоформой. С древнееврейского его можно перевести как "Бог милостивый". В православных святцах имени Ян не существует, поэтому при крещении мальчику чаще всего дают имя "Иоанн". С детства Ян очень целеустремленная личность. Он очень доброжелателен, умеет убеждать людей и всегда помогает в любых делах. Ян, как говорится, имеет "золотые руки".

Женские имена

14 января свой день ангела празднует Эмилия / Pexels

Эмилия

Имя происходит от древнеримского слова, которое можно перевести как "соперница", "старается не уступать". В детстве Эмилия растет уверенным в себе ребенком, требовательным к себе и окружающим. Это может помогать ей в жизни, но чаще доставляет проблемы. Внешне эта девушка всегда спокойна, но ее очень легко вывести из себя. Во взрослом возрасте свое отношение к миру Эмилия не изменяет. Она остается уверенной и требовательной, особенно в отношениях. Эмилия может долго искать мужчину, который будет спокойно относиться к ее тяжелому характеру.