День ангела 18 декабря: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 18 декабря: кого поздравлять с именинами в этот день

В этот день отмечаются только мужские именины.

День ангела – это чествование святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называется именинным.

День ангела (именины) 18 декабря отмечают: Геннадий, Захар, Илья, Сергей.

Мужские именины

Геннадий

Имя Геннадий – это имя греческого происхождения. Переводится оно как "благородное" или "благородное происхождение". Еще есть значение имени Геннадий — "рожденный Гермесом" или "рожденный Зевсом". Геннадий аккуратен и наделен особой чистоплотностью, хорошими волевыми качествами и сильной нервной системой. Он серьезный, спокойный и нацеленный на результат мужчина, любит поговорить и перед принятием важного решения хорошо подумать. Иногда страдает самолюбием и болезненно реагирует на замечания, даже если они обоснованы. Он не стремится к карьерным вершинам, любит спокойную и неспешную работу с гарантированным результатом.

Захар

Лингвисты утверждают, что имя Захар происходит от библейского имени Захария и в переводе значения этого имени — "Яхве упомянул". Захара характеризуют такие особенности как спокойствие, добродушие и скромность. Захар – это чуткий человек. Он всегда придет на помощь друзьям, если может помочь им. Нередко люди пользуются его добротой, но он, даже узнав это, не прекращает делать добро.

Илья

Значение имени Илья в переводе с древнееврейского языка означает "Яхве – мой бог" или "Мой бог Господь". В общем Илья дружелюбен, это помогает ему легко заводить знакомства и находить общий язык с разными людьми. Семья в жизни Ильи, можно сказать самая главная составляющая. Илья ищет человека похожего на него в отношении к жизни и по темпераменту. Любит детей и обычно хочет их много.

Сергей

Как утверждают историки, Сергей – это римское родовое имя. Более глубокая этимология имени трудна, поскольку сам род Сергеев относит себя вплоть до этрусков, а то и троянцев. Некоторые специалисты утверждают, что значение имени Сергей – "высокий" или "знатный". Все Сергеи достаточно обидчивы. Их можно задеть даже малейшей критикой. Сергей очень непредсказуем. У него хорошая интуиция, он способен видеть людей насквозь. С ним невозможно не поругаться и трудно ужиться.

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Женские именины

Поскольку женские имена сегодня в православном календаре отсутствуют, чтобы назвать рожденную в этот день девочку соблюдая традиции, следует прежде всего обратить внимание на ближайшие дни рождения ребенка дни.

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