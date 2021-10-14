День ангела 15 октября: кого поздравлять с именинами в этот день

В этот день именины празднуют носители 13 имен.

День ангела — это почитание святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины), 15 октября празднуют: Александра, Андрей, Анна, Борис, Василий, Георгий, Давид, Иван, Константин, Михаил, Петр, Степан, Федор.

Мужские именины

Андрей

Имя происходит от греческого слова "Андрос", что означает "мужественный" или "отважный". Характер Андрея — импульсивный и непредсказуемый. Сложно предположить, что он сделает в следующую минуту, впрочем Андрей никогда не жалеет о сделанном. Изменчивость проявляется и в личной жизни. Признание в любви одной девушке или женщине не помешает ему завтра же выдать свою горячую симпатию другой, за что женщины часто на него обижаются.

Борис

К сожалению, точная этимология имени Борис неизвестна. Если считать, что это краткая форма имени Борислав, то оно имеет значение "снискавший славу в борьбе" или "славный борец". Борис — смелый, настойчивый и активный человек. На работе обязательно будут востребованы сильные черты его характера. Он имеет прекрасную интуицию и умеет работать в команде. О семье Борис долго даже не задумывается. Если же Борис рано женился, то жене придется терпеть все его приключения.

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Василий

Имя Василий имеет греческое происхождение и в переводе означает "царский". Василий не любить торопить события и поспешные принятия решений. Обычно он негласный лидер компании, поскольку все равно самое главное слово за ним. Чаще всего работа Василия связана с техникой и электронным оборудованием, но может успешно работать и в других отраслях. Нередко сам коллектив выдвигает Василия в руководители.

Георгий

Георгий — это имя древнегреческого происхождения, в переводе означает "земледелец". Георгий умеет выслушивать своего собеседника, ему можно довериться в щекотливой ситуации. Может сохранить чужую тайну. Способен хорошо излагать свои мысли в письменной форме. В любой работе очень тщательно и серьезно относится к порученному делу. В целом он дружелюбен к людям. С женщинами Георгий нерешителен, но семейная жизнь складывается обычно счастливо.

Давид

С именем Давид связаны все аврамических религии, такие как христианство, ислам и иудаизм. В переводе с иврита имя Давид означает "любимый" или "любимец". Давида от самого детства характеризует целостность и прекрасный баланс качеств. Обычно Давид вырастает смелым и настойчивым человеком. Уверенность в своих силах и добродушие всегда притягивает людей. У Давида много друзей и хороших товарищей, что нередко помогает ему в жизни.

Иван

Имя Иван (Иоанн) означает "помилован Богом", "милость Божья", "подарок Божий". Взрослого Ивана характеризуют такие черты как покой и добропорядочность. Иван — неторопливый и к спешке относится крайне отрицательно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. Из таких ребят выходят замечательные инженеры и технологи. В семейных отношениях Иван — это примерный муж и замечательный отец.

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Константин

Константин — это имя латинского происхождения и в переводе означает "устойчивый" или "постоянный". Во взрослом возрасте Константин становится более смелым и решительным, нежели он был в детстве, спокойно выслушивает советы и всегда оставляет решение за собой. Работа — это одна из важнейших сфер в его жизни. Он легко достигает успеха в бизнесе или двигаясь по карьерной лестнице. Константин имеет прекрасную деловую интуицию, хотя в других сферах жизни она не проявляется.

Михаил

На Ближнем Востоке имя было популярным у евреев и первоначально звучало как Михаэль и в переводе означает "кто как Бог". Михаил с малого возраста — дружелюбный и общительный парень. Он обычно имеет замечательную коммуникабельность, с ним легко устанавливать контакт. Он не подвержен злопамятности, Михаил или прощает обиды или просто их забывает. В работе Михаил — ответственный и настойчивый работник. Он легко справляется с работой, связанной с руководством людьми, хотя и не сильно стремится к этому. Михаил к женщинам относится с особой трепетностью. Дети для Михаила очень важной составляющей семейной жизни.

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Петр

Петр — это имя греческого происхождения и в переводе означает "скала" или "камень". Характерными для Петра чертами можно назвать его прямоту и склонность к независимости. Он не любит лицемерия и всячески отстаивает свое право говорить то, что думает. Его можно назвать идеалистом. Петр — это человек с горячим сердцем. Он ищет идеальные любовь и дружбу.

Степан

Лингвисты утверждают, что имя Степан происходит от греческого имени Стефанос и в переводе оно означает "венец" или "венок". Степан — это серьезный и привлекательный мужчина. Он психологически устойчив, а его сильный характер привлекает к себе множество людей. Так же люди замечают сильную волю Степана, что делает его еще более популярным. Он не любит заниматься саморекламой и не бросает слов на ветер. У Степана всегда много друзей и товарищей.

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Федор

Федор — происходит от греческого имени Теодорос и означает "дар Божий". Федор — серьезный человек. В работе ко всему подходит ответственно, он умеет находить необычные и эффективные решения многих сложных задач. Нередко выбирает профессию в технической области, хотя может преуспеть и в творческих направлениях, например, в сочинительстве или журналистике. Федор — очень заботливый к своей семье. Обычно он замечательный хозяин, который умеет делать в доме почти все.

Женские именины

Александра

Имя Александра пришло к нам из Греции и переводится как "оберегающая человечество" или "надежда". Александра обладает женственностью и умением отлично выглядеть. Она открыта и доброжелательна в общении, однако эта "открытость" скорее показательная и узнать, что на душе Александры, дано не всем. Ее активная натура заряжает бодростью окружения и помогает обладательнице имени в достижении хорошего положения в обществе.

Анна

Имя Анна пришло к нам из Греции, а туда из еще более древней иудеи. На иврите имя Анна означает "добрая воля" или "благосклонность". Анна слишком добра в современном мире может мешать в жизни. Она трудолюбивая и ответственная, любит заботиться о родных и близких.

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