День ангела 18 сентября: кого поздравлять с именинами в этот день

В этот день именины отмечают носители 11 имен.

День ангела — это почитание святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 18 сентября празднуют: Александр, Алексей, Глеб, Давид, Елизавета, Ефим, Захар, Ираида, Максим, Раиса, Федор.

Мужские именины

Александр

Александр — это имя древнегреческого происхождения, в переводе означает "защищающий людей". В детстве Александру свойственны активность, мечтательность и настойчивость. Он любит производить хорошее впечатление, может быть хорошим другом, впрочем круг его друзей крайне ограничен. В работе Александр наибольшего успеха может достичь в предпринимательской деятельности. Именно отсутствие внешнего контроля позволяет ему проявить все свои таланты.

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Алексей

Имя Алексей с греческого языка переводится как "предохраняющий". Большинство владельцев такого имени — очень терпеливые люди. Они всегда уверены в своих силах. Алексей всегда старательно исполняет свои обязанности. Он способен сделать хорошую карьеру в различных отраслях. Также Алексею присущи такие черты как вдумчивость, тактичность от природы и умение общаться с людьми.

Глеб

Лингвисты утверждают, что имя Глеб происходит от древнескандинавского и в переводе имеет значение "наследник бога". В детстве Глеб отличается серьезностью и смелостью. Впрочем, во время игр он абсолютно обычный ребенок. В целом мальчик растет веселым и добрым ребенком. Во взрослом возрасте он такой же серьезный и спокойный. Глеб не любит поспешных решений. Иногда может создаваться впечатление, что Глеб нелюдимый и даже мрачный, но это совсем не так. Он очень ответственный человек, а потому не любит пустых слов.

Давид

С именем Давид связаны все аврамических религии, такие как христианство, ислам и иудаизм. В переводе с иврита имя Давид означает "любимый" или "любимец". Давида с самого детства характеризует целостность и прекрасный баланс качеств. Обычно Давид вырастает смелым и настойчивым человеком. Уверенность в своих силах и добродушие всегда притягивает людей. У Давида много друзей и хороших товарищей, что нередко помогает ему в жизни.

Захар

Лингвисты утверждают, что имя Захар происходит от библейского имени Захария и в переводе значение этого имени — "Яхве вспомнил". Захара характеризуют такие особенности как спокойствие, добродушие и скромность. Захар — это чуткий человек. Он всегда придет на помощь друзьям, если может им помочь. Нередко люди пользуются его добротой, но он даже узнав об этом не перестает делать добро.

Ефим

Считается, что имя Ефим имеет древнегреческое происхождение и переводится как "благочестивый" или "доброжелательный". Ефим хорошо разбирается в людях. Он точно знает, как и с кем себя вести, чем умело пользуется в достижении своей цели. Еще можно отметить мечтательность Ефима. С посторонними он общается на более поверхностные темы, а вот по-настоящему открытым бывает только с самыми близкими. Ефим не спешит с созданием семьи и готов искать "ту единственную" хоть всю жизнь.

Максим

Происхождение этого имени имеет римские корни, а пошло оно от родового имени Maximus. Историки утверждают, что имя Максим означает "большой". Максим — это уверенный человек, он стремится достичь значительного места в обществе и материального благосостояния. Максим — коммуникабельный и умеет подать себя. В работе Максим не рвется к особым высотам, но и за маленькую зарплату работать не будет. Часто его работа связана с его успехами в точных науках.

Федор

Федор — происходит от греческого имени Теодорос и означает "дар Божий". Федор — серьезный человек. В работе ко всему подходит ответственно, он умеет находить необычные и эффективные решения многих сложных задач. Обычно очень заботливый к своей семье.

Женские именины

Елизавета

Считается, что имя Елизавета имеет древнееврейское происхождение и переводится как "Бог мой — клятва", "чтит Бога". У Елизаветы сложный характер. Она добрая и капризная, веселая и напряженная. У нее прекрасное чувство юмора, которое ее выручает по жизни. Она простодушная и обладает особой чувствительностью, что делает ее весьма уязвимой. Елизавета общительная и находит себя в профессиях, связанных с общением. Она имеет прекрасную интуицию, поэтому выбирает оптимальные решения, которые сама не сможет объяснить.

Ираида

Ираида — это имя греческого происхождения и означает оно — "из рода Геры". Ираида — строгая, щепетильная и целеустремленная женщина. Она требовательна к себе и окружающим, а потому не любит пустой траты времени. Ираида обладает отличным вкусом и умеет хорошо выглядеть. В большинстве случаев становится успешной и достигает хорошего положения в обществе, но ее высокомерие отталкивает от нее людей. С ней могут чувствовать спокойно только такие же сильные и волевые люди.

Раиса

Имя Раиса происходит из греческого языка и означает "беззаботная" или "легкомысленная". Раису можно охарактеризовать, как энергичную, независимую и направленную особу. Она в меру самолюбива, но умеет прислушиваться к чужому мнению. При этом лидерские качества Раисы, присущие ей с детства, только усиливаются. Раиса умеет увлечь людей, ведь она всегда делится результатом успеха. Еще одной сильной стороной Раисы можно назвать ее коммуникативный талант. Она умеет находить общий язык почти со всеми и ее интерес к собеседнику абсолютно искренен.

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