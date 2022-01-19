День ангела 19 января: кого поздравлять с именинами в этот день

День ангела — честь памяти святого или мученика, имя которого носит ребенок. Церковь утверждает, что именно в этот момент создается особая духовная связь между покровителем небес и христианином. ТСН.ua подготовил для вас список имен, которые 19 января празднуют свой День Ангела.

19 января 2022 свои именины празднуют обладатели 6 имен: Андрей, Иван, Лаврентий, Феофан, Лидия, Мария.

Мужские имена 19 января

Андрей

Имя происходит из Древней Греции и имеет два варианта перевода: "муж" или "мужественный". С детства Андрей растет непоседливым и подвижным мальчиком. Хорошо понимает, что хочет. Взрослея, мальчик начинает лучше контролировать свое поведение. Но характер у мужчины остается импульсивным и непредсказуемым. У Андрея всегда много энергии, которой он способен делиться со всеми окружающими. Андрей от природы способен и талантлив. Для него очень важно женское внимание. Интересные факты об имени Андрей: христиане больше всего чтят апостола Андрея Первозванного, который был одним из первых учеников Иисуса Христа.

Иван

Имеет древнееврейское происхождение и означает Бог помиловал. В детстве Иван может быть тихим и незаметным. При этом часто у этих детей сочетаются разные черты характера: нежность и гнев, дружелюбие и жестокость. Отличается Иван достаточно широким кругом интересов. Поэтому во взрослом возрасте ему тяжело подобрать профессию по душе. Любит веселиться и собирать большую компанию за столом. Иван не ревнивый человек, верный, хотя и может увлекаться другими женщинами. Интересные факты об имени Иван: дом этого человека всегда открыт для гостей, а самый известный святой с этим именем Иоанн Пророк, который стал Крестителем Господним.

19 января именины празднуют Андрей, Иван, Лаврентий, Феофан / Pexels

Лаврентий

Есть две версии происхождения этого имени. По одной она пришла к нам с латинского языка и переводится как "лаврентский". За другой это имя означает "лавровое дерево". С самого раннего детства Лаврентий любит фантазировать, мечтать. Однако это вовсе не означает, что он не умеет действовать, особенно когда нужно воплотить в реальность планы. Во взрослом возрасте Лаврентий невероятно упрям, стремится завоевать свое место в обществе. Интересные факты об имени Лаврентий: если до 25 лет он не найдет свою вторую половинку, то может прожить всю жизнь в одиночестве, наиболее известный в церковном календаре святой мученик, архидиакон Лаврентий.

Феофан

Происходит от греческого слова, что означает "богоявление". С детства Феофан отличается добротой и бескорыстием. Поэтому люди часто пользуются этими качествами. Во взрослом возрасте становится хорошим хозяином, умеющим все делать своими руками. Феофана можно назвать человеком убеждений. Он всегда будет твердо стоять на своем, если верит в это всем сердцем. Это энергичный человек, который из любой ситуации умеет выходить победителем. Интересные факты об имени Феофан: самым известным в христианстве носителем этого имени был Феофан Исповедник.

Женские имена 19 января

Лидия

Появилось это имя еще в Древней Греции и означает "девушку из Лидии" (так называли тех, кто проживал в одной из частей Малой Азии). Существует еще итальянская версия перевода "гармоничная". С детства Лидия отличается очень разносторонним характером. Ей трудно простить человека даже за малейшую ошибку. Она может стать хорошей подругой, если ей не будет мешать зависть. Во взрослом возрасте Лидия не умеет проигрывать, к своей цели готова на все. Иногда может быть слишком навязчивой, но люди все равно к ней тянутся. Интересные факты об имени Лидия: камнем-талисманом этой женщины считается аквамарин, а самая известная в христианстве обладательница этого имени святая мученица Лидия, погибшая за веру вместе с детьми и мужем Филитом.

19 января свой день ангела празднуют Лидия и Мария / Pexels

Мария

Происходит это имя из древнееврейского языка и означает "горькая", "отвергнутая" или "печальная". В детстве Мария очень тихая и скромная девочка, иногда может казаться плаксивой, не умеет отвечать обидчикам. По своей наивности и доброте часто становится легкой целью для обидчиков. Во взрослом возрасте Мария уже становится увереннее в себе, но ее доброта и скромность остаются. Женщина любит и умеет следить за своим внешним видом, а также сохраняет чистоту дома. Интересные факты об имени Мария: редко заводит отношения, ведь ищет "того единственного", именно Марией звали мать Иисуса Христа.

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