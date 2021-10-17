День ангела 18 октября: кого поздравлять с именинами в этот день

В этот день отмечаются только мужские именины.

День ангела — это почитание святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 18 октября празднуют: Алексей, Гавриил, Григорий, Денис, Евдоким, Иннокентий, Кузьма, Макар, Матвей, Петр, Тихон, Филипп.

Мужские именины

Алексей

Имя Алексей с греческого языка переводится как "предохраняющий". Большинство владельцев такого имени — очень терпеливые люди. Они всегда уверены в своих силах. Алексей всегда старательно исполняет свои обязанности. Он способен сделать хорошую карьеру в различных отраслях. Также Алексею присущи такие черты как вдумчивость, тактичность от природы и умение общаться с людьми.

Гавриил

В переводе с древнееврейского — божественный воин. В Библии Гавриил — ангел, который, согласно "Евангелию от Луки", сообщил священнику Захарию о рождении Иисуса. Эти мужчины — лидеры. Знают иностранные языки. Рационалисты. Они всегда поступают взвешенно, обдумывая каждый шаг. Не поддаются влиянию, могут выслушать совет, но сделают по-своему. Гавриил имеет хорошую интуицию, коммуникабельны, им присущи и карьеристскими рассуждения, и они нередко достигают успехов в жизни, преодолевают препятствия и не останавливаются перед трудностями в делах и работе.

Григорий

Имя происходит от древнегреческого слова, означающего "неспящий". Григорий имеет повышенную душевную чувствительность, он легко уязвим. Старается всегда быть приятным в любом обществе. Уделяет большое внимание одежде и внешнему виду. Он приятный в общении и может освоить любую профессию.

Денис

Имя Денис — это одна из форм имени Дионисий, с древнегреческого переводится как "посвященный Дионису". Денис — веселый и общительный человек. Он склонен к аналитической работе, что вовсе не исключает прекрасное воображение. Он может легко работать как в театре, так и банковским аналитиком. Он может быть ярким и экспрессивным, но только в привычной компании. В компании с ним вам редко будет скучно, он умеет приятно проводить время.

Евдоким

Евдоким происходит от древнегреческого языка и переводится как "хорошо прославленный". Обладатель этого имени спокоен и уравновешен, знает, как обращаться с людьми, наделен магическим даром внушать окружающим уверенность в том, что он человек, способный на выдающиеся поступки. К тому же это действительно так, и первое впечатление никогда не бывает обманчивым. Евдоким не конфликтен, общительный, но упрямый. Любит мастерить, и у него это хорошо получается. У Евдокима золотые руки, вся работа по обустройству дома — на его плечах, может самостоятельно разобрать и собрать машину, но не любит, когда его подгоняют. Работает медленно, но уверенно.

Иннокентий

Это имя пришло к нам из Византии и переводится как "невиновный". Характер у Иннокентия покладистый, замкнутый, он домосед, аккуратный и немножко брезгливый, хороший дипломат и любитель животных. В раннем детстве часто болеет. Он очень скромен и продвигается к цели медленно, трудно сходится и так же нелегко расстается с людьми. Может работать в искусстве, на производстве, может быть церковнослужителем.

Кузьма

В переводе с греческого Кузьма (Косма) означает "кузнец". Кузьма — чувствительный человек. Он легко поддается влиянию друзей. Не всегда уверен в себе, хотя бывает упрям и настойчив, иногда безосновательно говорит "нет", что является лишь способом самоутверждения. Кузьма — молчаливый, терпеливый, обязательный, хорошо приспосабливается к обстоятельствам, любит путешествовать. Мужчина с этим именем выбирает профессии, связанные с поездками.

Макар

Макар — это имя греческого происхождения в переводе с греческого имеет значение "блаженный", "счастливый". Макар — сдержанный, уравновешенный и скромный. Эти качества позволяют ему с легкостью расположить к себе окружающих, а вот пользуется он этим редко. Макар не бросает слов на ветер, а если пообещал что-то, то сделает все возможное, чтобы выполнить обещание.

Матвей

Матвей — это древнееврейское имя, известное оно с давних времен. Буквальный перевод — "подаренный Богом". У взрослого Матвея не все всегда складывается в жизни хорошо. Из-за своей скромности они не выделяются в толпе. Матвей не любит конфликты и споры. Ему может стать плохо, если он становится участником или свидетелем каких-либо конфликтов. Матвей — скромный и честный, если его обвиняют во лжи, то он яростно доказывает свою правоту. От Матвея можно ожидать непредсказуемых поступков.

Петр

Петр — это имя греческого происхождения и в переводе означает "скала" или "камень". Характерными для Петра чертами можно назвать его прямоту и склонность к независимости. Он не любит лицемерия и всячески отстаивает свое право говорить то, что думает. Его можно назвать идеалистом. Петр — это человек с горячим сердцем. Он ищет идеальные любовь и дружбу.

Тихон

Тихон считается именем греческого происхождения, и происходит от имени богини удачи Тюхе. Некоторые специалисты все же утверждают, что имя Тихон означает "случай", "удача" или "судьба". Тихон — настоящий искренний друг, дорожит честью, любит спорт и имеет неплохие спортивные задатки. Он спокойный и целеустремленный, умеет достигать поставленной цели, все просчитывает, а потом берется за дело.

Филипп

Филипп — это имя греческого происхождения. Считается, что наиболее точное значение имени Филипп — "любящий лошадей". Филипп — сдержанный человек, он умеет себя показать с лучшей стороны и занимает высокое положение в обществе. Ради места под солнцем он готов хитрить и обманывать, но обычно он пытается делать это тайно. Его общительный характер привлекает много людей, так что у Филиппа много товарищей. Для удачной семейной жизни Филиппу нужна спокойная и терпеливая жена.

Женские именины

Поскольку женские имена сегодня в православном календаре отсутствуют, чтобы назвать родившуюся в этот день девочку следуя традициям, следует прежде всего обратить внимание на ближайшие ко дню рождения ребенка дни.

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