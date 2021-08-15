День ангела 16 августа: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 16 августа: кого поздравлять с именинами в этот день

16 августа отмечаются только мужские именины.

День ангела — это честь святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 16 августа празднуют: Антон, Вячеслав, Иван, Кузьма, Николай.

Мужские именины

Антон

Имя в переводе с древнеримского означает "вступающий в бой".

Антон — хороший, ласковый и мечтательный ребенок. Он хорошо играет с другими детьми, а немного повзрослев Антон очень серьезно относится к дружбе. Он продолжает общаться с друзьями детства и во взрослом возрасте.

В обучении Антон не хватает звезд, но при желании легко справляется с любой образовательной программой. В работе Антон однолюб. Привыкнув к одному рабочему месту, он не будет даже делать попыток найти что-то другое.

В юности Антон склонен к быстрым и пылких отношениям, однако в семье он постоянный и надежный. Выбрав девушку в жены, а не просто подруги, Антон обеспечит ту "стену", у которой будет спокойно в любых жизненных неурядицах. К детям относится с любовью и с радостью проводит с ними время.

Вячеслав

Вячеслав — это мужское имя славянского (древнерусского) происхождения. Значение имени Вячеслав — "более славный".

В детстве Вячеслав хорошо учится, любит конструкторы и имеет тягу к порядку. Взрослому Вячеславу характерные консерватизм, доброта и некоторая простота. Он импульсивный, наделенный определенными лидерскими задатками, выбирает профессию, где нужно работать руками.

Семья не особо волнует Вячеслава. Человек с его характером трудно выдерживает момент притирки, а это ведет к частому разрыву отношений.

Иван

Имя Иван (Иоанн) означает "помилован Богом", "милость Божья", "подарок Божий".

Взрослого Ивана характеризуют такие черты как покой и добропорядочность. Иван неторопливый и в спешке относится крайне отрицательно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. В бизнесе легко решают организационные вопросы, уверенно чувствуют себя в окружении творческих людей. Из таких ребят выходят замечательные инженеры и технологи. Их серьезное отношение к работе вызывает уважение коллег и руководства.

В семейных отношениях Иван — это примерный муж и замечательный отец. Он тщательно подходит к выбору любимой. Обычно Иван идеальный отец, хотя иногда чрезмерно балует детей.

Кузьма

В переводе с греческого Кузьма (Косма) означает "кузнец".

Кузьма чувствительный человек. Он легко поддается влиянию друзей. Не всегда уверен в себе, хотя бывает упрям и настойчив, иногда безосновательно говорит "нет", что является лишь способом самоутверждения. Кузьма молчаливый, терпеливый, обязательный, хорошо приспосабливается к обстоятельствам, любит путешествовать. Мужчина с этим именем выбирает профессии, связанные с поездками. Парень по имени Кузьма любит природу, животных, может быть лесничим, сотрудником природных заповедников.

Николай

Имя происходит от древнегреческого имени Николаос, что переводится как "победитель народов".

Николай — уравновешенный, трудолюбивый и работоспособный человек. Он способен овладеть любой профессией, будет хорошо зарабатывать. В коллективе прост в общении, общительный. Николай легко увлекается женщинами. В любви страстен, но ревнив. Способен много работать над благоустройством своего дома. Помогает жене в кулинарии, ходит за покупками.

Женские именины

Поскольку женские имена сегодня в православном календаре отсутствуют, чтобы назвать родившуюся в этот день девочку, следуя традициям, следует прежде всего обратить внимание на ближайшие ко дню рождения ребенка дни.

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