День ангела 15 сентября: кого поздравлять с именинами в этот день

В этот день именины празднуют носители 21 имени.

День ангела — это почитание святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 15 сентября празднуют: Анатолий, Антон, Богдан, Василий, Виктор, Владимир, Герман, Ефим, Иван, Ксения, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Серафима, Степан, Федор, Федот, Филипп, Юлиан.

Мужские именины

Анатолий

Это имя греческого происхождения и переводится как "восток", "восточный", "восход солнца". Анатолий — волевой, упрямый человек с переменчивым характером. Он не любит проигрывать и одновременно может найти общий язык с кем угодно, особенно, если ему что-то нужно.

Антон

Имя в переводе с древнеримского означает "вступающий в бой". Антон очень серьезно относится к дружбе. Он продолжает общаться с друзьями детства и во взрослом возрасте. В обучении Антон не хватает звезд, но при желании легко справляется с любой образовательной программой. В работе Антон — однолюб. Привыкнув к одному рабочему месту, он не будет даже делать попыток найти что-то другое. В юности Антон склонен к быстрым и пылким отношениям, однако в семье он постоянный и надежный.

Богдан

Богдан — это имя славянского происхождения, состоит из двух корней "Бог" и "давать". Считается, что значение имени Богдан — "Богом данный". Богдана можно охарактеризовать как сильного и смелого человека. Он прост в общении, уравновешенный и спокойный человек, а логичность его позиции всегда притягивает к Богдану людей. Богдан трудолюбивый, а его настойчивости можно только позавидовать. Если дело ему интересно, то проявляются его сообразительность и интеллект. В семейных отношениях Богдан всегда лидер. Он прекрасный семьянин и отличный хозяин дома, хотя иногда у него проявляются черты деспотичности, однако это большая редкость.

Василий

Имя Василий имеет греческое происхождение и в переводе означает "царский". Василий не любить торопить события и поспешные принятия решений. Обычно он негласный лидер компании, поскольку все равно самое главное слово за ним. Чаще всего работа Василия связана с техникой и электронным оборудованием, но может успешно работать и в других отраслях. Нередко сам коллектив выдвигает Василия в руководители.

Виктор

Лингвисты утверждают, что имя Виктор имеет происхождение от римских родовых имен Victor, Victorinus и Victorianus. Они, в свою очередь, происходят от латинского слова victor, что в переводе означает "победитель". Виктор — импульсивный человек. Он может быть чрезмерно самовлюбленным, что влияет на его отношения с окружающими. В то же время у Виктора широкий кругозор, и человек с этим именем во время общения часто производит приятное первое впечатление. Этим он нередко и пользуется. Виктор может удачно работать в различных профессиях.

Владимир

Значение имени Владимир образуется из двух корней явно родственных в старонемецком языке. Значение имени Владимир — "большая сила" или "большая власть". На работе Владимир — трудоголик. Любит доводить дело до конца и очень нервно реагирует, если его отвлекают по пустякам. Добросовестный, но не любит спешки. По настоящему в близкий круг людей Володи попасть крайне сложно. В семье Владимир — оплот спокойствия. Не любит резких движений в жизни и тот же принцип переносит в семью.

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Герман

Имя Герман имеет латинское происхождение и в переводе имеет значение "близкий" и "родной". Если считать, что это имя имеет давнегерманское происхождение, тогда оно переводится, как "воинственный" или просто "воин". Герман — смелый, волевой и целеустремленный человек. Он притягивает к себе людей и имеет лидерские способности. Герман прекрасно понимает психологию людей и успешно этим пользуется. Он часто становится руководителем достаточно высокого ранга. В семейных отношениях Герман также обязательно занимает место лидера. Жену ищет уступающую, полностью и безоговорочно принимает его лидерство.

Ефим

Считается, что имя Ефим имеет древнегреческое происхождение и переводится как "благочестивый" или "доброжелательный". Ефим хорошо разбирается в людях. Он точно знает, как и с кем себя вести, чем умело пользуется в достижении своих целей. Еще можно отметить его мечтательность. С посторонними он общается на более поверхностные темы, а вот по-настоящему открытым бывает только с самыми близкими. Ефим не спешит с созданием семьи и готов искать "ту единственную" хоть всю жизнь.

Иван

Имя Иван (Иоанн) означает "помилован Богом", "милость Божья", "подарок Божий". Взрослого Ивана характеризуют такие черты как покой и добропорядочность. Иван — неторопливый и к спешке относится крайне отрицательно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. Из таких ребят выходят замечательные инженеры и технологи. В семейных отношениях Иван — это примерный муж и замечательный отец.

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Леонид

Имя Леонид — это двукоренное имя древнегреческого происхождения и означает оно "потомок льва" или "подобный льву". Леонид может найти общий язык с кем угодно, а его умение разбираться в людях нередко выручает его и помогает в жизни. В работе Леонид имеет лидерские качества, что позволяет с легкостью занимать руководящие должности. Семейные отношения Леонид строит с серьезным подходом. Он очень требователен к бытовым привычкам партнерши, так что будущая жена пройдет серьезный отбор.

