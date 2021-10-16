День ангела 17 октября: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 17 октября: кого поздравлять с именинами в этот день

В этот день именины празднуют носители 11 имен.

День ангела — это почитание святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 17 октября празднуют: Василий, Вероника, Владимир, Дмитрий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тихон, Яков.

Мужские именины

Василий

Имя Василий имеет греческое происхождение и в переводе означает "царский". Василий не любить торопить события и поспешные принятия решений. Обычно он негласный лидер компании, поскольку все равно самое главное слово за ним. Чаще всего работа Василия связана с техникой и электронным оборудованием, но может успешно работать и в других отраслях. Нередко сам коллектив выдвигает Василия в руководители.

Владимир

Значение имени Владимир образуется из двух корней явно родственных со старонемецкого языке. Значение имени Владимир — "большая сила" или "большая власть". На работе Владимир — трудоголик. Любит доводить дело до конца и очень нервно реагирует, если его отвлекают по пустякам. Добросовестный, но не любит спешки. По-настоящему в близкий круг людей Володи попасть крайне сложно. В семье Владимир — оплот спокойствия. Не любит резких движений в жизни и тот же принцип переносит в семью.

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Дмитрий

Древние греки считали, что имя Дмитрия означает "посвященный богине Деметре". Дмитрий — настойчивый, изобретательный и с оригинальным складом ума человек. Его настойчивость легко передается окружающим. Дмитрий — надежный и хороший друг. Аналитический ум и сообразительность Дмитрия помогают ему быстро продвигаться по службе. Он умеет производить хорошее впечатление, что дает ему еще одно конкурентное преимущество в жизни. Надежность и основательность Дмитрия делают из него хорошего мужа и любящего отца.

Михаил

На Ближнем Востоке имя было популярным у евреев и первоначально звучало как Михаэль и в переводе означает "кто как Бог". Михаил с малого возраста — дружелюбный и общительный парень. Он обычно имеет замечательную коммуникабельность, с ним легко устанавливать контакт. Он не подвержен злопамятность, Михаил или прощает обиды или просто их забывает. В работе Михаил — ответственный и настойчивый работник. Он легко справляется с работой, связанной с руководством людьми, хотя и не сильно стремится к этому.

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Николай

Имя происходит от древнегреческого имени Николаос, что переводится как "победитель народов". Николай — уравновешенный, трудолюбивый и работоспособный человек. Он способен овладеть любой профессией, будет хорошо зарабатывать. В коллективе прост в общении, общительный. Николай легко увлекается женщинами. В любви страстен, но ревнив.

Павел

Имя Павел пришло к нам из латинского языка и в переводе имеет значение "малый" или "небольшой". Павел уделяет искреннее внимание к окружающим, он очень открытый человек. Работа и желание зарабатывать характерны для Павла. Он трудолюбив и настойчив.

Петр

Петр — это имя греческого происхождения и в переводе означает "скала" или "камень". Характерными для Петра чертами можно назвать его прямоту и склонность к независимости. Он не любит лицемерия и всячески отстаивает свое право говорить то, что думает. Его можно назвать идеалистом. Петр — это человек с горячим сердцем. Он ищет идеальные любовь и дружбу.

Степан

Лингвисты утверждают, что имя Степан происходит от греческого имени Стефанос и в переводе оно означает "венец" или "венок". Степан — это серьезный и привлекательный мужчина. Он психологически устойчив, а его сильный характер привлекает к себе множество людей. Так же люди замечают сильную волю Степана, что делает его еще более популярным. Он не любит заниматься саморекламой и не бросает слов на ветер. У Степана всегда много друзей и товарищей.

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Тихон

Тихон считается именем греческого происхождения, и происходит от имени богини удачи Тюхе. Некоторые специалисты все же утверждают, что имя Тихон означает "случай", "удача" или "судьба". Тихон — настоящий искренний друг, дорожит честью, любит спорт и имеет неплохие спортивные задатки. Он спокойный и целеустремленный, умеет достигать поставленной цели, все просчитывает, а потом берется за дело.

Яков

Яков — это имя еврейского происхождения. В переводе с иврита имя Яков означает "тот, кто следит". У Якова выделяются следующие характерные черты, как практичность и твердый волевой характер. Он довольно приземленный человек, не склонен летать в облаках. Он консервативен во многих вопросах. Яков любит стабильность, одновременно он коммуникабельный и веселый человек, который умеет радоваться жизни. Яков стремится к материальному благополучию, но не делает позорные поступки ради успеха.

Женские именины

Вероника

Историки утверждают, что имя Вероника происходит от имени Ференика, имени жены правителя Египта из династии Птолемеев. В переводе означает "приносящая победу". Вероника — яркая и позитивная, заряжает своим позитивом окружающих. Очень любит быть центром внимания и всячески к этому стремится. Она не любит заниматься чем угодно, не связанного с весельем. Работа Вероники скорее связана с ее любимым делом — быть центром внимания. Она может быть журналисткой или ведущей, хорошо подходят должности, где нужно много общаться и производить впечатление.

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