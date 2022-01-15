День ангела 15 января: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела — честь памяти святого или мученика, имя которого носит ребенок. Церковь утверждает, что именно в этот момент создается особая духовная связь между покровителем небес и христианином. ТСН.ua подготовил для вас список имен, которые 15 января празднуют свой День Ангела.

15 января 2022 свои именины празднуют обладатели 8 имен: Василий, Кузьма, Марк, Петр, Серафим, Сергей, Ульяна, Юлия (Юлиана).

Мужские имена 15 января

Василий

Имя имеет греческое происхождение и означает царь, царский. Появилось еще при персидских войнах. С детства Василий очень уравновешен и терпелив. С особой стойкостью воспринимает какие-либо трудности в жизни уже с младшего возраста. Взрослый Василий общителен и активен. Часто у мужчины хорошо развит интеллект, он с уважением и чувствительностью относится к окружающим и их чувствам. Василий тонко ощущает природу. Хотя в жизни может ожидать много трудностей, он никогда не будет жаловаться.

Кузьма

Происходит от древнегреческого имени Космас, что означает "кузнец". Некоторые источники переводят имя как "вселенную" или "мир". Ребенком Кузьма отличается непоседливостью и озорным характером. Но иногда он способен совершать необдуманные и неординарные поступки. Во взрослом возрасте Кузьма имеет развитый интеллект. Это общительный и образованный человек, у которого прекрасное чувство юмора. Обычно выбирает работу, связанную с общением. В отношениях Кузьма достаточно непостоянен. Но если он хорошо обдумает свои чувства, то с женой может прожить долгую и счастливую жизнь.

Марк

Имя происходит из Древней Италии, откуда оно смогло проникнуть в Малую Азию, Восточное Средиземноморье и Северную Африку через экспансию Рима. Существуют разные версии значения этого имени: некоторые считают, что оно переводится как "молоток", другие утверждают, что оно означает "сохраненный". Марк с самого детства довольно загадочен и отличается сочетанием противоречивых черт. Он может быть эгоистом, но готовым на самопожертвование ради близких, или надменным и сочувственным одновременно. В молодости Марк может заводить немало быстро заканчивающихся романов. Выбирает спутницу жизни очень тщательно и серьезно. Но если уж выбрал, то становится примерным семянином.

15 января именины празднуют Василий, Кузьма, Марк, Петр, Серафим и Сергей / pixabay.com

Петр

Имя пришло из древнегреческого языка, но вариантов перевода несколько. Одни переводят как "камень", другие считают, что лучше использовать "непреклонный". С детства Петр растет послушным и спокойным мальчиком. Он может долго играть игрушками в одиночестве. Петр немного застенчив, но это компенсируется его достаточно активной натурой. Во взрослом возрасте это общительный мужчина, отличающийся красноречием. Но сблизиться Петр со всеми не любит. У него есть несколько хороших друзей. Вокруг Петра всегда многие женщины, которых привлекают его разум, умение поддержать беседу и успеваемость.

Серафим

Имя происходит из Библии и означает "ангел огня". Некоторые исследователи указывают на его древнееврейское происхождение. Еще в детстве Серафим очень сильно выделяется среди сверстников. Он отличается привлекательной внешностью, некоторой холодностью и сдержанностью. Серафим редко унывает и умеет поддержать беседу в любой момент. Это ярый защитник справедливости, который с детства становится в защиту детей и животных слабее себя. Во взрослом возрасте Серафим успешный и уверенный в себе мужчина. Имеет щедрый характер, из-за которого может нести определенный ущерб. Жениться не спешит. Он будет долго проверять девушку на истинность чувств.

Сергей

По одной версии имя имеет древнегреческое происхождение. Так называли наследников богатых семей и можно перевести как “статный”, “высокий”. По другому оно происходит из латинского языка и означает "слуга Бога". В детстве Сергей интересен и уязвим. Его легко ранить словом, он болезненно реагирует на оскорбления. Может капризничать, чтобы привлечь к себе внимание взрослых. Сергей не любит одиночество, поэтому всегда имеет много друзей. С возрастом сильно меняется. Это уверенный в себе сильный мужчина, который всегда защищает слабых. Сергея трудно вывести из равновесия, он очень ценит настоящих друзей и привлекает других своей справедливостью. В отношениях Сергей очень романтичен, любит делать подарки.

Женские имена 15 января

Ульяна

Имя происходит из латыни и означает "счастье". С детства Ульяна умеет видеть прекрасное во всем, что ее окружает. Часто она испытывает тягу к творческим профессиям и может реализовать себя в сферах, связанных с ними. Во взрослом возрасте Ульяна довольно открыта и общительна, с мягким чувством юмора. Также обладает определенным шармом и чувственностью. Часто имеет загадочное поведение. Благодаря оптимизму умеет собрать вокруг себя многие люди. Ульяна умеет покорять любые вершины на своем пути, используя жесткость характера и настойчивость.

15 января именины празднуют Уляна и Юлия (Юлиана) / pixabay.com

Юлия (Юлиана)

Происхождение имени имеет сразу две версии. По одной она пришла к нам из Греции и означает "волнистая", "пушистая". По другой имя происходит из латыни и переводится как "июльская" или "из рода Юлиев". В детстве Юлия довольно дружеская и общительная. Ей легко найти общий язык со сверстниками. В то же время это очень чувствительная и чувствительная девочка. Юля не любит проигрывать, а потому часто спорит. Во взрослом возрасте Юлия становится капризной и упрямой. Также она отличается целеустремленностью, честностью, трудолюбием. Замуж обычно не торопится и достаточно долго выбирает себе партнера.

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