Михаил

На Ближнем Востоке имя было популярным у евреев и первоначально звучало как Михаэль и в переводе означает "кто как Бог". Михаил с малого возраста — дружелюбный и общительный парень. Он обычно имеет замечательную коммуникабельность, с ним легко устанавливать контакт. Он не подвержен злопамятности, Михаил или прощает обиды или просто их забывает. В работе Михаил — ответственный и настойчивый работник. Он легко справляется с работой, связанной с руководством людьми, хотя и не сильно стремится к этому. Михаил к женщинам относится с особой трепетностью. Дети для Михаила являются очень важной составляющей семейной жизни.

Николай

Имя происходит от древнегреческого имени Николаос, что переводится как "победитель народов". Николай — уравновешенный, трудолюбивый и работоспособный человек. Он способен овладеть любой профессией, будет хорошо зарабатывать. В коллективе прост в общении, общительный. Николай легко увлекается женщинами. В любви страстен, но ревнив.

Павел

Имя Павел пришло к нам из латинского языка и в переводе имеет значение "малый" или "небольшой". Павел уделяет искреннее внимание к окружающим его людям, он очень открытый человек. Работа и желание зарабатывать характерны для Павла. Он трудолюбив и настойчив.

Петр

Петр — это имя греческого происхождения и в переводе означает "скала" или "камень". Характерными для Петра чертами можно назвать его прямоту и склонность к независимости. Он не любит лицемерия и всячески отстаивает свое право говорить то, что думает. Его можно назвать идеалистом. Петр — это человек с горячим сердцем. Он ищет идеальные любовь и дружбу.

Степан

Имя происходит от древнегреческого слова "Стефанос" и означает "венок". У Степана много друзей и знакомых, для него открыты все двери. Он быстро ориентируется в новой обстановке. Особенно хорошо чувствует себя в женском обществе. В семейной жизни отношения Степана с женой будут складываться не так безоблачно. Чрезмерная общительность будет давать повод для ревности.

Федор

Федор — происходит от греческого имени Теодорос и означает "дар Божий". Федор — серьезный человек. В работе ко всему подходит ответственно, он умеет находить необычные и эффективные решения многих сложных задач. Обычно очень заботливый к своей семье.

Федот

Лингвисты утверждают, что имя Федот берет свое начало в Греции, где оно звучало как Теодотос, которое, в свою очередь, переводится как "Богом данный". Федот отличается спокойным и волевым характером. Его трудно вывести из себя, а его настойчивость нередко поражает окружающих. Человек с именем Федот умеет быть привлекательным, а его прекрасное чувство юмора будет нередко его выручать. Стоит так же отметить его умение ладить с людьми.

Филипп

Филипп — это имя греческого происхождения. Считается, что наиболее точное значение имени Филипп — "любящий лошадей". Филипп сдержанный человек, он умеет себя показать с лучшей стороны и занимает высокое положение в обществе. Ради места под солнцем Филипп готов хитрить и обманывать, но обычно он пытается делать это тайно. Его общительный характер привлекает много людей, так что у него много товарищей. Для удачной семейной жизни Филиппу нужна спокойная и терпеливая жена.

Юлиан

Это имя имеет латинское происхождение и переводится как "тот, кто принадлежит к роду Юлиев". Юлиан наделен высокой самооценкой, самолюбием и лидерскими качествами, которые помогают ему добиваться своего. Настоящих друзей у Юлиана немного, поскольку он доверяет только тем, кого хорошо знает и считает честным и порядочным. Он часто пробует свои силы в творчестве. Отличительная черта Юлиана — стремление к свободе, он не терпит насилия над своей личностью.

Женские именины

Ксения

Имя Ксения пришло к нам из Греции, в переводе оно означает "гостеприимство" или "гостеприимная". Иногда еще имя Ксения переводят как "путешественница", "чужеземка", "гостья" и даже "чужая". Ксюшу можно охарактеризовать как уязвимую и одновременно холодную особу. Она немного похожа на снежную королеву. В то же время Ксения — прекрасная подруга, на которую можно положиться. На работе Ксения достаточно активна. Она не любит спешки и пытается многократно все обдумать.

Серафима

Серафима — это латинское теоморфное (религиозное) имя, а его происхождение очень тесно связано с Библией. В Библии, серафим — это название шестикрылых ангелов, а в переводе с древнееврейского это означает "огненный". Поэтому можно считать, что Серафима означает "огненная". Серафиме всю жизнь присущи детская непосредственная радость, некоторая наивность и эмоциональность. Обладательница имени обладает внешней экстравагантностью, хотя носит это больше показной характер. Еще она не любит нести ответственность за свои поступки, обычно редко вызывает радость у окружающих. В то же время, она коммуникабельная и умеет нравится людям, так что друзей у нее все же больше, чем недругов.

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