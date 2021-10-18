День ангела 19 октября: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела 19 октября: кого поздравлять с именинами в этот день

В этот день отмечаются только мужские именины.

День ангела — это почитание святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 19 октября празднуют: Дмитрий, Иван, Макар, Никанор.

Мужские именины

Дмитрий

Древние греки считали, что имя Дмитрия означает "посвященный богине Деметре". Дмитрий — настойчивый, изобретательный и с оригинальным складом ума человек. Его настойчивость легко передается окружающим. Дмитрий — надежный и хороший друг. Аналитический ум и сообразительность Дмитрия помогают ему быстро продвигаться по службе. Он умеет производить хорошее впечатление, что дает ему еще одно конкурентное преимущество в жизни. Надежность и основательность Дмитрия делают из него хорошего мужа и любящего отца.

Иван

Имя Иван (Иоанн) означает "помилован Богом", "милость Божья", "подарок Божий". Взрослого Ивана характеризуют такие черты как покой и добропорядочность. Иван — неторопливый и к спешке относится крайне отрицательно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. Из таких ребят выходят замечательные инженеры и технологи. В семейных отношениях Иван — это примерный муж и замечательный отец.

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Макар

Макар — это имя греческого происхождения в переводе с греческого имеет значение "блаженный", "счастливый". Макар — сдержанный, уравновешенный и скромный. Эти качества позволяют ему с легкостью расположить к себе окружающих, а вот пользуется он этим редко. Макар не бросает слов на ветер, а если пообещал что-либо, то сделает все возможное, чтобы выполнить обещание.

Никанор

Имя Никанор имеет греческое происхождение и в переводе означает "видящий победу". Человек с этим именем имеет несколько флегматичный характер и часто обладает богатым воображением. У него отличная интуиция, хорошая память и аналитический склад ума. Еще обладатель этого имени часто бывает зациклен на себе, надеется только на себя и практически никогда не доверяет незнакомцам. Никанор — мудрый, решительный, настойчивый, спокойный и рассудительный мужчина, он способен защищать и поддерживать своих близких.

Женские именины

Поскольку женские имена сегодня в православном календаре отсутствуют, чтобы назвать родившуюся в этот день девочку следуя традициям, следует прежде всего обратить внимание на ближайшие ко дню рождения ребенка дни.

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