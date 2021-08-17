День ангела 18 августа: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 18 августа: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела в этот день празднуют носители шести имен.

День ангела — это почитание святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 18 августа празднуют: Дарина, Евдокия, Иван, Кристина, Мария, Нонна.

Мужские именины

Иван

Имя Иван (Иоанн) означает "помилован Богом", "милость Божья", "подарок Божий".

Взрослого Ивана характеризуют такие черты как покой и добропорядочность. Иван неторопливый и в спешке относится крайне отрицательно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. В бизнесе легко решают организационные вопросы, уверенно чувствуют себя в окружении творческих людей. Из таких ребят выходят замечательные инженеры и технологи. Их серьезное отношение к работе вызывает уважение коллег и руководства.

В семейных отношениях Иван — это примерный муж и замечательный отец. Он тщательно подходит к выбору любимой. Обычно Иван — идеальный отец, хотя иногда чрезмерно балует детей.

Женские именины

Дарина (Дарья)

У имени Дарина нет единой версии происхождения. Одни исследователи считают, что это слово персидское, которое означает "обладающая благами". А другие ученые уверены, что это славянское слово, которое означает "дарованная".

Дарья легко и быстро принимает решения, над которыми другие могут рассуждать неделями. В работе Дарья — замечательный исполнитель, но руководящие должности могут даваться ей с трудом. Дарья болезненно относится к любой критике и редко возьмет на себя ответственность за отрицательный результат.

Ее легкое отношение к жизни распространяется и на семейные отношения. Дарья больше любит непринужденный флирт и отношения без обязательств. Семью создает достаточно поздно, что ее саму не волнует, но сильно огорчает ее близких.

Евдокия

Имя Евдокия появилось в Византии, образовалось оно от слова "еудокиа", что в переводе с древнегреческого языка означает "благодарность", "доброе желание", "благоволение".

Девушки с этим именем красивы и имеют стройную фигуру, притягивают взгляды мужчин. Евдокия ухаживает за своей внешностью, постоянно в курсе модных тенденций. Наделена гордостью и самомнением, не выносит критических замечаний, по внутреннему составу чувствительная и уязвимая девушка.

Она доверяет тем, кто ей дорог. Евдокия — общительная и откровенная, умеет понимать шутки. Женщина с этим именем — энергичная и твердая и способна достичь многого в своей профессии. Служебные обязанности не станут мешать созданию хорошей семьи. Во взаимоотношениях для нее нет середины — или идеал, или ничего. Поскольку требования к выбору мужа завышены, с замужеством Евдокия затягивает. Однако поздний брак оказывается счастливым.

Кристина

Имя Кристина имеет греческое происхождение и в переводе имеет значение "имени Христа" или "посвященная Христу".

Кристина предпочитает красивую жизнь. Она рисует себе картинку как в журнале и стремится воплотить ее в жизнь. Ее можно охарактеризовать как доброжелательную и коммуникабельную девушку. Она легко находит друзей и они помогают ей по жизни.

На работе Кристина не любит принимать поспешные решения. Она все должна взвесить и знать все за и против. Отлично работает на ответственных должностях, но только там где не требуется скорость реакции. В то же время она может быть хорошим командным работником, легко находит с коллективом общий язык.

Семья для Кристины значит очень много. Для нее важен домашний уют, поэтому Кристина не любит обсуждать семейные дела. Всю свою энергичность данную от природы, после замужества направляет на обустройство семейной жизни и дома. Особенно это касается периода, когда появятся дети.

Мария

Имя Мария имеет древнееврейское происхождение. Существует несколько значений имени — "горькая", "печальная", "отвергнутая".

Мария — добрая, нежная, спокойная девочка. Она очень уязвима, тяжело переживает даже небольшое замечание в свой адрес. В то же время в ее характере присутствует твердость, достоинство, способность постоять за себя. Она ответственно относится к учебе в школе и всегда старательно исполняет домашние обязанности.

В работе Мария может долго искать себе дело по душе, еще с детства тяготеет к творчеству и нередко ее работа связана с ним. В то же время, Машу можно назвать карьеристкой, она трудолюбивая и очень честная.

Главное в жизни Марии — это семья. Она создает семью довольно поздно, но это позволяет ей совершить этот поступок вполне осознанно и взвешенно. Очень любит своих детей, а так же обожает семейные вечера.

Нонна

Лингвисты утверждают, что имя Нонна имеет древнеримские корни, но не могут сойтись в его точном значении. Одни утверждают, что имя Нонна происходит от латинского nonus (переводится как "девять"). Другие говорят, что имя Нонна означает "монахиня", а происходит от латинского nonnus ( "монах").

У Нонны общительный и легкий характер. Она любит быть в центре внимания, а ее прекрасное чувство юмора и элегантность дополняют прекрасный образ привлекательной женщины. К дружбе Нонна относится очень трепетно, а ближайшие ее друзья обычно идут с ней с самого детства. К ней нередко обращаются за советом, ведь Нонна умеет увидеть то, что действительно человеку нужно.

В работе женщина с этим именем проявляет трудолюбие, нестандартный взгляд на любую проблему и умение достигать результата. Это все позволит ей достичь серьезных успехов в трудовой деятельности и укрепить материальное положение.

В семье Нонна — хорошая хозяйка, хотя домашние дела не особо ее вдохновляют. Мама она строгая, хотя детей своих очень любит. Еще можно отметить, что семья непременно будет жить интересной и насыщенной жизнью. Нонна не даст скучать своим близким.

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