День ангела 16 сентября: кого поздравлять с именинами в этот день

В этот день именины празднуют носители 15 имен.

День ангела — это почитание святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 16 сентября празднуют: Алексей, Андрей, Василий, Василиса, Владимир, Доминика, Ефим, Иван, Илья, Константин, Михаил, Николай, Петр, Роман, Сергей.

Мужские именины

Алексей

Имя Алексей с греческого языка переводится как "предохраняющий". Большинство владельцев такого имени — очень терпеливые люди. Они всегда уверены в своих силах. Алексей всегда старательно исполняет свои обязанности. Он способен сделать хорошую карьеру в различных отраслях. Также Алексею присущи такие черты как вдумчивость, тактичность от природы и умение общаться с людьми.

Андрей

Имя происходит от греческого слова "Андрос", что означает "мужественный" или "отважный". Характер Андрея — импульсивный и непредсказуемый. Сложно предположить, что он сделает в следующую минуту, впрочем Андрей никогда не жалеет о сделанном. Изменчивость проявляется и в личной жизни. Признание в любви одной девушке или женщине не помешает ему завтра же выдать свою горячую симпатию другой, за что женщины часто на него обижаются.

Василий

Имя Василий имеет греческое происхождение и в переводе означает "царский". Василий не любить торопить события и поспешные принятия решений. Обычно он негласный лидер компании, поскольку все равно самое главное слово за ним. Чаще всего работа Василия связана с техникой и электронным оборудованием, но может успешно работать и в других отраслях. Нередко сам коллектив выдвигает Василия в руководители.

Владимир

Значение имени Владимир образуется из двух корней явно родственных в старонемецком языке. Значение имени Владимир — "большая сила" или "большая власть". На работе Владимир — трудоголик. Любит доводить дело до конца и очень нервно реагирует, если его отвлекают по пустякам. Добросовестный, но не любит спешки. По настоящему в близкий круг людей Володи попасть крайне сложно. В семье Владимир — оплот спокойствия. Не любит резких движений в жизни и тот же принцип переносит в семью.

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Ефим

Считается, что имя Ефим имеет древнегреческое происхождение и переводится как "благочестивый" или "доброжелательный". Ефим хорошо разбирается в людях. Он точно знает, как и с кем себя вести, чем умело пользуется в достижении своей цели. Еще можно отметить мечтательность Ефима. С посторонними он общается на более поверхностные темы, а вот по-настоящему открытым бывает только с самыми близкими. Ефим не спешит с созданием семьи и готов искать "ту единственную" хоть всю жизнь.

Иван

Имя Иван (Иоанн) означает "помилован Богом", "милость Божья", "подарок Божий". Взрослого Ивана характеризуют такие черты как покой и добропорядочность. Иван — неторопливый и к спешке относится крайне отрицательно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. Из таких ребят выходят замечательные инженеры и технологи. В семейных отношениях Иван — это примерный муж и замечательный отец.

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Илья

Значение имени Илья в переводе с древнееврейского языка означает "Яхве — мой бог" или "Мой бог Господь". В целом Илья доброжелательный, это помогает ему легко заводить знакомства и находить общий язык с разными людьми. Семья в жизни Ильи, можно сказать наиболее главная составляющая. Илья ищет человека похожего на него по отношению к жизни и по темпераменту. Любит детей и хочет обычно их много.

Константин

Константин — это имя латинского происхождения и в переводе означает "устойчивый" или "постоянный". Во взрослом возрасте Константин становится более смелым и решительным, он спокойно выслушивает советы и всегда оставляет решение за собой. Работа — это одна из важнейших сфер в его жизни. Он легко достигает успеха в бизнесе или двигаясь по карьерной лестнице. Константин имеет прекрасную деловую интуицию, хотя в других сферах жизни она не проявляется.

Михаил

На Ближнем Востоке имя было популярным у евреев и первоначально звучало как Михаэль и в переводе означает "кто как Бог". Михаил с малого возраста — дружелюбный и общительный парень. Он обычно имеет замечательную коммуникабельность, с ним легко устанавливать контакт. Он не подвержен злопамятности, Михаил или прощает обиды, или просто их забывает. В работе Михаил — ответственный и настойчивый работник. Он легко справляется с работой, связанной с руководством людьми, хотя и не сильно стремится к этому. Михаил к женщинам относится с особой трепетностью. Дети для Михаила очень важной составляющей семейной жизни.

Николай

Имя происходит от древнегреческого имени Николаос, что переводится как "победитель народов". Николай — уравновешенный, трудолюбивый и работоспособный человек. Он способен овладеть любой профессией, будет хорошо зарабатывать. В коллективе прост в общении, общительный. Николай легко увлекается женщинами. В любви страстен, но ревнив.

Петр

Петр — это имя греческого происхождения и в переводе означает "скала" или "камень". Характерными для Петра чертами можно назвать его прямоту и склонность к независимости. Он не любит лицемерия и всячески отстаивает свое право говорить то, что думает. Его можно назвать идеалистом. Петр — это человек с горячим сердцем. Он ищет идеальные любовь и дружбу.

Роман

Роман от латинского слова означает "римский", "римлянин". Роман не терпит в жизни однообразия. Он внезапно может прервать учебу в институте и пойти работать. Увлекшись чем-либо, он загорается и пытается увлечь своей затеей других. Первое время семейная жизнь серьезно будет затруднена его тягой к разнообразию отношений, невозможностью сосредоточиться на одном деле и довести его до конца. С появлением в семье детей остепеняется и становится хорошим отцом.

Сергей

Как утверждают историки, имя Сергей — это римское родовое имя. Более глубокая этимология имени сложная, поскольку сам род Сергиев относит себя к этрускам, а то и к троянцам. Некоторые специалисты утверждают, что значение имени Сергей — "высокий" или "знатный". Все Сергеи достаточно обидчивые. Их можно зацепить даже наименьшей критикой. Сергей очень непредсказуем. У него хорошая интуиция, он способен видеть людей насквозь. С ним невозможно не поссориться и трудно ужиться.

Женские именины

Василиса

Лингвисты утверждают, что имя Василиса происходит от древнегреческого термина Басилевс. В микенской, а впоследствии и в греческой культуре этим термином величали царей и императоров. Считается, что Басилевс в переводе означает "царский". Поэтому можно считать, что значение имени Василиса — "царская". Василиса самоуверенная, амбициозная и целеустремленная женщина. Она может быть конфликтной и не особо приятной в общении. Она часто считает, что "цель оправдывает средства", хотя аморальных поступков старается избегать.

Доминика

Доминика — это имя латинского происхождения, которое переводится как "тот, кто принадлежит Господу". Для Доминики свойственны сильный характер, независимость суждений и ярко выраженные лидерские качества. Доминика легко собирает вокруг себя людей и придумывает общее, но выгодное лично для нее дело. Она привлекательная особа и умеет себя подать. Близких друзей у Доминики очень немного. Мало кто выдерживает ее тяжелый характер.

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