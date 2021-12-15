День ангела 16 декабря: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 16 декабря: кого поздравлять с именинами в этот день

В этот день празднуют только мужские именины.

День ангела – это чествование святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называется именинным.

День ангела (именины) 16 декабря отмечают: Андрей, Гавриил, Георгий, Ефрем, Иван, Николай, Федор.

Мужские именины

Андрей

Имя происходит от греческого слова "Андрос", что означает "мужественный" или "отважный". Характер Андрея – импульсивный и непредсказуемый. Сложно предположить, что он сделает в следующую минуту, впрочем Андрей никогда не сожалеет о проделанном. Изменчивость проявляется и в личной жизни. Признание в любви одной девушке или женщине не помешает ему завтра же выразить свою горячую симпатию другой, за что женщины часто на него обижаются.

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Гавриил

Гавриил дословно с древнееврейского переводится "Господь Божий", "Господин от Бога", "Божий Правитель". Гавриил – принципиальный, красноречивый, пунктуальный, общительный и искренний мужчина. Эти качества помогут ему в профессиональной деятельности. Карьера для него играет крайне важную роль, поскольку он стремится к материальному благополучию и финансовой свободе. Его деятельность может быть связана с точными науками, образованием, медициной или, напротив, с психологией или религией.

Георгий

Георгий — это имя древнегреческого происхождения, в переводе означает "земледелец". Георгий умеет выслушивать своего собеседника, ему можно довериться в щекотливой ситуации. Может сохранить чужую тайну. Способен хорошо излагать свои мысли в письменной форме. В любой работе очень тщательно и серьезно относится к порученному делу. В целом, он дружелюбный к людям. С женщинами Георгий нерешителен, но семейная жизнь складывается обычно счастливо.

Ефрем

Имя Ефрем происходит от древнееврейского имени Ефрайим, что в переводе означает "плодотворный". Ефрем носит несколько мрачный и замкнутый характер. Однако с годами эти качества переходят в воздержание. К любому делу Ефрем относится серьезно и ответственно. В целом он имеет взрывной темперамент, поэтому от мужчин с этим именем не стоит ждать покоя и уравновешенность. Ответственность, с которой Ефрем относится к работе, в какой-то мере препятствует его личной жизни.

Иван

Имя Иван (Иоанн) означает "возлюбленный Богом", "милость Божия", "подарок Божий". Взрослого Ивана характеризуют такие черты как спокойствие и добропорядочность. Иван – неторопливый и к спешке относится крайне негативно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. Из таких ребят выходят отличные инженеры и технологи. В семейных отношениях Иван – это образцовый мужчина и отличный отец.

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Николай

Имя происходит от древнегреческого имени Николаос, переводящегося как "победитель народов". Николай – уравновешенный, трудолюбивый и трудоспособный мужчина. Он способен овладеть любой профессией, будет хорошо зарабатывать. В коллективе прост в общении, общителен. Николай легко увлекается женщинами. В любви страстный, но ревнивый.

Федор

Федор – происходит от греческого имени Теодорос и означает "дар Божий". Федор – серьезный человек. В работе ко всему подходит ответственно, он умеет находить необычные и эффективные решения многих сложных задач. Нередко выбирает профессию в технической отрасли, хотя может добиться успеха и в творческих направлениях, например, в писательстве или журналистике. Федор очень заботлив к своей семье. Обычно он отличный хозяин, умеющий делать в доме почти все.

Женские именины

Поскольку женские имена сегодня в православном календаре отсутствуют, чтобы назвать рожденную в этот день девочку соблюдая традиции, следует прежде всего обратить внимание на ближайшие к дню рождения ребенка дни.

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