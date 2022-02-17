День ангела 17 февраля: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 17 февраля: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела — честь памяти святого или мученика, имя которого носит ребенок. Церковь утверждает, что именно в этот момент создается особая духовная связь между покровителем небес и христианином. ТСН.ua подготовил для вас список имен, которые 17 февраля празднуют свой День Ангела.

17 февраля 2022 года свои именины празднуют обладатели 21 имени: Андрей, Алексей, Александр, Борис, Аркадий, Василий, Иван, Дмитрий, Георгий, Кирилл, Иосиф, Михаил, Петр, Остап, Николай, Сергей, Серафим, Теодор, Юрий, Екатерина , Анна.

Мужские имена 17 февраля

Андрей

Имя происходит из Древней Греции и означает "мужественный". В детстве Андрей непоседлив и подвижен. Очень любит активные игры. Во взрослом возрасте становится импульсивным и непредсказуемым. Интересные факты об имени Андрей: он редко сожалеет о проделанном.

Алексей

Образовано от древнегреческого слова, которое переводится как "защищать". В детстве Алексей послушный и покладистый мальчик, любящий подвижные игры. Во взрослом возрасте становится миролюбивым, но довольно упрямым. Интересные факты об имени Алексей: часто проявляет амбициозность.

Александр

Имеет древнегреческое происхождение и означает "защищающий". В детстве Александр мечтательный и артистический. Во взрослом возрасте становится напористым и активным. Интересные факты об имени Александр: часто манипулирует другими людьми.

Борис

Пришло к нам из Древней Персии и переводится как "наследник". В детстве Борис – умный и послушный мальчик. Во взрослом возрасте становится честным, порядочным и совестливым. Интересные факты об имени Борис: очень популярен у женщин.

Аркадий

Происходит от греческого слова, которое означает житель Аркадии. В детстве Аркадий всеобщий любимец всех родственников. Во взрослом возрасте становится общительным, умеет погасить конфликт. Интересные факты об имени Аркадий: верен в браке.

17 февраля именины празднуют Андрей, Алексей, Александр, Борис, Аркадий, Василий, Иван Дмитрий / Pexels

Василий

Имя древнегреческое и переводится как царь. В детстве Василий очень спокоен мальчик, который может играть в одиночестве. Во взрослом возрасте становится приятным в общении, быстро находит друзей. Интересные факты об имени Василий: не любит грубость.

Иван

Древнеиудейское имя, означающее "подарок Божий". В детстве Иван сильно зависит от внешней оценки. Во взрослом возрасте становится добропорядочным и спокойным. Интересные факты об имени Иван: больше всего ценит семью.

Дмитрий

Пришло из Древней Греции и означает "посвящённый Деметри". В детстве Дмитрий подвижен и активен. Во взрослом возрасте становится спокойным и уравновешенным. Интересные факты об имени Дмитрий: не любит распускать слухи.

Георгий

Древнегреческое имя, которое переводится как "земледелец". В детстве Георгий – добрый и справедливый мальчик. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе. Интересные факты об имени Георгий: не любит спорить по пустякам.

Кирилл

Имя пришло из Древней Греции и означает "господин". В детстве Кирилл послушен, легко общается со взрослыми. Во взрослом возрасте становится столь сильным характером, что часто с ним трудно общаться. Интересные факты об имени Кирилл: любит шумные компании.

Иосиф

Древнееврейское библейское имя, которое можно перевести как "пусть Бог вознаградит". В детстве Иосиф любит движение, играет в активные игры. Во взрослом возрасте начинает ценить стабильность. Интересные факты об имени Иосиф: часто бывает одиноким, но это его не тяготит.

Михаил

Имя древнееврейское и означает "равный Богу". В детстве Михаил спокойный и незлобивый мальчик. Во взрослом возрасте становится дружелюбным и тактичным мужчиной. Интересные факты об имени Михаил: достаточно коммуникабельный.

17 февраля день ангела празднуют Георгий, Кирилл, Иосиф, Михаил, Петр, Остап, Николай, Сергей, Серафим, Теодор, Юрий / Pexels

Петр

Пришло к нам из Древней Греции и переводится как "непреклонный". В детстве Петр носит сильный характер, отличается мужеством. Во взрослом возрасте любит, когда его ценят окружающие. Интересные факты об имени Петр: хороший организатор.

Остап

Греческое имя, означающее "крепкий". В детстве Остап проявляет интерес к загадкам, очень любознательный. Во взрослом возрасте становится упорным и целеустремленным. Интересные факты об имени Остап: благодаря терпимости строит хорошую карьеру.

Николай

Древнегреческое имя, которое переводится как "победитель народов". В детстве Николай общителен и спокоен. Во взрослом возрасте становится выносливым. Умеет владеть собой. Интересные факты об имени Николай: очень важная в его жизни работа.

Сергей

Римское родовое имя, означающее "знатный". В детстве Сергей – активный мальчик, который может быть слишком уязвимым. Во взрослом возрасте становится оскорбительным. Интересные факты об имени Сергей: добросовестный работник.

Серафим

Имя еврейского происхождения, которое можно перевести как "огненный". В детстве Серафим самостоятельный и трудолюбивый мальчик. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе. Интересные факты об имени Серафим: щедр к своим друзьям.

Теодор

Древнегреческое имя, означающее "Божий дар". В детстве Теодор оптимистичен, добр и дисциплинирован. Во взрослом возрасте становится мужчиной, стремящимся к власти. Интересные факты об имени Теодор: упрямый и энергичный.

Юрий

По одной из версий это древнеславянское имя, которое можно перевести как "уважаемый". В детстве Юрий обожает животных. Во взрослом возрасте он становится сильным, любит решать свои проблемы. Интересные факты об имени Юрий: любит активный отдых.

Женские имена 17 февраля

17 ферваля именины празднуют Анна и Екатерина / Pexels

Екатерина

Происходит из Греции и значит "вечно чистая". В детстве Екатерина контактная девочка, хорошо учится. Во взрослом возрасте становится открытым и честным. Интересные факты об имени Екатерина: отлично сглаживает сложные моменты.

Анна

Древнегреческое имя, переводится как "добрая воля". В детстве Анна добрая и ласковая девочка. Во взрослом возрасте становится очень трудолюбивым. Интересные факты об имени Анна: отличается особой добротой.

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