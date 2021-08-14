День ангела 15 августа: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 15 августа: кого поздравлять с именинами в этот день

15 августа отмечаются только мужские именины.

День ангела — это день почитания святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 15 августа празднуют: Василий, Иван, Кирилл, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федор.

Мужские именины

Василий

Имя Василий имеет греческое происхождение и в переводе означает "царский".

Василий не любить торопить события и поспешные принятия решений. Обычно он негласный лидер компании, поскольку все равно самое главное слово за ним. Чаще всего работа Василия связана с техникой и электронным оборудованием, но может успешно работать и в других отраслях. Нередко сам коллектив выдвигает Василия в руководители.

Василия не назовешь образцовым мужем, но вот чего у него не отнять, так это заботу о материальном благополучии семьи. Он часто пропадает на работе, а его отношения с друзьями нередко становятся поводом ссор в семье. Часто Василий меняется с появлением детей и это несколько снимает напряженность в отношениях.

Иван

Имя Иван (Иоанн) означает "помилован Богом", "милость Божья", "подарок Божий".

Взрослого Ивана характеризуют такие черты как покой и добропорядочность. Иван неторопливый и к спешке относится крайне отрицательно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. В бизнесе легко решают организационные вопросы, уверенно чувствуют себя в окружении творческих людей. Из таких ребят выходят замечательные инженеры и технологи. Их серьезное отношение к работе вызывает уважение коллег и руководства.

В семейных отношениях Иван — это примерный муж и замечательный отец. Он тщательно подходит к выбору любимой. Обычно Иван идеальный отец, хотя иногда чрезмерно балует детей.

Кирилл

В переводе с греческого имя Кирилл означает "господин" или "владыка".

Кирилл спокойный и жизнерадостный человек. У него прекрасное чувство юмора, контрастирующий с железной волей и серьезным отношением ко многим вещам. Кирилл не любит проявлять свои чувства открыто, только ближайшие могут знать, что у него на душе. Кирилл любит большие и шумные компании, хотя и держится на таких мероприятиях немного обособленно. Самостоятельность и целеустремленность Кирилла помогает ему в карьерном росте и получении авторитета у коллег.

Часто в семейной жизни, те черты характера которые помогают в достижении целей, вступают в противоречие с спокойной семейной жизнью. Его замкнутость и нежелание демонстрировать чувства часто приводят к напряженности в семье. Кирилл если научится делится внутренними переживаниями со своей половинкой найдет настоящее семейное счастье.

Платон

Имя Платон — имя греческого происхождения. В переводе с греческого имя Платон означает "широкоплечий".

Платон во взрослом возрасте спокойный и взвешенный человек. При этом он не любит идти на компромиссы. Если в детстве у него огромное количество друзей, то взрослый Платон более замкнутый и скромный. Он ограничивает свой круг общения и очень требователен в этом вопросе.

В работе Платона становится востребованной его любовь к разговорам. Платон очень любит чтобы его слушали, поэтому может быть успешным педагогом, экскурсоводом, журналистом. Нередко Платон достигает в своей работе больших успехов, хотя особым карьеризмом он не страдает.

В семейных отношениях Платон не всегда образцовый семьянин, впрочем он очень любит своих детей и пытается максимально привлекаться к их воспитанию.

Роман

Роман от латинского слова означает "римский", "римлянин".

Роман не терпит в жизни однообразия. Он внезапно может прервать учебу в институте и пойти работать. Увлекшись чем-либо, он загорается и пытается увлечь своей затеей других. Первое время семейная жизнь серьезно будет затруднена его тягой к разнообразию отношений, невозможностью сосредоточиться на одном деле и довести его до конца. С появлением в семье детей остепеняется и становится хорошим отцом. В семье Роман предпочитает быть лидером. Но без лишнего диктата. Он охотно помогает по хозяйству. Умеет развеселить окружающих.

Степан

Имя происходит от древнегреческого слова "Стефанос" и означает "венок".

Маленький Степан веселый и непоседливый мальчишка. Он активный, легко знакомится со сверстниками, часто даже становится их лидером. Мальчик умеет производить приятное впечатление на взрослых. Родителям может наносить хлопот своим неугомонным характером, а учителя будут его опасаться за наблюдательность и острые замечания, которые он делает, когда замечает ошибки взрослых.

Степан может выбрать профессию, связанную с творческим направлением. Он будет хорошим художником, модельером, архитектором. У Степана много друзей и знакомых, для него открыты все двери. Быстро ориентируется в новой обстановке. Особенно хорошо себя чувствует в женском обществе.

В семейной жизни отношения Степана с женой будут складываться не так безоблачно. Чрезмерная общительность будет давать повод для ревности. Возможен развод и новый брак. Детьми занимается время от времени, перекладывая все заботы, связанные с их воспитанием, на жену.

Тарас

Имя Тарас происходит от греческого языка и переводится как "бунтовщик", "смутьян" или "беспокойный".

Тарас спокойный человек, не принимает поспешных решений. Он чувствительный и одновременно мужественный, немного замкнутый мужчина. Он очень серьезно подходит к кругу своего общения и терпеть не может пустых разговоров. Это может создать иллюзию того, что он скучный и не умеет веселиться, однако это далеко не соответствует действительности.

Работа Тараса чаще всего связана с его творческими способностями. Он будет успешен как дизайнер, архитектор. В семье Тарас редко занимает лидерскую позицию, и не стремится к этому. Домашние дела его не интересуют, но он всегда помогает жене в быту. Тарас стремиться обеспечить семью всем необходимым и хорошо зарабатывать.

Федор

Федор — происходит от греческого имени Теодорос и означает "дар Божий".

Маленький Федор — это тихий, воспитанный и серьезный ребенок. Он редко бездельничает, а его приветливость позволяет ему легко находить компанию.

Во взрослом возрасте Федор обычно так и остается серьезным человеком. В работе ко всему подходит ответственно, он умеет находить необычные и эффективные решения многих сложных задач. Нередко выбирает профессию в технический отрасли, хотя может преуспеть и в творческих направлениях, например, в сочинительстве или журналистике.

Федор — очень заботливый к своей семье. Обычно он замечательный хозяин, который умеет делать в доме почти все.

Женские именины

Поскольку женские имена сегодня в православном календаре отсутствуют, чтобы назвать родившуюся в этот день девочку следуя традициям, следует прежде всего обратить внимание на ближайшие ко дню рождения ребенка дни.

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