День ангела 16 ноября: кого поздравить с именинами в этот день

День ангела 16 ноября: кого поздравить с именинами в этот день

В этот день именины празднуют носители 18 имен.

День ангела – это чествование святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 16 ноября отмечают: Александр, Анна, Богдан, Василий, Владимир, Георгий, Евдокия, Иван, Илья, Иосиф, Кузьма, Николай, Павел, Петр, Светлана, Семен, Сергей, Федор.

Мужские именины

Александр

Александр – это имя древнегреческого происхождения, что в переводе означает "тот, кто защищает людей". В детстве Александру свойственны активность, мечтательность и настойчивость. Он любит производить хорошее впечатление, может быть хорошим другом, впрочем, круг его друзей крайне ограничен. В работе Александр наибольшего успеха может добиться в предпринимательской деятельности. Именно отсутствие внешнего контроля позволяет ему проявить все свои таланты.

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Богдан

Богдан – это имя славянского происхождения, состоящее из двух корней "Бог" и "давать". Считается, что значение имени Богдан – "Богом дан". Богдана можно охарактеризовать как сильного и смелого мужчину. Он прост в общении, уравновешен и спокоен, а логичность его позиции всегда притягивает к нему людей. Богдан трудолюбив, а его настойчивости можно только позавидовать. Если дело ему интересно, то обнаруживается его смекалка и интеллект. В семейных отношениях Богдан всегда лидер. Он прекрасный семьянин и отличный хозяин дома, хотя иногда у него появляются черты деспотичности, однако это большая редкость.

Василий

Имя Василий имеет греческое происхождение и в переводе означает "царский". Василий не любит торопить события и поспешные принятия решений. Обычно он негласный лидер компании, поскольку все равно самое главное слово за ним. Чаще работа Василия связана с техникой и электронным оборудованием, но может успешно работать и в других отраслях. Нередко сам коллектив выдвигает Василия в руководители.

Владимир

Значение имени Владимира образуется из двух корней слов старогерманского языка. Значение имени Владимир – "большая сила" или "великая власть". На работе Владимир – трудоголик. Любит доводить дело до конца и очень нервно реагирует, если его отвлекают по пустякам. Добросовестный, но не любящий спешки. По-настоящему в близкий круг людей Володе попасть очень сложно. В семье Владимир – оплот покоя. Не любит резких движений в жизни и тот же принцип переносит в семью.

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Георгий

Георгий — это имя древнегреческого происхождения, в переводе означает "земледелец". Георгий умеет выслушивать своего собеседника, ему можно довериться в щекотливой ситуации. Может сохранить чужую тайну. Способен хорошо излагать свои мысли в письменной форме. В любой работе очень тщательно и серьезно относится к порученному делу. В общем, он дружелюбный к людям. С женщинами Георгий нерешителен, но семейная жизнь складывается обычно счастливо.

Иван

Иван Имя Иван означает "возлюбленный Богом", "милость Божия", "подарок Божий". Взрослого Ивана характеризуют такие черты как покой и добропорядочность. Иван – неторопливый и к спешке относится крайне отрицательно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. Из таких ребят выходят отличные инженеры и технологи. В семейных отношениях Иван – это образцовый мужчина и отличный отец.

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Илья

Значение имени Илья в переводе с древнееврейского языка означает "Яхве – мой бог" или "Мой бог Господь". В общем, Илья дружелюбный, это помогает ему легко заводить знакомства и находить общий язык с разными людьми. Семья в жизни Ильи, можно сказать наиболее главную составляющую. Илья ищет человека похожего на него в отношении к жизни и по темпераменту. Любит детей и обычно хочет их много.

Иосиф

Имя Иосиф имеет древнееврейское происхождение, значение этого имени – "увеличение", "прибыль", "Бог так умножит". Из Иосифов вырастают сговорчивые, добрые, чистосердечные люди, отзывчивые на любую беду, всегда готовы прийти на помощь нуждающимся. Они хорошие мужчины и родители.

