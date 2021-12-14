День ангела 15 декабря: кого поздравлять с именинами в этот день

В этот день именины празднуют носители 21 имени.

День ангела – это чествование святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называется именинным.

День ангела (именины) 15 декабря празднуют: Алексей, Андрей, Антонина, Афанасий, Борис, Вера, Владимир, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Кузьма, Маргарита, Мария, Матвей, Николай, Павел, Сергей, Степан, Тамара, Федор.

Мужские именины

Алексей

Имя Алексей с греческого языка переводится как "оберегающий". Большинство владельцев такого имени – очень терпеливые люди. Они всегда уверены в своих силах. Алексей всегда старательно выполняет свои обязанности. Он способен сделать хорошую карьеру в разных отраслях. Также Алексею присущи такие черты как вдумчивость, тактичность от природы и умение общаться с людьми.

Андрей

Имя происходит от греческого слова "Андрос", что означает "мужественный" или "отважный". Характер Андрея – импульсивный и непредсказуемый. Сложно предположить, что он сделает в следующую минуту, впрочем Андрей никогда не сожалеет о проделанном. Изменчивость проявляется и в личной жизни. Признание в любви одной девушке или женщине не помешает ему завтра же выразить свою горячую симпатию другой, за что женщины часто на него обижаются.

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Афанасий

Имя Афанасий имеет греческое происхождение и переводится как "бессмертный". Взрослый Афанасий – это добрый и отзывчивый мужчина. Он умеет по-настоящему дружить, а его близкие ценят его заботу и внимание. Еще можно заметить, что Афанасий – сторонник "золотой середины" во всем. Он умеет отдыхать, но не забывает и работать. В работе Афанасия отличает надежность и аккуратность. Он ценит свой коллектив и достаточно покладист в отношениях с коллегами.

Борис

К сожалению, точная этимология имени Бориса неизвестна. Если считать, что это краткая форма имени Борислав, то оно имеет значение "добивший славу в борьбе" или "славный борец". Борис – смелый, упорный и активный мужчина. На работе обязательно будут востребованы сильные черты его характера. Он имеет отличную интуицию и умеет работать в команде. О семье Борис долго даже не задумывается. Если Борис рано женился, то жене придется терпеть все его приключения.

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Владимир

Значение имени Владимира образуется из двух корней слов старогерманского языка. Значение имени Владимир – "большая сила" или "великая власть". На работе Владимир – трудоголик. Любит доводить дело до конца и очень нервно реагирует, если его отвлекают по пустякам. Добросовестный, но не любящий спешки. По-настоящему в близкий круг людей Володе попасть очень трудно. В семье Владимир – оплот покоя. Не любит резких движений в жизни и тот же принцип переносит в семью.

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Дмитрий

Древние греки считали, что имя Дмитрий означает "посвящённый богине Деметре". Дмитрий – упорный, изобретательный и с оригинальным складом ума. Его упорство легко передается окружению. Дмитрий – надежный и хороший друг. Аналитический ум и смекалка Дмитрия помогают ему быстро продвигаться по службе. Он умеет производить хорошее впечатление, что дает ему еще одно конкурентное преимущество в жизни.

Иван

Имя Иван (Иоанн) означает "возлюбленный Богом", "милость Божия", "подарок Божий". Взрослого Ивана характеризуют такие черты как спокойствие и добропорядочность. Иван – неторопливый и к спешке относится крайне негативно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. Из таких ребят выходят отличные инженеры и технологи. В семейных отношениях Иван – это образцовый мужчина и отличный отец.

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Кирилл

В переводе с греческого имени Кирилл имеет значение "господин" или "владыка". Кирилл спокоен и жизнерадостен человек. У него прекрасное чувство юмора, контрастирующих с железной волей и серьезным отношением ко многим вещам. Кирилл не любит проявлять свои чувства открыто, только самые близкие могут знать, что у него на душе. Кирилл любит крупные и шумные компании, хотя и держится на таких мероприятиях немного уединенно. Самостоятельность и целеустремленность Кирилла помогает ему в росте и получении авторитета у коллег.

Константин

Константин – это имя латинского происхождения и в переводе означает "устойчивый" или "постоянный". Во взрослом возрасте Константин становится смелее и решительнее, он спокойно выслушивает советы и всегда оставляет решение за собой. Работа – одна из важнейших сфер в его жизни. Он легко добивается успеха в бизнесе или двигаясь по карьерной лестнице. У Константина прекрасная деловая интуиция, хотя в других сферах жизни она не проявляется.

Кузьма

В переводе с греческого Кузьма (Косма) означает "кузнец". Кузьма – чувствительный человек. Он легко поддается воздействию друзей. Не всегда уверен в себе, хотя бывает упрям и настойчив, иногда безосновательно говорит "нет", что является лишь способом самоутверждения. Кузьма – молчаливый, терпеливый, обязательный, хорошо приспосабливается к обстоятельствам, любит путешествовать. Мужчина с этим именем выбирает профессии, связанные с поездками.

