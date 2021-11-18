День ангела 19 ноября: кого поздравить с именинами в этот день

В этот день именины отмечают носители 14 имен.

День ангела – это чествование святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 19 ноября отмечают: Александра, Анатолий, Арсений, Василий, Виктор, Гаврила, Даниил, Илья, Константин, Никита, Николай, Нина, Павел, Серафима.

Мужские именины

Анатолий

Это имя греческого происхождения и переводится как "восток", "восточный", "восходящий". Анатолий — волевой, упрямый мужчина с изменчивым характером. Он не любит проигрывать, одновременно может найти общий язык с кем-либо, особенно, если ему что-то нужно.

Арсений

Имя Арсений происходит из греческого языка и в переводе означает "мужской" или "мужественный". Арсению присущи эгоизм и самолюбие. В то же время, он может быть застенчивым и добродушным мужчиной.

Василий

Имя Василий имеет греческое происхождение и в переводе означает "царский". Василий не любит торопить события и поспешные принятия решений. Обычно он негласный лидер компании, поскольку все равно самое главное слово за ним. Чаще работа Василия связана с техникой и электронным оборудованием, но может успешно работать и в других отраслях. Нередко сам коллектив выдвигает Василия в руководители.

Виктор

Лингвисты утверждают, что имя Виктор имеет происхождение от римских родовых имен Victor, Victorinus и Victorianus. Они же в свою очередь произошли от латинского слова victor, что в переводе означает "победитель". Виктор – импульсивный человек. Он может быть чрезмерно самовлюбленным, что влияет на его отношения с окружающими людьми. В то же время у Виктора широкий кругозор, и мужчина с этим именем во время общения часто производит приятное первое впечатление. Этим он часто и пользуется. Виктор может удачно работать в разных профессиях.

Гаврила

Гавриил дословно с древнееврейского переводится "Господь Божий", "Господь от Бога", "Божий Правитель". Гаврила – принципиальный, красноречивый, пунктуальный, общительный и искренний мужчина. Эти качества помогут ему в профессиональной деятельности. Карьера для него играет крайне важную роль, поскольку он стремится к материальному благополучию и финансовой свободе. Его деятельность может быть связана с точными науками, образованием, медициной или, напротив, с психологией или религией.

Даниил

В переводе с древнееврейского имени Даниил означает "судья мой Бог" или "Бог мой судья". Даниил – спокойный и добрый мальчик. Характером больше похож на мать. Мало болеет и любит подвижные игры. Общительный, постоянно окруженный друзьями. Он не выносит лжи, может даже разозлиться, но сразу быстро уходит и зла долго не помнит. Родившиеся зимой Данилы всегда талантливы и многое достигают в жизни.

Илья

Значение имени Илья в переводе с древнееврейского языка означает "Яхве – мой бог" или "Мой бог Господь". В общем, Илья дружелюбный, это помогает ему легко заводить знакомства и находить общий язык с разными людьми. Семья в жизни Ильи, играет можно сказать наиболее главную составляющую. Илья ищет человека похожего на него в отношении к жизни и по темпераменту. Любит детей и обычно хочет их много.

Константин

Константин – это имя латинского происхождения и в переводе означает "устойчивый" или "постоянный". Во взрослом возрасте Константин становится смелее и решительнее, он спокойно выслушивает советы и всегда оставляет решение за собой. Работа – это одна из важнейших сфер его жизни. Он легко добивается успеха в бизнесе или двигаясь по карьерной лестнице. У Константина прекрасная деловая интуиция, хотя в других сферах жизни она не проявляется.

Никита

Имя Никита происходит из греческого языка и в переводе означает "победитель". Характер Никиты активен и радостен. Он любит быть в шумных компаниях и чувствует себя там уютно. Активность часто толкает на поездки. Никита при наличии средств с удовольствием путешествует. Даже если денег немного, всегда найдет вариант пусть ненадолго и недалеко, но все же уехать. Легкий в общении и может быть душой компании.

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Николай

Имя происходит от древнегреческого имени Николаос, переводящегося как "победитель народов". Николай – уравновешенный, трудолюбивый и трудоспособный мужчина. Он способен овладеть любой профессией, будет хорошо зарабатывать. В коллективе прост в общении, общителен. Николай легко увлекается женщинами. В любви страстный, но ревнивый.

Павел

Имя Павел пришло к нам из латинского языка и в переводе имеет значение "малый" или "небольшой". Павел уделяет искреннее внимание к окружающим, он очень открытый человек. Работа и желание зарабатывать свойственны Павлу. Он трудолюбив и настойчив.

Женские именины

Александра

Имя Александра пришло к нам из Греции, значение этого имени — "оберегающая человечество" или "надежда". Александр имеет особую женственность и умение прекрасно выглядеть. Она открыта и дружелюбна в общении и умеет ладить с людьми. Ее активная натура заряжает бодростью окружающих и помогает обладательнице имени в достижении хорошего положения в обществе.

Нина

Есть несколько версий происхождения имени Нина. Самая популярная версия, что это краткая форма имени Антонина и его значение в этом случае — "вступающая в бой". Если считать, что имя Нина происходит из грузинского языка, тогда его значение – "царица". Обычно Нину характеризуют как сдержанную и холодную личность, впрочем, на самом деле она очень эмоциональна, но только демонстрировать переживания на людях она не хочет. Поэтому и играет роль некой "снежной королевы". Она с детства самоуверенная, самостоятельная и прямолинейная.

Серафима

Серафима – это латинское теоморфное (религиозное) имя, его происхождение очень тесно связано с Библией. В Библии, серафим – это название шестикрылых ангелов, а в переводе с древнееврейского это означает "огненный". Так что можно считать, что Серафима означает "огненная". Серафиме всю жизнь присущи детская непосредственная радость, некоторая наивность и эмоциональность. Обладательница имени внешне экстравагантна, хотя носит это более показательный характер. Еще она не любит нести ответственность за свои поступки, что обычно редко вызывает радость в окружении. В то же время она коммуникабельна и умеет нравится людям, так что друзей у нее все же больше, чем недругов.

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