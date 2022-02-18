День ангела 18 февраля: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 18 февраля: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела — честь памяти святого или мученика, имя которого носит ребенок. Церковь утверждает, что именно в этот момент создается особая духовная связь между покровителем небес и христианином. ТСН.ua подготовил для вас список имен, которые 18 февраля празднуют свой День Ангела.

18 февраля 2022 года свои именины празднуют обладатели 6 имени: Антон, Феодосий, Михаил, Александра, Василина, Агата.

Мужские имена 18 февраля

Антон

Есть две версии происхождения имени. Согласно одной, оно пришло к нам из славянского племени антов и означает "воинственный". За другой это древнегреческое имя, которое переводится как "вступающий в бой". В детстве Антон легко вливается в любой коллектив, умеет располагать к себе. Во взрослом возрасте становится свободолюбивым и мужественным. Обычно все свои переживания держит на себе. Интересные факты об имени Антон: хорошо развитая интуиция.

Феодосий

Происходит от греческого имени со значением Божий дар. В детстве Феодосий добродушный мальчик, много улыбающийся и несущий окружающим только позитив. Часто обижается на плохие слова или действия. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе, часто спорит. Интересные факты об имени Феодосий: очень медленный человек, не любящий спешить.

18 февраля именины празднуют Антон, Феодосий, Михаил / Pexels

Михаил

Древнееврейское имя, которое означает "равный Богу". В детстве Михаил самостоятельный мальчик, любящий получать задания по дому. Достаточно сильно привязывается к матери. Во взрослом возрасте становится дружелюбным, тактичным, никогда не скажет плохого о другом человеке. Интересные факты об имени Михаил: терпеливый в отношениях, может долго добиваться любимую.

Женские имена 18 февраля

Александра

Греческое имя, которое можно перевести как "защитница". В детстве Александра целеустремленная, хорошо учится. Она надежная подруга, которой можно поведать свои секреты. Во взрослом возрасте становится несколько потайной, часто замыкается на себе. Не прощает даже малейшей лжи. Интересные факты об имени Александра: очень любит путешествовать.

18 февраля день ангела празднуют Александра, Василиса, Агата / Pexels

Василиса

Это имя греческое и означает "царица". В детстве Василиса неконфликтная девочка. Она не любит ссориться и почти никогда не обижается. Отличается лидерскими качествами. Во взрослом возрасте становится изобретательным, ответственным и очень энергичным. Интересные факты об имени Василиса: стремится к совершенству и обладает хорошим вкусом.

Агата

Пришло к нам из Древней Греции и переводится как "хорошая". В детстве Агата жизнерадостна и энергична. Много времени проводит со сверстниками, любит активные игры. Во взрослом возрасте становится рассудительным и независимым. Ее главные черты характера: логичность и практичность. Интересные факты об имени Агата: не терпит лжи и предательства.