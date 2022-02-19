День ангела 19 февраля: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 19 февраля: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела — честь памяти святого или мученика, имя которого носит ребенок. Церковь утверждает, что именно в этот момент создается особая духовная связь между покровителем небес и христианином. ТСН.ua подготовил для вас список имен, которые 19 февраля празднуют свой День Ангела.

19 февраля 2022 года свои именины празднуют обладатели 12 имен: Анатолий, Александр, Дмитрий, Василий, Арсений, Севастиан, Иван, Максим, Юлиан, Мария, Кристина, Марта.

Мужские имена 19 февраля

Анатолий

Пришло к нам из Древней Греции и означает житель Анатолии. В детстве Анатолий замкнут в себе, застенчивый. Во взрослой жизни становится настоящим романтиком. Справедлив, никогда не обидит с опала. Интересны факты об имени Анатолий: в критических ситуациях может пойти вопреки большинству.

Александр

Древнегреческое имя, которое переводится как "обороняющий". В детстве Александр артистический и мечтательный. Во взрослом возрасте становится несколько напористым и очень активным. Интересные факты об имени Александр: умеет быть настоящим другом.

Дмитрий

Имя пришло к нам из Древней Греции и означает "посвящённый Деметри". В детстве Дмитрий подвижен мальчик, который может быть непослушным. Во взрослом возрасте становится совсем непохожим на детскую версию себя. Спокойный и уравновешенный. Интересны факты об имени Дмитрий: имеет свое мнение по любому вопросу.

Василий

С древнегреческого имя переводится как "царь". В детстве Василий спокоен мальчик, который не любит резвиться. Во взрослом возрасте становится приятным в общении, дружелюбным. Интересные факты об имени Василий: сделает все или сохранить дружбу.

Арсений

Греческое имя, означает "мужественный". В детстве Арсений застенчивый и покладистый мальчик. Во взрослом возрасте становится таким же мягким мужчиной. Обладает творческими талантами. Интересные факты об имени Арсений: часто пускает все на самотек.

19 февраля именины празднуют Анатолий, Александр, Дмитрий, Арсений, Василий, Севастиан, Иван, Максим, Юлиан / Pexels

Севастиан

В переводе с латинского имя означает "родом из Севастии". В детстве Севастиан упрям ​​и конфликтен, а нотации только усугубляют ситуацию. Во взрослом возрасте становится импульсивным и энергичным. Интересные факты об имени Севастиан: не очень любит работать.

Иван

Древнеиудейское имя, которое переводится как "милость Божия". В детстве Иван больше всего привязывается к матери. Зависит от наружной оценки. Во взрослом возрасте становится спокойным и добропорядочным. Интересные факты об имени Иван: его трудно вывести из себя.

Максим

Имя пришло из Рима и означает "большой". В детстве Максим чуткий и добрый мальчик, прекрасно сходящийся с людьми. Во взрослом возрасте становится уверенным в своих силах мужчиной. Интересны факты об имени Максим: у него много друзей, благодаря чему получает немало материальных выгод.

Юлиан

Латинское имя, которое можно перевести как из рода Юлиев. В детстве Юлиан отличается лидерскими качествами, не любит баловства и веселья. Во взрослом возрасте становится уверенным в себе. Не терпит, когда на него кричит начальство. Интересные факты об имени Юлиан: пользуется особой популярностью у женщин.

Женские имена 19 февраля

19 февраля день ангела празднуют Мария, Кристина, Марта / Pexels

Мария

Происходит из древнееврейского языка и означает горькая. В детстве Мария порядочная и ласковая. Бывает плаксивой. Во взрослом возрасте становится более уверенной в себе и общительной, но остается дружелюбной. Интересные факты об имени Мария: любит следить за собой.

Кристина

Образовалось от латинского слова, которое можно перевести как "посвященное Христу". В детстве Кристина спокойная, воспитанная и послушная девочка. Во взрослом возрасте становится наблюдательным, носит достаточно сильный характер. Интересны факты об имени Кристина: в свою жизнь пускает далеко не каждого.

Марта

Древнееврейское имя, означающее "известная". В детстве Марта эмоциональна, несколько эгоистична, самовлюблена. Во взрослом возрасте становится деловой и уравновешенной женщиной. Стремится к поставленной цели. Интересные факты об имени Марта: может быть безжалостной и коварной, если ей нужно чего-то достичь.

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