Матвей

Матвей – это древнееврейское имя, известное оно с давних времен. Буквальный перевод – "подаренный Богом". У взрослого Матвея не все складывается в жизни хорошо. Из-за своей скромности они не выделяются в толпе. Матвей не любит конфликты и споры. Ему может оказаться плохо, если он становится участником или свидетелем каких-либо конфликтов. Матвей – скромный и честный, если его обвиняют во лжи, то он яростно будет доказывать свою правоту. От Матвея можно ожидать непредсказуемых поступков.

Николай

Имя происходит от древнегреческого имени Николаос, переводящегося как "победитель народов". Николай – уравновешенный, трудолюбивый и трудоспособный мужчина. Он способен овладеть любой профессией, будет хорошо зарабатывать. В коллективе прост в общении, общителен. Николай легко увлекается женщинами. В любви страстный, но ревнивый.

Павел

Имя Павел пришло к нам с латинского языка и в переводе имеет значение "малый" или "небольшой". Павел уделяет искреннее внимание к окружающим, он очень открытый человек. Работа и желание зарабатывать свойственны Павлу. Он трудолюбивый и упорный.

Сергей

Как утверждают историки, Сергей – это римское родовое имя. Более глубокая этимология имени трудна, поскольку сам род Сергеев относит себя вплоть до этрусков, а то и троянцев. Некоторые специалисты утверждают, что значение имени Сергей – "высокий" или "знатный". Все Сергеи достаточно обидчивы. Их можно задеть даже малейшей критикой. Сергей очень непредсказуем. У него хорошая интуиция, он способен видеть людей насквозь. С ним невозможно не поругаться и трудно ужиться.

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Степан

Лингвисты утверждают, что имя Степан происходит от греческого имени Стефаноса и в переводе оно означает "венец" или "венок". Степан – это серьезный и привлекательный мужчина. Он психологически устойчив, а его сильный характер привлекает к себе многие. Так же люди подмечают сильную волю Степана, что делает его еще более популярным. Он не любит заниматься саморекламой и не бросает слова на ветер. У Степана всегда много друзей и товарищей.

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Федор

Федор – происходит от греческого имени Теодорос и означает "дар Божий". Федор – серьезный человек. В работе ко всему подходит ответственно, он умеет находить необычные и эффективные решения многих сложных задач. Нередко выбирает профессию в технической отрасли, хотя может добиться успеха и в творческих направлениях, например, в писательстве или журналистике. Федор очень заботлив к своей семье. Обычно он отличный хозяин, умеющий делать в доме почти все.

Женские именины

Антонина

Одна из версий говорит, что имя Антонина имеет греческое происхождение и переводится как "соревнующаяся" и "вступающая в бой". Характер Антонины сочетает в себе противоположные черты – мягкость и жесткость. Она может быть веселой и даже безмятежной, а через минуту серьезной и сосредоточенной. Она ответственная и рациональная, при этом же положительная и яркая. Антонина приятная собеседница и подруга. С ней весело и на нее можно положиться. Работа для Антонины – это один из способов самовыражения. Довольно часто хобби и работа у Антонины совпадают. Она очень пунктуальная работница и любит точность во всем.

Вера

Имя Вера по происхождению греческое, оно означает "вера", а звучит на древнегреческом как Пистис (Πίστις). Это одно из немногих имен, которые переводятся и трактуются так же, как звучат. Главными характеристиками Веры можно назвать благоразумие и взвешенность. Ей также свойственна определенная флегматичность. Вера не любит поспешности к жизни. Она носит довольно невозмутимый характер, что нередко выручает ее в жизни. У Веры хорошо развита интуиция, и она к ней прислушивается. Иногда Вера становится мнительной, но это довольно быстро проходит.

Маргарита

Имя происходит от греческого и в переводе означает "жемчужина". Маргарита растет энергичной девочкой. Она с детства наделена лидерским характером, впрочем может быть слишком прямолинейной – сказать все, что думает, чем иногда ставит в неприятное положение отца с матерью. Нередко она говорит достаточно обидные вещи, хотя и не лишенные правды. С возрастом она начинает быть немного более сдержанной, хотя дается ей это тяжело. В работе Маргарита склонна к "мужским" специальностям. Она хороший инженер и отличный руководитель.

Мария

Имя Мария имеет древнееврейское происхождение. Существует несколько значений имени – "горькая", "печальная", "отвергнутая". Мария – добрая, нежная, спокойная девочка. Она очень ранима, тяжело переживает даже небольшое замечание в свой адрес. В то же время в ее характере присутствует твердость, достоинство, способность постоять за себя. Она ответственно относится к учебе в школе и всегда усердно выполняет домашние обязанности. В работе Мария может долго искать себе дело по душе, еще с детства тяготеет к творчеству и нередко ее работа связана с ней. В то же время, Машу можно назвать карьеристкой, она трудолюбива и очень честна.

Тамара

Лингвисты утверждают, что имя Тамара – это русифицированный вариант библейского имени Фамар. Это имя имеет древнее финикийское происхождение, но не менее популярным было имя и в древней Иудеи. В переводе с иврита значение имени Тамара – "финиковая пальма", хотя иногда переводят как "смоковница". Тамара самостоятельная, уверенная в себе личность с высокими моральными ценностями. Она объединяет трезвый взгляд на мир и любовь к мечтам. Тамара очень чувствительна и имеет обостренное чувство сострадания. Этими своими качествами Тамара заслуживает уважения окружающих, хотя и не стремится к этому.

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