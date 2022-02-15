День ангела 15 февраля: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 15 февраля: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела — честь памяти святого или мученика, имя которого носит ребенок. Церковь утверждает, что именно в этот момент создается особая духовная связь между покровителем небес и христианином. ТСН.ua подготовил для вас список имен, 15 февраля празднующих свой День Ангела.

15 февраля 2022 года свои именины празднует обладатель только одного имени: Василий.

Мужские имена 15 февраля

Василий

15 февраля день ангела празднует только Василий / Pexels

Имя Василий древнегреческое и означает "царь". Сначала мальчиков называли "Басилейос", а позже это изменилось на "Василиос".

В детстве Василий очень тихий и спокойный мальчик, чем сильно отличается от своих сверстников. Родителям он никогда не доставит лишних хлопот, ведь даже не задумывается о баловстве или активных играх. Василию нравится читать книги в одиночестве, поэтому друзей у него редко бывает много. Он хорошо учится благодаря природной любознательности.

Во взрослом возрасте Василий становится очень приятным в общении. Находит немало друзей, которых очень ценит. Готов всегда прийти на помощь, хотя и предъявляет достаточно высокие требования ко всем своим знакомым. Это дружелюбный мужчина, который будет хорошо относиться даже к тем, кто ему не нравится.

Интересные факты об имени Василий: уверенно чувствует себя в общении с противоположным полом, умеет подчеркивать свои сильные стороны. А потому женщинам Василий очень нравится. На первый план он всегда ставит верность.

Женские имена 15 февраля

15 февраля именины празднуют только мужчины по имени Василий.

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