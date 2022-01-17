День ангела 17 января: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 17 января: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела — честь памяти святого или мученика, имя которого носит ребенок. Церковь утверждает, что именно в этот момент создается особая духовная связь между покровителем небес и христианином. ТСН.ua подготовил для вас список имен, 17 января празднующих свой День Ангела.

17 января 2022 года свои именины празднуют обладатели 19 имен: Александр, Артем, Афанасий, Денис, Ефим, Иосиф, Клим, Лука, Николай, Остап, Павел, Прохир, Родион, Семен, Станислав, Степан, Тимофей, Филипп, Иаков.

Мужские имена 17 января

Александр

Происходит от древнегреческого "защитник". Имя часто встречается в Греции и других странах. Александр растет настойчивым, уверенным, рассудительным и смелым ребенком. Любит активные игры, но никогда не занимается хулиганством. В школе хорошо учится. Во взрослом возрасте Александр становится уверенным и гордым мужчиной, хорошим другом и семьянином.

Артем

Имя пришло к нам из Древней Греции и переводится как "посвящённый Артемиде". В раннем возрасте Артем очень подвижный и не капризный мальчик. У сверстников часто имеет авторитет, хотя в лидеры не стремится. Вырастает Артем у мужчины, который всегда уверен в себе и своих силах. Он прямолинеен, щедр, рационален, общителен. В отношении отношений может быть не постоянным.

Афанасий

Имеет древнегреческие корни, на украинский язык может переводиться как бессмертный. Ребенком Афанасий уравновешен и спокоен. Растет любознательным и мечтательным. Со сверстниками не ругается и старается всегда избегать каких-либо споров. В душе Афанасий искренний альтруист, стремящийся нести добро. Часто пользуется успехом у женщин, но может потерять голову, когда отношения развиваются слишком быстро.

17 января именины празднуют Александр, Артем, Афанасий / Pexels

Денис

Происходит от древнегреческого имени Дионисий, что означает "принадлежащий Дионису" (бог виноградарства, вина). В детстве активный и подвижный. Дениса часто переполняет положительную энергию. В общем, растет довольно послушным мальчиком. Во взрослом возрасте Денис всегда в центре внимания. Он достаточно аккуратный и удачливый мужчина, который имеет свои принципы и придерживается их.

Ефим

Имя имеет древнегреческие корни и переводится на украинский язык как "благочестивый". От природы артистичен, легко общается с людьми. С детства Ефим старается добиться всего своим трудом. Очень привязан к дому и семье. Отличается несколько консервативным отношением к пище.

Иосиф

Происходит от древнееврейского библейского имени, которое означает "будет добавлен", "пусть Бог вознаградит". С детства Иосиф отличается упрямым и самолюбивым характером. Бывает очень скрытным, что приводит к постоянным обидам с его стороны. Во взрослом возрасте это высоконравственный мужчина, который всегда придет на помощь друзьям.

Клим

Сокращенный вариант имени Климентий. Происходит от латинского слова, что означает "человечный". Клим в детстве отличается спокойным характером. Имеет тягу к знаниям и хорошо учится в школе. Во взрослом возрасте часто меняется. Становится более упорным и прагматичным. Изменение жизненных ситуаций переживает очень тяжело. Всегда пытается вести за собой других.

17 января празднуют свой день ангела Денис, Ефим, Иосиф, Клим / Pexels

Лука

Происходит из древнегреческого языка и означает свет. По своей натуре Лука очень серьезный и всегда помнит "кодекс чести". У мужчины свои идеалы, веру в которых довольно трудно поколебать. Обладает хорошим внутренним чувством, но всегда пытается руководствоваться только логикой.

Николай

Происходит от древнегреческого выражения "победитель народов". Часто Николай наделен противоречивыми качествами. Он может быть строгим и веселым, замкнутым и коммуникабельным, легким и напряженным. Поэтому окружающим понять мужчину бывает тяжело. В коллективе общителен. Может занимать руководящие должности.

Остап

Происходит от греческого имени Евстафий, что означает "твердый", "устойчивый". С детства Остап проявляет интерес к загадкам природы, любит учиться и познавать что-то новое. Во взрослом возрасте становится упорным, целеустремленным, хочет во всем разобраться до конца. Трудно сходить с людьми. Остапу всегда лучше наедине, а потому в компании он неразговорчив.

Павел

Происходит от древнеримского имени, что означает "младший". Сыновья в Древнем Риме часто называли именем отца, добавляя приставку “paulus”. В детстве Павел послушный и любознательный мальчик. Активный и отзывчивый малыш любит играть на улице со сверстниками. Во взрослом возрасте остается благоразумным. Павел всегда борется за справедливость, защищает слабых.

17 января именины у Остапа, Николая, Луки, Павла / Pexels

Прохор

Происходит от древнегреческого имени, что означает "быть впереди хора". С самого детства Прохир раздражителен и не очень общителен, но волшебный мальчик. Он трудоспособен и старается ответственно относиться к своему делу. Но Прохора нельзя назвать карьеристом. Также раздражительный и упрямый. Всегда стоит на своем.

Родион

Впервые имя появилось в Древней Греции. Имеет несколько вариантов перевода: "герой", "житель острова Родос", "розовый". Это уравновешенный и спокойный мужчина, который ко всем относится с дружелюбием. Родион готов прийти на помощь другу. Может быть строгим, но всегда здравомыслящий.

Семен

Имеет древнееврейское происхождение и означает "услышанный Богом в молитве". С детства у Семена хорошо развита интуиция, поэтому его сложно обмануть. Если оставаться с ним искренним, он будет прекрасным другом. В своих чувствах Семен устойчив и постоянен. Любит классификацию и логику. Главными его положительными чертами можно назвать трудолюбие и незлобивость.

Станислав

Имеет славянское происхождение. По мнению лингвистов означает "славный своим лагерем". Это имя довольно противоречивое, ведь у его обладателя часто уязвимый характер. Станислав практически всегда знает, что хочет добиться в жизни. Поэтому бросает вызов всем трудностям и выходит из любых поединков победителем. Станислав готов прийти на помощь, когда человек в этом нуждается.

17 января именины празднуют Прохор, Родион, Семен, Станислав, Степан, Тимофей, Филипп, Иаков / Pexels

Степан

Имя происходит от древнегреческого языка и означает "корона". В детстве Степан бывает непоседлив и подвижн. Готов играть в любые игры, если они активны. Обладает четким умом, а потому хорошо учится. Во взрослом возрасте отличается хорошо развитым чувством собственного достоинства.

Тимофей

Имеет греческое происхождение и переводится на украинский язык как "богобоязненный". С детства Тимофей отличается большим зарядом положительной энергии. Подвижен, любит активные игры. Во взрослом возрасте склонен к ревности, но не может жить без общения, а потому легко прощает.

Филипп

С древнегреческого переводится как "любящий лошадей". С детства Филипп довольно капризный и болезненный. Склонен к алчности, а потому не дает другим детям играть своими игрушками. Во взрослом возрасте часто бывает ленивым, а потому не всегда может раскрыть весь свой потенциал.

Иаков

Происходит от древнееврейского имени, означает "следующий". В детстве Яков очень активный мальчик. А во взрослом возрасте приобретает такие черты характера как прагматизм, хитрость, твердость в убеждениях. Иногда может предвидеть, что скоро произойдет, путем анализа. Не любит, когда ему рекомендуют на счет профессии. Хотя любая карьера Якову не дается легко.

Женские имена 17 января

17 января празднуют свои именины только мужчины.

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