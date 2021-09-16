День ангела 17 сентября: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 17 сентября: кого поздравлять с именинами в этот день

В этот день день ангела отмечают носители 14 имен.

День ангела — это почитание святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 17 сентября празднуют: Александр, Василий, Григорий, Елена, Иван, Митрофан, Михаил, Моисей, Николай, Павел, Петр, Степан, Федор, Юлиан.

Мужские именины

Александр

Александр — это имя древнегреческого происхождения, в переводе означает "защищающий людей". В детстве Александру свойственны активность, мечтательность и настойчивость. Он любит производить хорошее впечатление, может быть хорошим другом, впрочем круг его друзей крайне ограничен. В работе Александр наибольшего успеха может достичь в предпринимательской деятельности. Именно отсутствие внешнего контроля позволяет ему проявить все свои таланты. Семейные отношения в жизни Александра занимают одно из важнейших мест. Он любящий муж и отец, обожает баловать своих домашних разными подарками и приятными сюрпризами.

Василий

Имя Василий имеет греческое происхождение и в переводе означает "царский". Василий не любить торопить события и поспешные принятия решений. Обычно он негласный лидер компании, поскольку все равно самое главное слово за ним. Чаще всего работа Василия связана с техникой и электронным оборудованием, но может успешно работать и в других отраслях. Нередко сам коллектив выдвигает Василия в руководители.

Григорий

Имя происходит от древнегреческого слова, означающего "неспящий". Григорий имеет повышенную душевную чувствительность, он легко уязвим. Старается всегда быть приятным в любом обществе. Уделяет большое внимание одежде и внешнему виду. Он приятный в общении и может освоить любую профессию.

Иван

Имя Иван (Иоанн) означает "помилован Богом", "милость Божья", "подарок Божий". Взрослого Ивана характеризуют такие черты как покой и добропорядочность. Иван — неторопливый и к спешке относится крайне отрицательно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. Из таких ребят выходят замечательные инженеры и технологи. В семейных отношениях Иван — это примерный муж и замечательный отец.

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Митрофан

Это имя переводится с латинского как "матерью обнаруженный", то есть ребенка, крещеного под этим именем, сходит Божественная благодать. Митрофан сильно подвержен влиянию со стороны матери, поэтому ему не присуща самостоятельность. В то же время, мужчине названным этим именем свойственны целеустремленность, обязательность, исполнительность, надежность, уступчивость, бесконфликтность, принципиальность и ответственность. А еще, эти мужчины имеют завышенное чувством справедливости. Митрофан избегает тесного общения с людьми.

Михаил

На Ближнем Востоке имя было популярным у евреев и первоначально звучало как Михаэль и в переводе означает "кто как Бог". Михаил с малого возраста — дружелюбный и общительный парень. Он обычно имеет замечательную коммуникабельность, с ним легко устанавливать контакт. Он не подвержен злопамятности, Михаил или прощает обиды или просто их забывает. В работе Михаил — ответственный и настойчивый работник. Он легко справляется с работой, связанной с руководством людьми, хотя и не сильно стремится к этому. Михаил к женщинам относится с особой трепетностью. Дети для Михаила очень важная составляющая семейной жизни.

Моисей

Существует несколько версий происхождения имени Моисей. Первый вариант — библейский, и в переводе с еврейского языка оно означает "извлеченный из воды". Если считать, что это имя происходит из древнего Египта, тогда оно переводится как "дитя". Мужчинам с именем Моисей свойственны такие черты характера, как прямолинейность, честность, справедливость, резкость, самоуверенность, обидчивость, лидерство, непредсказуемость, трудолюбие и настойчивость.

Николай

Имя происходит от древнегреческого имени Николаос, что переводится как "победитель народов". Николай — уравновешенный, трудолюбивый и работоспособный человек. Он способен овладеть любой профессией, будет хорошо зарабатывать. В коллективе прост в общении, общительный. Николай легко увлекается женщинами. В любви страстен, но ревнив.

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Павел

Имя Павел пришло к нам из латинского языка и в переводе имеет значение "малый" или "небольшой". Павел уделяет искреннее внимание к окружающим его людям, он очень открытый человек. Работа и желание зарабатывать характерны для Павла. Он трудолюбив и настойчив.

Петр

Петр — это имя греческого происхождения и в переводе означает "скала" или "камень". Характерными для Петра чертами можно назвать его прямоту и склонность к независимости. Он не любит лицемерия и всячески отстаивает свое право говорить то, что думает. Его можно назвать идеалистом. Петр — это человек с горячим сердцем. Он ищет идеальные любовь и дружбу.

Степан

Имя происходит от древнегреческого слова "Стефанос" и означает "венок". У Степана много друзей и знакомых, для него открыты все двери. Он быстро ориентируется в новой обстановке. Особенно хорошо чувствует себя в женском обществе. В семейной жизни отношения Степана с женой будут складываться не так безоблачно. Чрезмерная общительность будет давать повод для ревности.

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Федор

Федор — происходит от греческого имени Теодорос и означает "дар Божий". Федор — серьезный человек. В работе ко всему подходит ответственно, он умеет находить необычные и эффективные решения многих сложных задач. Обычно очень заботливый к своей семье.

Юлиан

Это имя имеет латинское происхождение и переводится как "тот, кто принадлежит к роду Юлиев". Юлиан наделен высокой самооценкой, самолюбием и лидерскими качествами, которые помогают ему добиваться своего. Настоящих друзей у Юлиана немного, поскольку он доверяет только тем, кого хорошо знает и считает честным и порядочным. Он часто пробует свои силы в творчестве. Отличительная черта Юлиана — стремление к свободе, он не терпит насилия над своей личностью.

Женские именины

Елена

Одной из теорий считается происхождение имени Елена от имени греческого бога Гелиоса. Так же считается, что имя Елена переводится как "солнечный свет" или "солнечный луч". Елена легко увлекается каким-либо делом. Пытается вязать, шить, вышивать. Характером больше похожа на отца. В юности производит впечатление замкнутой и застенчивой, но при более близком знакомстве можно увидеть в ней жизнерадостную, эмоциональную натуру с богатой фантазией. В отношениях Елена ждет полной самоотдачи, болезненно относится к тому, что отнимает у нее мужа — друзьям, работе, увлечениям. Поглощенная своими душевными переживаниями, равнодушна к бытовым проблемам.

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