День ангела 17 декабря: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 17 декабря: кого поздравлять с именинами в этот день

17 декабря именины отмечают носители 12 имен.

День ангела – это чествование святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называется именинами.

День ангела (именины) 17 декабря празднуют: Александр, Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Геннадий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Кира, Николай, Ульяна.

Мужские именины

Александр

Александр – это имя древнегреческого происхождения, что в переводе означает "защищающий людей". В детстве Александру свойственны активность, мечтательность и настойчивость. Он любит производить хорошее впечатление, может быть хорошим другом, впрочем, круг его друзей крайне ограничен. В работе Александр наибольшего успеха может добиться в предпринимательской деятельности. Именно отсутствие внешнего контроля позволяет ему проявить все свои таланты.

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Алексей

Имя Алексей с греческого языка переводится как "оберегающий". Большинство владельцев такого имени – очень терпеливые люди. Они всегда уверены в своих силах. Алексей всегда старательно выполняет свои обязанности. Он способен сделать хорошую карьеру в разных отраслях. Также Алексею присущи такие черты как вдумчивость, тактичность от природы и умение общаться с людьми.

Василий

Имя Василий имеет греческое происхождение и в переводе означает "царский". Василий не любит торопить события и поспешные принятия решений. Обычно он негласный лидер компании, поскольку все равно самое главное слово за ним. Чаще работа Василия связана с техникой и электронным оборудованием, но может успешно работать и в других отраслях. Нередко сам коллектив выдвигает Василия в руководители.

Геннадий

Имя Геннадий – это имя греческого происхождения. Переводится оно как "благородное" или "благородное происхождение". Еще есть значение имени Геннадий — "рожденный Гермесом" или "рожденный Зевсом". Геннадий аккуратен и наделен особой чистоплотностью, хорошими волевыми качествами и сильной нервной системой. Он серьезный, спокойный и нацеленный на результат мужчина, любящий поговорить и перед принятием важного решения хорошо подумать. Иногда страдает самолюбием и болезненно реагирует на замечания, даже если они обоснованы. Он не стремится к карьерным вершинам, любит спокойную и неспешную работу с гарантированным результатом.

Дмитрий

Древние греки считали, что имя Дмитрий означает "посвящённый богине Деметре". Дмитрий – упорный, изобретательный и с оригинальным складом ума. Его упорство легко передается окружению. Дмитрий – надежный и хороший друг. Аналитический ум и смекалка Дмитрия помогают ему быстро продвигаться по службе. Он умеет производить хорошее впечатление, что дает ему еще одно конкурентное преимущество в жизни.

Иван

Имя Иван (Иоанн) означает "возлюбленный Богом", "милость Божия", "подарок Божий". Взрослого Ивана характеризуют такие черты как спокойствие и добропорядочность. Иван – неторопливый и к спешке относится крайне негативно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. Из таких ребят выходят отличные инженеры и технологи. В семейных отношениях Иван – это образцовый мужчина и отличный отец.

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Николай

Имя происходит от древнегреческого имени Николаос, переводящегося как "победитель народов". Николай – уравновешенный, трудолюбивый и трудоспособный мужчина. Он способен овладеть любой профессией, будет хорошо зарабатывать. В коллективе прост в общении, общителен. Николай легко увлекается женщинами. В любви страстный, но ревнивый.

Женские именины

Анастасия

С греческого языка имя Анастасия означает "возвращенная к жизни". Анастасия противоречива, склонна к быстрому изменению настроений и легкой нервозности, имеет отличную интуицию и аналитические способности. Она очень сентиментальна и доверчива, однако в то же время – семейно ориентированный человек. Любит мужчин с ярко выраженным мужеством. Верная и заботливая супруга.

Варвара

История имени связана с греческим словом "варвар", что означает инородец или чужак. Поэтому можно считать, что Варвара в переводе означает "чужеземка". Варвара очень сильная, активная и смелая, трудолюбивая и умеющая ставить перед собой цели, имеет сильную интуицию и часто полагается именно на нее. На работе Варвара – прекрасный сотрудник. Она редко работает там, где ей будет работать тяжело, любит решать новые задачи. Она с удовольствием занимается домашней работой и обустраивает быт. Мужчину выбирает долго и очень придирчиво.

Екатерина

Считается, что имя Екатерина имеет греческое происхождение, оно образовалось от греческого имени Αικατερίνη ("Хайкатерина"), что означает – "вечно чистая". Катяерина – честный и открытый человек. Она совершает правильные поступки и старается всегда говорить правду. Такая отличительная черта ей нередко вредит в жизни, но она не меняет своего поведения. Для нее правильные поступки важнее временной выгоды. Обычно она весела и легка в общении. Характеризовать Екатерину можно как приятную компанейскую девушку.

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Кира

К нам имя Кира пришло из греческой культуры и означало оно "госпожа". Впрочем, в греческую культуру имя Кира попало из древней Персии. Там оно звучало как Куруш, что в переводе означает "как солнце". А в персидскую культуру имя Кира (Куруш) пришло из санскрита и звучало оно как Киран. Это означало на санскрите "Луч света". Кира – отличный друг и верный товарищ. Она целенаправленна, талантлива и имеет нестандартное видение ситуации. Это позволяет ей добиться успеха в любой сфере. Кира – добрый руководитель и прекрасно умеет мотивировать людей. Дома она отличная хозяйка. Любит детей и становится великолепной мамой.

Ульяна

Считается, что имя Ульяна имеет общую этимологию с именами Юлия, Юлиана и происходит из древнеримского языка, впрочем значение несколько отличается и в переводе означает "принадлежность Юлию". Главными характеристиками Ульяны можно назвать ее честность и порядочность. Она с возрастом учится портить отношения с окружающими. Если в детстве она обязательно скажет негодяю о его низости, то с возрастом молча сделает выводы. Ульяна пытается никого не обидеть и прийти к взаимовыгодному решению в любой ситуации.

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