День ангела 19 декабря: кого поздравлять с именинами в этот день

В этот день празднуют только мужские именины.
День ангела – это чествование святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называется именинным.
День ангела (именины) 19 декабря отмечают: Максим и Николай.
Мужские именины
Максим
Происхождение этого имени имеет римские корни, а произошло от родового имени Maximus. Историки утверждают, что имя Максим означает "большой". Максим – это уверенный мужчина, он стремится достичь значительного места в обществе и материального благополучия. Он коммуникабельный и умеет преподнести себя. В работе Максим не рвется к особым высотам, но и за маленькую зарплату работать не будет. Часто его работа связана с успехами в точных науках.
Читайте также: Имя Максим и его значение. Происхождение имени, характер, совместимость с другими именами
Николай
Имя происходит от древнегреческого имени Николаос, переводящегося как "победитель народов". Николай – уравновешенный, трудолюбивый и трудоспособный мужчина. Он способен овладеть любой профессией, будет хорошо зарабатывать. В коллективе прост в общении, общителен. Николай легко увлекается женщинами. В любви страстный, но ревнивый.
Женские именины
Поскольку женские имена сегодня в православном календаре отсутствуют, чтобы назвать рожденную в этот день девочку соблюдая традиции, следует прежде всего обратить внимание на ближайшие дни рождения ребенка дни.
Читайте также:
- Доброе утро: пожелание доброго утра в прозе, своими словами, в картинках
- Выходные и государственные праздники в декабре: сколько будем отдыхать
- Церковные праздники в декабре 2021 года: православный календарь на месяц