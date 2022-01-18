День ангела 18 января: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 18 января: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела — на честь памяти святого или мученика, имя которого носит ребенок. Церковь утверждает, что именно в этот момент создается особая духовная связь между покровителем небес и христианином. ТСН.ua подготовил для вас список имен, которые 18 января празднуют свой День Ангела.

18 января 2022 свои именины празднуют обладатели 10 имен: Иосиф, Григорий, Лукьян, Роман, Матвей, Хома, Сергей, Евгения, Аполлинария, Татьяна.

Мужские имена 18 января

Иосиф

Имеет древнееврейское происхождение, означает "прибыль", "увеличение". В детстве Иосиф может быть несколько раздражительным, ему трудно ублажить, но эта черта характера быстро меняется на дружелюбие. Во взрослом возрасте этот мужчина всегда придет на помощь, добрый и покладистый. Иосиф – хороший отец и муж.

Григорий

Имя греческого происхождения, которое можно перевести как "не сплю". Ребенком Григорий растет подвижным и активным. Он всегда открыт ко всему новому, стремится к знаниям, поэтому хорошо учится в школе. Во взрослой жизни может стать несколько дерзким и импульсивным. Григорий часто вступает в споры и пытается выйти из них победителем. Достаточно целеустремлен, что помогает ему в работе.

Лукьян

Происходит от латинского слова, которое означает свет. С детства Лукьян отличается мягким и лёгким характером. Охотно берется за обучение и получает хорошие результаты. Во взрослом возрасте Лукьян остается ответственным и целеустремленным. С людьми сходится легко и быстро. Это открытый человек с прекрасным чувством юмора.

Роман

Есть две версии происхождения этого имени. По одной она пришла к нам из Греции и означает "сильный". По другому происхождению имя латинское и переводится как “римский”. В детстве Роман отличается активностью и веселостью, ему не нравится однообразие. Во взрослом возрасте у мужчины появляются такие черты характера как трудолюбие, желание развиваться, любознательность. В компаниях Роман всегда главный шутник.

18 января именины празднуют Иосиф, Григорий, Лукьян, Роман, Матвей, Фома и Сергей / Pexels

Матвей

Имеет древнееврейские корни и означает "Божий дар". В детстве Матвей очень спокоен снаружи, но легко выходит из себя, о чем потом жалеет. Этот мужчина постоянно переживает за свое будущее, но всегда надеется, что ему помогут близкие люди. Матвей произрастает миротворцем и настоящим дипломатом. Он достаточно скромен и склонен к самокритике. К отношениям всегда относится серьезно.

Фома

Это древнее библейское имя, которое можно перевести как близнец. В детстве Фома любознательный и имеет хорошее воображение. Часто увлекается естественными науками, а также механикой. Очень любит что-то конструировать. Во взрослом возрасте Фома не стремится стать лидером, не идет на конфликты и в целом остается со всеми дружелюбными. Легко вливается в коллектив.

Сергей

Происходит от слова Сергиус, которое было римским родовым именем, что означает высокий. В детстве Сергей может быть достаточно болезненным мальчиком, но с возрастом начинает заниматься спортом и становится крепче. Мужчина становится добросовестным, старается всегда выполнять свои обещания. С родными может быть покладистым и заботливым. В отношениях предпочитает спокойных и ласковых женщин. С проблемами пытается справиться самостоятельно.

Женские имена 18 января

Евгения

Происходит из греческого слова, которое переводится как "высокоблагородная". В детстве Евгения покладистая и спокойная девочка с ровным характером. Но при этом она никогда не бывает одинокой, легко находит общий язык с окружающими. Во взрослом возрасте Евгения остается спокойной и тихой. Но также в ее характере появляется серьезность, стойкость и смелость.

18 января свой день ангела празднуют Евгения, Аполлинария и Татьяна / Pexels

Аполлинария

Имеет древнеримское происхождение и означает "принадлежит Аполлону". В детстве очень отзывчивая и дисциплинированная девочка. Она дружелюбна, знает как понравиться людям. Не любит критику в свой адрес и может неадекватно относиться к ней. Во взрослом возрасте становится очень трудолюбивым. Особое значение в жизни Аполлинарии имеет семья, а не карьера.

Татьяна

Есть две версии происхождения. По одной это имя пришло к нам из древнеримского имени Тати, который был знаменитым царем. За другой его переводят как "основательница". В детстве Татьяна очень упряма, быстро становится самостоятельной. С другими детьми ладит плохо, девочка часто замкнута в себе, а потому редко находит новых друзей. Со взрослой Татьяной очень трудно ужиться из-за непростого характера. Это обидчивая и ранимая женщина с постоянной сменой настроения. Искренний альтруизм выражает только в общении с близкими. Из-за истерики и капризов Татьяне трудно найти вторую половинку. Но как только она почувствует себя любимой, начинает проявлять нежность.

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