Кузьма

В переводе с греческого Кузьма (Косма) означает "кузнец". Кузьма – чувствительный человек. Он легко поддается воздействию друзей. Не всегда уверен в себе, хотя бывает упрям и настойчив, иногда безосновательно говорит "нет", что является лишь способом самоутверждения. Кузьма – молчаливый, терпеливый, обязателен, хорошо приспосабливается к обстоятельствам, любит путешествовать. Человек с этим именем выбирает профессии, связанные с поездками.

Николай

Имя происходит от древнегреческого имени Николаос, переводящегося как "победитель народов". Николай – уравновешенный, трудолюбивый и трудоспособный мужчина. Он способен овладеть любой профессией, будет хорошо зарабатывать. В коллективе прост в общении, общителен. Николай легко увлекается женщинами. В любви страстный, но ревнивый.

Павел

Имя Павел пришло к нам с латинского языка и в переводе имеет значение "малый" или "небольшой". Павел уделяет искреннее внимание к окружающим, он очень открытый человек. Работа и желание зарабатывать свойственны Павлу. Он трудолюбив и настойчив.

Петр

Петр – это имя греческого происхождения и в переводе означает "скалу" или "камень". Характерными для Петра чертами можно выделить его прямоту и склонность к независимости. Он не любит лицемерия и всячески отстаивает свое право говорить о том, что думает. Его можно назвать идеалистом. Петр – это человек с горячим сердцем. Он ищет идеальную любовь и дружбу.

Семен

Лингвисты утверждают, что имя Семен происходит от древнего иудейского имени Симеон и в переводе имеет значение "слушающий", "услышанный Богом". Семен наделен энергичностью, настойчивостью и самолюбием. Энергичность ему свойственна в начале любого задуманного мероприятия, а упорство позволяет его довести до конца. В то же время он очень обидчив.

Сергей

Как утверждают историки, Сергей – это римское родовое имя. Более глубокая этимология имени трудна, поскольку сам род Сергеев причисляет себя вплоть до этрусков, а то и троянцев. Некоторые специалисты утверждают, что значение имени Сергей – "высокий" или "знатный". Все Сергеи достаточно оскорбительны. Их можно задеть даже малейшей критикой. Сергей очень непредсказуем. У него хорошая интуиция, он способен видеть людей насквозь. С ним невозможно не ссориться и трудно ужиться.

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Федор

Федор – происходит от греческого имени Теодорос и означает "дар Божий". Федор – серьезный человек. В работе ко всему подходит ответственно, он умеет находить необычные и эффективные решения многих сложных задач. Нередко выбирает профессию в технической отрасли, хотя может добиться успеха и в творческих направлениях, например, в писательстве или журналистике. Федор очень заботлив к своей семье. Обычно он отличный хозяин, умеющий делать в доме почти все.

Женские именины

Анна

Имя Анна пришло к нам из Греции, а туда из еще более древней иудеи. На иврите имя Анна означает "добрая воля" или "расположение". Анна слишком хороша, что в современном мире может мешать в жизни. Она трудолюбива и ответственна, любит беспокоиться о родных и близких.

Евдокия

Имя Евдокия появилось в Византии, образовалось оно от слова "эудокиа", что в переводе с древнегреческого языка означает "благодарность", "хорошее желание", "благоволение". Девушки с этим именем красивы и имеют стройную фигуру, притягивают взгляды мужчин. Евдокия ухаживает за своей внешностью, постоянно в курсе модных тенденций. Наделена гордостью и высокомерием, не выносит критических замечаний, по внутреннему составу чувствительная и уязвимая девушка. Она доверяет тем, кто ей дорог. Евдокия – общительна и откровенна, умеет понимать шутки. Женщина с этим именем — энергичная и жесткая и способная достичь многого в своей профессии.

Светлана

Имя Светлана имеет славянские корни и состоит из двух слов – "свет" и "лан", которое у древних русичей означало "земля". Да, имя означает "Свет Земли". Девушка обожает находиться в атмосфере праздника и веселья, которое легко может устроить сама. Светлана всегда поддерживает своих друзей и близких. Она дружит бескорыстно. Все ее увлечения продолжаются недолго, ведь в противном случае Лане становится скучно жить. Главная проблема – зависимость от веселья и дружеских компаний, все это отвлекает девушку от важных жизненных вопросов, что приводит к ошибкам.

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