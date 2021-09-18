День ангела 19 сентября: кого поздравлять с именинами в этот день

В этот день именины празднуют носители 11 имен.

День ангела — это почитание святого покровителя, имя которого носит человек. Этот день также называют именинами.

День ангела (именины) 19 сентября празднуют: Андрей, Всеволод, Давид, Денис, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Макар, Михаил, Фекла.

Мужские именины

Андрей

Имя происходит от греческого слова "Андрос", что означает "мужественный" или "отважный". Характер Андрея — импульсивный и непредсказуемый. Сложно предположить, что он сделает в следующую минуту, впрочем Андрей никогда не жалеет о сделанном. Изменчивость проявляется и в личной жизни. Признание в любви одной девушке или женщине не помешает ему завтра же выдать свою горячую симпатию другой, за что женщины часто на него обижаются.

Всеволод

Всеволод — это имя славянского происхождения и в переводе означает "владеющий всем". Всеволод — это уверенный и спокойный человек с хорошими манерами. Он умеет обращаться с окружающими, а его доброжелательность и добродушие всегда будут привлекать к себе людей. Сева умеет наладить все в своей жизни так, чтобы в ней не было резких изменений. Он не любит неожиданности и лишний риск. У него обычно много друзей, так как он хороший товарищ и никогда не отказывает в посильной помощи.

Давид

С именем Давид связаны все аврамические религии, такие как христианство, ислам и иудаизм. В переводе с иврита имя Давид означает "любимый" или "любимец". Давида от самого детства характеризует целостность и прекрасный баланс качеств. Обычно Давид вырастает смелым и настойчивым человеком. Уверенность в своих силах и добродушие всегда притягивает людей. У Давида много друзей и хороших товарищей, что нередко помогает ему в жизни.

Денис

Имя Денис — это одна из форм имени Дионисий, с древнегреческого переводится как "посвященный Дионису". Денис — веселый и общительный человек. Он склонен к аналитической работе, что вовсе не исключает прекрасное воображение. Он может легко работать как в театре, так и банковским аналитиком. Он может быть ярким и экспрессивным, но только в привычной компании. В компании с ним вам редко будет скучно, он умеет приятно проводить время.

Дмитрий

Древние греки считали, что имя Дмитрий означает "посвященный богине Деметре". Дмитрий — настойчивый, изобретательный и с оригинальным складом ума человек. Его настойчивость легко передается окружающим. Дмитрий — надежный и хороший друг. Аналитический ум и сообразительность Дмитрия помогают ему быстро продвигаться по службе. Он умеет производить хорошее впечатление, что дает ему еще одно конкурентное преимущество в жизни. Надежность и основательность Дмитрия делают из него хорошего мужа и любящего отца.

Иван

Имя Иван (Иоанн) означает "помилован Богом", "милость Божья", "подарок Божий". Взрослого Ивана характеризуют такие черты как покой и добропорядочность. Иван — неторопливый ик спешке относится крайне отрицательно. Иваны по натуре не лидеры, а скорее такие, которых ведут за собой. Они любят и могут много работать. Из таких ребят выходят замечательные инженеры и технологи. В семейных отношениях Иван — это примерный муж и замечательный отец.

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Кирилл

В переводе с греческого имя Кирилл означает "господин" или "владыка". Кирилл спокойный и жизнерадостный человек. У него прекрасное чувство юмора, контрастирующий с железной волей и серьезным отношением ко многим вещам. Кирилл не любит проявлять свои чувства открыто, только ближайшие могут знать, что у него на душе. Кирилл любит большие и шумные компании, хотя и держится на таких мероприятиях немного обособленно. Самостоятельность и целеустремленность Кирилла помогает ему в карьерном росте и получении авторитета у коллег.

Константин

Константин — это имя латинского происхождения и в переводе означает "устойчивый" или "постоянный". Во взрослом возрасте Константин становится смелым и решительным, он спокойно выслушивает советы и всегда оставляет решение за собой. Работа — это одна из важнейших сфер в его жизни. Он легко достигает успеха в бизнесе или двигаясь по карьерной лестнице. Константин имеет прекрасную деловую интуицию, хотя в других сферах жизни она не проявляется.

Макар

Макар — это имя греческого происхождения в переводе с греческого имеет значение "блаженный", "счастливый". Макар — сдержанный, уравновешенный и скромный. Эти качества позволяют ему с легкостью расположить к себе окружающих, а вот пользуется он этим редко. Макар не бросает слов на ветер, а если пообещал, что, то сделает все возможное, чтобы выполнить обещание.

Михаил

На Ближнем Востоке имя было популярным у евреев и первоначально звучало как Михаэль и в переводе означает "кто как Бог". Михаил с малого возраста — дружелюбный и общительный парень. Он обычно имеет замечательную коммуникабельность, с ним легко устанавливать контакт. Он не подвержен злопамятности, Михаил или прощает обиды или просто их забывает. В работе Михаил — ответственный и настойчивый работник. Он легко справляется с работой, связанной с руководством людьми, хотя и не сильно стремится к этому. Михаил к женщинам относится с особой трепетностью. Дети для Михаила очень важной составляющей семейной жизни.

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Женские именины

Фекла

В переводе с древнегреческого языка означает имя Фекла означает "слава Божия". На первый взгляд Фекла может показаться несколько эксцентричной. Безопасность, стабильность и комфорт в общении очень важны для нее, у нее тревожный характер, она быстро устает от повседневной рутины, но вывести ее из спокойного состояния очень сложно. Умение спокойно смотреть на многие вещи, не бросаться сломя голову в авантюры — одна из черт характера Феклы.

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