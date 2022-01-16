День ангела 16 января: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела — честь памяти святого или мученика, имя которого носит ребенок. Церковь утверждает, что именно в этот момент создается особая духовная связь между покровителем небес и христианином. ТСН.ua подготовил для вас список имен, которые 16 января празднуют свой День Ангела.

16 января 2022 свои именины празднуют обладатели 3 имен: Гордей, Ирина и Арина.

Мужские имена 16 января

Гордей

Есть несколько версий происхождения этого имени. По одному оно происходит из Древней Греции. Так там звали крестьянина, ставшего царем. По другой версии это имя славянского происхождения, которое означает "гордый". А еще некоторые считают, что имя происходит от греческого слова "грозный". В детстве Гордей отличается непоседливым характером. Но с возрастом становится более ответственным и надежным. Это очень эмоциональный мужчина, пытающийся скрывать свои страсти. Гордею достаточно легко достичь материальных высот. Он умеет трудиться и всегда доказывает начатое до конца. Стремится найти настоящую любовь, а потому может долгое время искать спутницу жизни.

Женские имена 16 января

Ирина

Пришло к нам из древнегреческой мифологии и означает "спокойствие", "мир". В детстве это достаточно эмоциональный и чувствительный ребенок, который с ответственностью относится ко всем поручениям взрослых. Смотрит на мир широко раскрытыми глазами и с детства знает, чего хочет. Во взрослом возрасте Ирина общительна и коммуникабельна. Ей легко находить общий язык даже с незнакомцами. Она любит, когда ее профессиональные достижения замечают и хвалят за это. Ирина очень заботливая мать и отзывчивая жена. В семье всегда пользуется авторитетом.

Арина

Имя имеет несколько вариантов появления. Но наиболее популярно то, что Арина это старое происхождение имени Ирина. Греки трактовали его как "мир" или "спокойствие". С детства девочка отличается самостоятельностью, любое дело пытается выполнить без посторонней помощи. Во взрослом возрасте может быть нерешительной с мужским полом. Поэтому Арине довольно тяжело завязывать отношения. Женщина имеет хороший вкус и личное мнение. Перед любым делом Арина всегда взвесит все "за" и "против".

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