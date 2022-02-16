День ангела 16 февраля: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 16 февраля: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела — честь памяти святого или мученика, имя которого носит ребенок. Церковь утверждает, что именно в этот момент создается особая духовная связь между покровителем небес и христианином. ТСН.ua подготовил для вас список имен, 16 февраля празднующих свой День Ангела.

16 февраля 2022 года свои именины празднуют обладатели 10 имен: Владимир, Адриан, Иван, Николай, Михаил, Роман, Павел, Тимофей, Семен, Анна.

Мужские имена 16 февраля

Владимир

Происходит из древнегерманского языка и означает "великая сила". В детстве Владимир – активный мальчик, который имеет способности к обучению. Во взрослом возрасте становится настоящим лидером в любой компании. Прекрасный стратег с широкими взглядами. Интересные факты об имени Владимир: всегда доводит дело до конца.

Адриан

Имеет латинское происхождение и переводится как "происходящий из Адриатики". В детстве Адриан упрям ​​и подвижн. Неплохо учится в школе. Во взрослом возрасте становится настойчивым и целеустремленным. Интересные факты об имени Адриан: в браке будут терпеливо пытаться наладить отношения.

Иван

Из древнеиудейского языка означает "милость Божия". В детстве Иван сильно привязывается к матери. Плохо переносит оскорбления и критику. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым, любит работу, которую нужно выполнять руками. Интересные факты об имени Иван: спокойный, добропорядочный и неторопливый.

Николай

Происходит из Древней Греции и переводится как "победитель народов". В детстве Николай общительный мальчик, идущий на контакт со взрослыми. Редко капризничает, а потому у родителей не бывает проблем с его воспитанием. Во взрослом возрасте становится спокойным. Иногда возникает ощущение, что он слишком отстранен от всего. Интересные факты об имени Николай: любит систематизировать процессы на работе.

16 февраля день ангела празднуют Владимир, Иван, Адриан, Николай, Михаил, Роман, Павел, Тимофей, Семен / pixabay.com

Михаил

Имя древнееврейское и означает "равный Богу". В детстве Михаил – активный мальчик, который рано начинает брать на себя обязанности по дому. Любознательный, а потому хорошо учится. Во взрослом возрасте становится дружелюбным, никогда не обидит никого плохим словом. Интересные факты об имени Михаил: гуманитарный склад ума.

Роман

Пришло к нам из Византии и переводится как "римский". В детстве Роман любознательный, любит искать ответы на все свои вопросы. Во взрослом возрасте становится энергичным. Пытается сделать все, чтобы добиться поставленных целей. Интересные факты об имени Роман: может стать хорошим руководителем.

Павел

Имя происходит из Древнего Рима и означает "младший". В детстве Павел вежливый, внимательный и любознательный мальчик. Он любит играть с другими детьми во дворе. Во взрослом возрасте становится благоразумным и спокойным. Часто находится в своих мыслях. Интересные факты об имени Павел: никогда не жалуется на долю.

Тимофей

С греческого языка имя переводится как "почитать Бога". В детстве Тимофей послушен и уравновешен, чем очень радует своих родителей. Во взрослом возрасте становится очень уязвимым и искренне переживает, если у его близких ничего не идет. Интересные факты об имени Тимофей: скрупулезный в работе.

Семен

Древнееврейское имя, означающее "услышанный Богом в молитве". В детстве Семен отличается хорошо развитой интуицией. Это хороший друг, который всегда выслушает и поможет. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым и добрым. Интересные факты об имени Семен: если его обидеть, долго будет помнить обиду.

Женские имена 16 февраля

16 февраля именины празднует Анна / pixabay.com

Анна

В переводе с иврита имя означает "благотворительница". В детстве Анна отличается иррациональным мышлением. Хорошо учится, имеет талант к креативу. Во взрослом возрасте становится коммуникабельным и дружелюбным. Благодаря этим чертам характера Анну любят на работе. Интересные факты об имени Анна: достаточно долго может искать свою вторую половинку.

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